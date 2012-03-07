Вечером 5 марта очередь в Москве стояла не только перед рамками металлоискателей на Пушкинской площади — рядом с галереей RuArts тоже скопилось около 250 человек. Внутри проходила вечеринка Marni at H&M, где можно было купить вещи из новой коллаборационной линии за три дня до начала официальных продаж. Очередь двигалась быстро, но выглядела довольно жалко — большинство счастливчиков представляли собой работников глянца, стилистов и блогеров, которые уже в марте ходят в туфлях и легких пальто. Впрочем, ожидание на морозе, по-видимому, оправдалось, ведь к концу вечера вещей осталось совсем немного. Аналогичная картина наверняка будет и 8 марта, когда ровно в девять утра свои двери откроют H&M в торговых центрах «Атриум» и «Метрополис». В преддверии ажиотажа The Village узнал у первых покупателей, разделяют ли они всеобщее помешательство.

СВЕТЛАНА

33 года, обозреватель моды

«Признаться, до сегодняшнего дня у меня не было ни одной вещи из коллаборационных линеек H&M — я не поклонница этих линий. Мне этот ажиотаж не близок — иногда он меня веселит, иногда раздражает. Cами вещи слишком активные и слишком узнаваемые. Вообще, я не ожидала этого сотрудничества. Мне всегда казалось, что Marni — не особо попсовая марка. И, конечно, я бы предпочла украшения, за которыми все сегодня гонялись, в оригинале. Люди, особенно в Москве, устали от обычного шоппинга. Cлишком много возможностей. А чтобы они покупали, необходимо подогревать покупательский инстинкт. Примитивная сказка, которая выстраивается вокруг всего этого, людей и привлекает».

ВАДИМ

21 год, сейлз-менеджер

«Я не то чтобы большой поклонник Marni и не то чтобы очень люблю H&M. Мне понравились некоторые мужские вещи, которые я увидел в интернете, и мне стало интересно, как они смотрятся вживую. Всего сумасшествия по поводу начала продаж этих линий H&M я не особо разделяю. Хотя мне очень понравилась коллекция H&M x Versace. Я очень жалел, что ничего не купил, но потом оказалось, что она есть у половины моих знакомых. Теперь эти платья в пальмах и цветастые кепки висят у них по шкафам. 8 марта я никуда не поеду, не хочу попасть под горячую руку: даже здесь девушки ругаются и дерутся».

ЕКАТЕРИНА

27 лет, создатель проекта Shoporientir

«Мне очень понравились аксессуары — по-моему, они даже лучше, чем просто у Marni. Надеялась ухватить что-то из них, но не получилось. Может быть, придется приехать на официальное начало продаж и с пяти утра сидеть в машине. А сегодня я ухожу с босоножками и платьем. Насчет последнего не совсем уверена. Но оно вроде как шелковое и мне идет. Что касается ажиотажа, так людей всегда привлекает ограниченное количество чего-либо. В нашей стране — особенно. Поэтому эти коллаборации такие популярные. Говорят, что в узких кругах уже известно, какая коллаборация будет следующей. Мне неизвестно, и мыслей по поводу того, кто это будет, у меня нет».

ПОЛИНА

23 года, работница аукционного дома

«Такие коллаборации — это неплохой шанс купить уникальную вещь по приемлемой цене. До этого я не была ни на началах продаж, ни на презентациях. Все что покупала — покупала за границей. Например, у меня есть несколько вещей из линии Lanvin x H&M, которые я привезла из Финляндии. Спустя три недели после начала продаж в магазине висела почти вся коллекция полностью. Кстати, по слухам, следующая коллекция будет сделана с Томом Фордом. Должно получиться очень круто».

ЮЛИЯ

24 года, блогер

«Бренд Marni — один из моих самых любимых, и его вещей у меня много. За 17 тысяч рублей в магазине Marni ты можешь купить одну пару обуви, если повезет. А здесь за эту сумму можешь унести целых 5 вещей. Поэтому и ажиотаж такой. Я была на презентации Versace x H&M, но опоздала на 20 минут. На полках остались только коробки c обувью, а на вешалках — кожаные плащи. Я не расстроилась, сама коллекция мне не понравилась — слишком провокационная марка. Вещи Versace должны быть сделаны из дорогих материалов, иначе они смотрятся пошло — что как раз и получилось в коллекции с H&M».

ВЕРОНИКА

22 года, стилист журнала Ellegirl

«Ажиотаж понятен. Каждая коллаборационная линейка — это раритетные вещи. Это те вещи, которые будут потом представлять собой не столько материальную ценность, сколько идейную. Мои друзья и коллеги просили меня купить тут вещей в каком-то невероятном количестве: пять браслетов, юбки, платья. Заказов было море. Себе я купила шарфик. Украшений уже не осталось. На официальное начало продаж я однозначно не поеду. Никакие вещи этого не стоят. Толпа меня пугает. Даже сегодня пришлось отстоять на морозе, а ведь это только пре-продажа».





ДМИТРИЙ

26 лет, музыкант и модный критик

«Коллаборация с Marni cтала для меня неожиданностью. Этот бренд любим скорее людьми, причастными к моде. Был приятно удивлен. Нужно выразить уважение H&M за то, что они пошли на этот риск. А это определенно риск — особенно после Versace. Раньше разрыв межде дорогими брендами и людьми, которые покупают вещи в масс-маркете, был огромный и часто непреодолимый. Сейчас старшеклассница, которая смотрит style.com, может не только увидеть Marni на фотографиях, но и купить. Это здорово. Помимо явных плюсов это еще и преследует какую-то гуманитарную цель. 8 марта я точно не хочу толкаться в магазине, но зайду проверить во второй половине дня свитер нужного мне размера. Здесь его уже нет».

ВЕРОНИКА

23 года, фэшн-ассистент в журнале Interview

«Мне все понравилось и я купила почти все, что хотела. Особенно рада, что удалось взять шляпку, похожую на ту, что была на показе Ульяны Сергеенко. Не получилось с ожерельем — их расхватали в первые минуты. Надеюсь, удастся купить 8 марта, — поеду либо сама, либо подруга. Я была на прошлой вечеринке, посвященной запуску Versace & H&M. Тогда мне ничего не удалось купить, кроме красного платья, которое я даже не планировала. Его кто-то оставил в примерочной. На следующий день после вечеринки я поехала в «Атриум» и заняла очередь с четырех утра. Купила все, что хотела».

Фотограф: Иван Кайдаш