Экспресс-стиль: как выглядеть эффектно даже зимой и не тратить на подбор и покупку вещей уйму времени

Иногда кажется, что способность выбирать удобную и стильную одежду — магический дар или результат многих часов мук в торговых центрах. Особенно сложно покупать одежду на зиму — хочется, чтобы она была не только теплой, но и хорошо выглядела.

The Village Нижний Новгород совместно с KazanExpress решили провести эксперимент. Мы пригласили четырех увлеченных своим делом героев, а стилисты Яна Рубникович и Даниил Вайс выбрали им универсальные и доступные луки на зиму. Использовали ассортимент маркетплейса и отталкивались только от образа героев в соцсетях. Показываем и рассказываем, что из этого вышло.

Иногда кажется, что способность выбирать удобную и стильную одежду — магический дар или результат многих часов мук в торговых центрах. Особенно сложно покупать одежду на зиму — хочется, чтобы она была не только теплой, но и хорошо выглядела.

The Village Нижний Новгород совместно с KazanExpress решили провести эксперимент. Мы пригласили четырех, увлеченных своим делом, героев, и предложили стилистам Яне Рубникович и Даниилу Вайсу выбрать им универсальный и доступный лук на холодное время года из ассортимента маркетплейса, отталкиваясь только от их образа в соцсетях. Показываем и рассказываем, что из этого вышло.