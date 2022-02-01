Стильно одеваться и не спускать на это всю зарплату: гид по Таганскому ряду
В новом году возрождаем традицию гидов по районам Екатеринбурга. Почти год назад мы рассказывали, где заниматься спортом и есть недорогих осьминогов на Эльмаше и Уралмаше. На очереди не просто район, а жемчужина Сортировки — Таганский ряд. Многие помнят его еще с детства: маленький, вы стоите в -25 на картонке в нелепых штанишках и пуховике, а мама просит крутиться получше. Воспоминания, конечно, теплые, но на современный Таганский совсем не похожи. Сейчас это три торговых центра, складской терминал, экорынок и магазин китайских продуктов.
В совместном материале — лучшие бутики Таганского ряда, где (по секрету) закупаются даже владелицы шоурумов Екатеринбурга. Вместе со стилистом собрали для вас все: от трендов премиум линеек масс-маркета до давно забытых модой вещей для любителей постиронично ностальгировать.
В Новом году возрождаем традицию гидов по районам Екатеринбурга. Почти год назад мы рассказывали, где заниматься спортом и есть недорогих осьминогов на Эльмаше и Уралмаше. На очереди не просто район, а жемчужина Сортировки — Таганский ряд. Многие помнят его еще с детства: маленький, вы стоите в -25 на картонке в нелепых штанишках и пуховике, а мама просит крутиться получше. Воспоминания, конечно, теплые, но на современный Таганский совсем не похожи. Сейчас это целых три торговых центра, складской терминал, экорынок и магазин китайских продуктов.
В совместном материале — лучшие бутики Таганского ряда, где (по секрету) закупаются даже владелицы шоурумов Екатеринбурга. Вместе со стилистом собрали для вас все: от трендов премиум линеек масс-маркета до давно забытых модой вещей для любителей постиронично ностальгировать.
ТЦ «Пекин»: тренды в розницу
Женская одежда
Флисовые костюмы и дутые пуховики (2181)
Дубленки-авиаторы (2014 или 2083)
Пальто из овчины (1331)
Классические пальто строгого кроя (3232)
Клетчатые рубашки (1357)
Бесшовные топы пастельных тонов (2255)
Платья: сетка, перья, стразы (2077)
В индустрии моды тренды так быстро сменяют друг друга, что любая вещь моментально теряет актуальность. Поэтому тратиться каждый сезон на очередную брендовую кофточку, которая через пару месяцев в лучшем случае отправится на переработку, смысла просто нет.
«Пекин» буквально создан для тех, кто хочет всегда быть на фэшн-волне, но не готов спускать на это всю зарплату. Торговый центр делится на старый и новый. Охоту за трендами советуем начинать как раз с нового. На первый взгляд, здесь собрана вся одежда мира, но среди тысяч бутиков мы нашли по-настоящему стоящие. Большая часть женской одежды представлена на первом этаже: утепленные клетчатые рубашки для уютных образов, расслабленные флисовые костюмы и дутые пуховики в тон для монохромных образов или все еще популярные плюшевые пальто из овчины. А из последних трендов мы нашли разноцветные рваные свитеры, базовые боди в рубчик и прямые кожаные брюки.
Мужская одежда
Строгая классика (2154)
Экипировка (1356)
Прежде чем присматривать себе что-то, уточните, продают ли здесь вещи в розницу. Хотя в «Пекине» опт встречается редко, поинтересоваться все равно стоит. Если очень попросить, в некоторых бутиках вам уступят, но есть и принципиальные продавцы. Также советуем обращать особое внимание на материалы и страну производителя. Часть вещей попадает на Таганский из Турции, Польши или отечественных мануфактур. Это может влиять на цену.
Выбор качественной мужской одежды заметно меньше, но тоже можно найти свои бриллианты. Главное достоинство — широкий размерный ряд. В каждом торговом центре есть особый тег «великаны», который указывает на одежду размера даже больше, чем 3XL.
Аксессуары и головные уборы
Ремни из натуральной кожи (0092)
Балаклавы, однотонные шапки и шарфы (1049)
Бижутерия и украшения из серебра (1099)
Очки (1029 и 3106F)
Сумки (0037)
Когда базу уже собрали, вспоминаем про аксессуары. В этом сезоне все охотятся на балаклавы ручной вязки, но в инстаграме такие вещи стоят не меньше двух тысяч рублей. В «Пекине» теплую балаклаву можно отхватить всего за 500 рублей (и это мы еще не торговались!). За сумками спускаемся на нулевой этаж. Советуем делать выбор в пользу лаконичных безымянных аксессуаров. Никаких реплик известных брендов — это выглядит ненатурально и слишком далеко от правды.
Здесь же найдете суперактуальные сумки-багеты со стразами: такой вариант добавит праздника в любой монолук. А в подарок своему мужчине можно посмотреть портмоне или ремень из натуральной кожи — непреходящая классика.
Детская одежда и игрушки
Одежда (0085 и 0086)
Карнавальные костюмы (122А)
Игрушки (1349)
Во всех бутиках с детскими вещами железно сохраняются только два тренда: «ТикТок» и «Игра в кальмара». На Таганском буквально бум на красно-черные костюмы из сериала, словно у нас растет новое поколение корейских надзирателей. Но кроме них, конечно, найдете тысячу и одну вариацию зайчиков, лисичек, супергероев — кого угодно, чтобы ваш малыш был самым нарядным на любых праздниках.
Отношения ребенка и игрушек — отдельная тема. Если вы хоть раз сидели с ребенком, то отлично знаете, как быстро любые (даже самые ценные) игрушки теряются, ломаются и становятся неинтересными. Поэтому не видим смысла покупать очередной набор «Лего» за 10 тысяч рублей, когда идентичная реплика обойдется в 3–4 раза дешевле.
Специализированные бутики-бонусы
Медицинская спецодежда (2204)
Арабский парфюм (2197А)
Брендированные горнолыжные костюмы (2094)
Почта России (1060)
Таганский ряд — это целая экосистема, где одежда является основной, но не единственной составляющей. Почти в каждом торговом центре обязательно встречается ателье, мини-салон красоты и даже почта. А для искателей экзотики оставляем наводку: если основательно потеряться в рядах Таганского, вы обязательно найдете совершенно аутентичные вещи. Например, бутик специализированной цыганской одежды, огромные стеллажи с париками (которые, кстати, отлично подойдут для съемок) или профессиональную горнолыжную экипировку, которая переехала сюда из «Гринвича».
ТЦ «Ханой»
Базовые вещи в небольшой опт
Новогодние свитера (1083)
Монохромные толстовки (0116г)
Базовые футболки (1165 и 1167)
Если у вас намечается семейная фотосессия или тематический девичник перед свадьбой, то за одинаковой одеждой отправляйтесь в «Ханой». В этом торговом центре преобладает мелкий опт (от пяти вещей), а цвет и размер одежды не имеют значения.
Это могут быть уютные свитера для выходных за городом. Несколько пар легинсов со штрипками и теплых толстовок разных цветов для тех, кто уже определился с собственным стилем и не хочет изменять комфортным образам. Или комплект несменяемой базы: хлопковых футболок, носков и рубашек, — чтобы не заморачиваться с тем, что любимая вещь в стирке, а надеть хотелось именно ее.
ТЦ «Таганский ряд»
Свадебные платья и турецкие бренды
Самым специфическим в плане одежды оказался именно «Таганский ряд». Десятки бутиков со свадебной атрибутикой: платья, фата, украшения и белые туфельки. А мы знаем, что перед церемонией все хаотично ищут заветную белую обувь. Причем вещи действительно ничем не отличаются от тех, что продают в салонах за баснословные деньги. Свадьбы в жизни случаются не так уж часто, а повторно надеть одно и то же платье придется максимум для фотосессии. Поэтому альтернатива станет разумным решением, а на сэкономленные деньги лучше отправиться в путешествие.
Другой особенностью «Таганского ряда» стала линия бутиков с мужской одеждой турецкого производства. В основном это джинсы, туфли и костюмы. Так что найти здесь можно вещи, которые не только в пир, но и в мир.
Рынок «Мясо. Рыба. Птица»
Все, что угодно
На рынке «Мясо. Рыба. Птица» продают баранину из Калмыкии, живых карпов и стерлядь, замороженные креветки, крабовые клешни. Здесь есть все для приготовления эталонного плова — от тандыра и больших узбекских тарелок до специй и правильного риса. В рядах можно найти свежие фрукты, овощи, зелень, орехи и сухофрукты, деревенское сливочное масло, яйца и сметану. В рыночном комплексе есть магазин с китайскими продуктами. Все ингредиенты подписаны, так что не растеряетесь. Можно взять приправу для ким чи, маленькую бутылку устричного соуса, приправы для бульона китайского хого и милые картины с розами и лебедями. Во вьетнамской лавке продаются косметика с коллагеном, фирменный кофе, чай, лапша, разные соусы и сладости. Есть милые аксессуары — статуэтки, веера и куколки. Около рынка находится просторная стоянка, где можно оставить машину, чтобы потом зайти в торговый центр «Пекин».
Фудкорт торгового центра «Пекин»
Кухня разных концептов
После шопинга хочется поесть. Как раз напротив рынка «Мясо. Рыба. Птица», на третьем этаже торгового центра «Пекин» находится современный фуд-корт, интерьер которого выполнен в китайской стилистике. Поднимаешься в пространство на эскалаторе и попадаешь в место с красными китайскими фонариками и золотыми драконами. На фуд-корте представлены четыре концепции: слева от входа находится кафе «Дуэт» с русско-вьетнамской кухней, чуть правее — турецкое кафе «Стамбул» с блюдами турецкой кухни. На противоположной стороне — азиатский концепт «Ха Ханой» с том-ямом, фо бо и вьетнамским кофе, а правее — кафе «Баграм» с халяльной едой, шашлыками, самсой и пловом. Можно попробовать кухню разных концептов с друзьями — заказать «в стол» и делиться. На Таганском готовят фо, который ничуть не уступает заведениям в центре Екатеринбурга, — можно взять большую тарелку супа и чуть поменьше. Также рекомендуем попробовать аутентичные китайские соки и другие азиатские напитки.
Китайский магазин
Аутентичные китайские продукты
Для любителей азиатской гастрономии на Таганском открыт специальный магазин. Внутри чего только нет — от разнообразной китайской лапши и сухих водорослей до рисоварок и китайского чая. В корзинах выложены фиолетовый картофель, свежий бак-чой, корень лотоса, мини-ананасы и грибы шимеджи. На полках расставлены всевозможные соусы, арахис в чили, сладости моти и разные азиатские шашлычки. В выборе китайских продуктов помогут сориентировать сотрудники. Также можно заказать доставку.
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