Стильно одеваться и не спускать на это всю зарплату: гид по Таганскому ряду

В новом году возрождаем традицию гидов по районам Екатеринбурга. Почти год назад мы рассказывали, где заниматься спортом и есть недорогих осьминогов на Эльмаше и Уралмаше. На очереди не просто район, а жемчужина Сортировки — Таганский ряд. Многие помнят его еще с детства: маленький, вы стоите в -25 на картонке в нелепых штанишках и пуховике, а мама просит крутиться получше. Воспоминания, конечно, теплые, но на современный Таганский совсем не похожи. Сейчас это три торговых центра, складской терминал, экорынок и магазин китайских продуктов.

В совместном материале — лучшие бутики Таганского ряда, где (по секрету) закупаются даже владелицы шоурумов Екатеринбурга. Вместе со стилистом собрали для вас все: от трендов премиум линеек масс-маркета до давно забытых модой вещей для любителей постиронично ностальгировать.

В Новом году возрождаем традицию гидов по районам Екатеринбурга. Почти год назад мы рассказывали, где заниматься спортом и есть недорогих осьминогов на Эльмаше и Уралмаше. На очереди не просто район, а жемчужина Сортировки — Таганский ряд. Многие помнят его еще с детства: маленький, вы стоите в -25 на картонке в нелепых штанишках и пуховике, а мама просит крутиться получше. Воспоминания, конечно, теплые, но на современный Таганский совсем не похожи. Сейчас это целых три торговых центра, складской терминал, экорынок и магазин китайских продуктов.

В совместном материале — лучшие бутики Таганского ряда, где (по секрету) закупаются даже владелицы шоурумов Екатеринбурга. Вместе со стилистом собрали для вас все: от трендов премиум линеек масс-маркета до давно забытых модой вещей для любителей постиронично ностальгировать.