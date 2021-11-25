Что такое апсайклинг и почему это прекрасно? Как редакция The Village совместно с читателями-стилистами-дизайнерами спасает старые джинсы
Мы просто уверены, что тема осознанного потребления за прошедшие несколько лет максимально просочилась во все сферы жизни: от раздельного сбора мусора в офисах, парках, магазинах до zero waste в общепите и аксессуаров из переработанных материалов у ювелирных брендов. Сейчас апсайклинг — это еще очень модно. Ведь так просто не искать возможность переработки, не пытаться перепродать что-то старое (и, возможно, уже не пригодное к использованию) новым хозяевам, но и не выкидывать вещь, а сделать из нее что-то совершенно другое.
The Village Нижний Новгород совместно с МЕГОЙ Нижний Новгород, которая объявила целый конкурс в поддержку дизайнеров, дающих вещам вторую жизнь, рассказывает о сути понятия апсайклинг и на личном примере показывает, как просто всего за несколько дней спасти нескольких читателей от залежавшихся ненужных джинс и создать несколько полезных предметов для новой коллекции в Мастерской Charity Club.
Мы просто уверены, что тема экологичного образа жизни и осознанного потребления за прошедшие несколько лет максимально просочилась во все сферы жизни — от раздельного сбора мусора в офисах, парках, магазинах до zero waste в общепите и аксессуаров из переработанных материалов у ювелирных брендов. Сейчас апсайклинг — это еще очень модно. Ведь это так просто — не искать возможности переработки, не пытаться перепродать что-то старое (и возможно уже не пригодное к использованию) новым хозяевам, но и не выкидывать вещь, а сделать из нее что-то совершенно другое.
The Village Нижний Новгород совместно с МЕГОЙ Нижний Новгород, которая объявила целый конкурс в поддержку дизайнеров, дающих вещам вторую жизнь, рассказывает о сути понятия апсайклинг и на личном примере показывает, как просто всего за несколько дней спасти нескольких читателей от залежавшихся ненужных джинс и создать несколько полезных предметов для новой коллекции в Мастерской Charity Club.
Модно с пользой для всех
Для начала мы кинули клич в соцсетях, чтобы найти ненужные джинсы для нашего проекта и за пару дней собрали приличное количество от читателей и друзей редакции.
Как утверждает компания Levi’s, джинсы должны прожить не меньше 25 лет, пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы природные затраты на их изготовление были оправданы. В реальности же джинсы из масс-маркета не отличаются долговечностью, поэтому лучше им подарить новую жизнь, отправив в подобный проект или переработку.
Для наглядности подхода и простоты апсайклинга мы пригласили стилиста и куратора бренда KICHKA style Дашу Колосову и профессионального дизайнера одежды Леку Бо. Вместе с ними мы будем не только использовать собранные старые вещи как основной материал, но и в качестве фурнитуры брать уже имеющиеся материалы, обрезки, детали из швейных мастерских.
Даша Колосова
бренд-куратор KICHKA style, креативный продюсер
Я давно ратую за то, чтобы люди не заморачивались с поиском каких-то оригинальных материалов, а использовали то, что осталось под рукой от мам, бабушек на чердаках, а еще, чтобы у вас в принципе были эксперименты с той одеждой, которая есть в шкафу, потому что это самый базовый способ попробовать себя в дизайне без рисков и затрат. Всегда можно что-то обрезать, перешить, переосмыслить, получить удовольствие от творчества и приятное чувство приобретения новой вещицы в результате.
В массовой культуре эта тенденция появилась не так давно, но если брать моду концептуальную, то она достаточно давно проявила себя, например, в коллекциях Мартина Маржелы. В ДНК его бренда всегда было использование вторичных материалов, он с этого начинал и провозгласил в каком-то смысле революцию в моде.
Года четыре назад я решила каким-то опытным путем самостоятельно пробовать себя в дизайне одежды именно дома и в творческом формате, почти не умея шить. Это очень экспериментальный опыт — сначала деконструкция чего-то, затем переосмысление. Кстати, идею The Village мы будем реализовывать в пространстве ателье бренда KICHKA style, который как раз переосмысляет старые материалы на новый лад.
Лека Бо
дизайнер одежды
Я думаю, что каждый может создать новый предмет гардероба из устаревшей/немодной одежды или обновить свою любимую вещь, нужно лишь немного терпения и интереса.
Апсайклинг может стать хобби или экспериментом, возможностью совместного творчества с друзьями или просто шалостью. Апсайклинг дает возможность превратить пакет старых вещей на балконе в новую юбку или покрывало для интерьера.
Каждый человек имеет уникальные творческие способности, а дизайн одежды и аксессуаров — это обширное поле для идей и креатива.
1. Идея изделия
1. Идея изделия
В коллекции Экодома из старых джинс и обрезков уже будут представлены чехлы на паспорт, сумки и другие аксессуары, и мы решили поддержать эту линию. Многие из нас в последние годы ушли на удаленку, но работать стали никак не меньше. Отсюда – необходимость постоянно носить с собой ноутбуки и стараться их не повредить, а значит, и потребность в хорошем чехле. Решили — будем делать чехлы для ноутбуков!
За основу взяли те самые ненужные джинсы, которые были собраны членами редакции и читателями The Village.
2. Оформление
2. Оформление
Из тех джинс, которые нам достались, мы решили собрать хаотичный коллаж. Без особых конкретных эскизов и референсов, собирая лоскутки в технике пэчворк, достаточно популярной у брендов, работающих с апсайклингом. Даша соединяла детали разной угловатой формы, сочетая цвета на интуитивном уровне. Лека резала джинсы волнами и присоединяла одну за одной в общее полотно.
Даша сделала чехол более «гранжевым», оставила бахрому и легкую рваность из модных нынче нулевых с учетом тренда на наивность, примитив и логоманию, поэтому там появилась вышивка The Village из тонких полосок джинс.
3. Продумать все составляющие
3. Продумать все составляющие
Из образовавшихся джинсовых лоскутков разного материала и фактуры соберется наружная основа чехла, а внутри будет уплотняющий подклад, чтобы смягчить возможные удары и транспортировку техники. Для подклада может подойти что угодно мягкое: старая толстовка, шарфы разных материалов. Нам повезло работать в мастерской-ателье — тут нашлись обрезки обычного тонкого подклада с синтепоновым слоем. Также стоит подумать о фурнитуре — может быть, найдется старая ветровка или куртка с длинной молнией. В нашем случае мы также берем это в залежавшихся местных материалах ателье.
Все остатки мы отдадим в мастерскую при Экодоме, где они станут материалом для других изделий.
4. Процесс пошива
4. Процесс пошива
После соединения лоскутков в раскрое, в прямом положении вместе с припусками, у нас должно получиться 55×40 см. Выбранные и интуитивно собранные лоскутки булавками скрепляем между собой, можем поменять что-то местами. Затем по одному откалываем и прострачиваем каждую сторону соединения лоскутков. Прелесть апсайклинга и заключается в допущении легкой небрежности,ведь она только добавит колорита изделию.
На выходе от двух героев — импровизирующего стилиста и профессионального дизайнера одежды — у нас вышло два очень визуально разных продукта, при том, что работали они с одной и той же грудой джинс от наших читателей.
5. Оценка апсайклинг-продукта
5. Оценка апсайклинг-продукта
Интересен вопрос о том, как оценивать продукты, сделанные из старых материалов. Если мы берем какую-то обычную дизайнерскую вещь, то в цену изделия, кроме маркетинговых моментов и работы по изготовлению, входит еще и стоимость ткани. Однако кажется, что вещь, сделанная с помощью апсайклинга, может стоить бесценок, ведь не нужно тратиться на новый материал. В реальности же такая вещь может быть настолько дорогой, что будет стоить больше, чем десятки метров ткани, так как с точки зрения креативности представляет собой уникальный продукт, еще и защищающий ценности осознанного потребления.
6. Покажи свою работу
6. Покажи свою работу
Помимо прочих ценностей, в формировании цены важную роль играет продвижение, когда креативная презентация продукта дорабатывает для него смыслы: это могут быть съемки, промо, тексты и даже полноценные перфомансы.
Завершая наш продукт, мы не могли не подойти концептуально и к его съемке. Совместно с сет-дизайнером и фотографом Наташей Худяковой, провели фотосессию с акцентом на вопрос взаимосвязей живого и неживого, перерабатываемого и неперерабатываемого материала.
В качестве реквизита решили использовать «живые» и подлежащие переработке предметы. Также добавили предметам ярких красок, которые подчеркнули их геометричность и немного скрыли их прямой функционал. Дело сделано!
Конкурс «Любимой вещи — вторую жизнь»
Если ты:
● Дизайнер или скоро им станешь;
● Умеешь пользоваться швейной машинкой;
●Просто хочешь попробовать свои силы в творческом конкурсе.
Прими участие и получи шанс выиграть 30 000 рублей и реализацию своей идеи!
Заявки принимаются до 30 ноября 2021Участвовать
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