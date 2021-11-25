Что такое апсайклинг и почему это прекрасно?

Мы просто уверены, что тема осознанного потребления за прошедшие несколько лет максимально просочилась во все сферы жизни: от раздельного сбора мусора в офисах, парках, магазинах до zero waste в общепите и аксессуаров из переработанных материалов у ювелирных брендов. Сейчас апсайклинг — это еще очень модно. Ведь так просто не искать возможность переработки, не пытаться перепродать что-то старое (и, возможно, уже не пригодное к использованию) новым хозяевам, но и не выкидывать вещь, а сделать из нее что-то совершенно другое.

​The Village Нижний Новгород совместно с МЕГОЙ Нижний Новгород, которая объявила целый конкурс в поддержку дизайнеров, дающих вещам вторую жизнь, рассказывает о сути понятия апсайклинг и на личном примере показывает, как просто всего за несколько дней спасти нескольких читателей от залежавшихся ненужных джинс и создать несколько полезных предметов для новой коллекции в Мастерской Charity Club.

Мы просто уверены, что тема экологичного образа жизни и осознанного потребления за прошедшие несколько лет максимально просочилась во все сферы жизни — от раздельного сбора мусора в офисах, парках, магазинах до zero waste в общепите и аксессуаров из переработанных материалов у ювелирных брендов. Сейчас апсайклинг — это еще очень модно. Ведь это так просто — не искать возможности переработки, не пытаться перепродать что-то старое (и возможно уже не пригодное к использованию) новым хозяевам, но и не выкидывать вещь, а сделать из нее что-то совершенно другое.

​The Village Нижний Новгород совместно с МЕГОЙ Нижний Новгород, которая объявила целый конкурс в поддержку дизайнеров, дающих вещам вторую жизнь, рассказывает о сути понятия апсайклинг и на личном примере показывает, как просто всего за несколько дней спасти нескольких читателей от залежавшихся ненужных джинс и создать несколько полезных предметов для новой коллекции в Мастерской Charity Club.