Экспресс-стиль: как выглядеть эффектно даже зимой и не тратить на подбор и покупку вещей уйму времени
Иногда кажется, что способность выбирать удобную и стильную одежду — магический дар или результат многих часов мук в торговых центрах. Особенно сложно покупать одежду на зиму — хочется, чтобы она была не только теплой, но и хорошо выглядела.
The Village Нижний Новгород совместно с KazanExpress решили провести эксперимент. Мы пригласили четырех увлеченных своим делом героев, а стилисты Яна Рубникович и Даниил Вайс выбрали им универсальные и доступные луки на зиму. Использовали ассортимент маркетплейса и отталкивались только от образа героев в соцсетях. Показываем и рассказываем, что из этого вышло.
Иногда кажется, что способность выбирать удобную и стильную одежду — магический дар или результат многих часов мук в торговых центрах. Особенно сложно покупать одежду на зиму — хочется, чтобы она была не только теплой, но и хорошо выглядела.
The Village Нижний Новгород совместно с KazanExpress решили провести эксперимент. Мы пригласили четырех, увлеченных своим делом, героев, и предложили стилистам Яне Рубникович и Даниилу Вайсу выбрать им универсальный и доступный лук на холодное время года из ассортимента маркетплейса, отталкиваясь только от их образа в соцсетях. Показываем и рассказываем, что из этого вышло.
персональный стилист,
стилист-имиджмейкер
Что бы ни говорили, я убеждена, что встречают «по одежке». Моя цель — помочь человеку найти свой индивидуальный стиль и одежду, в которой будет комфортно и физически, и ментально.
выпускник и спикер школы стилистов «Свой Метод»,
стилист шоу-индустрии в Нижнем Новгороде
Всем модного времени суток, чао рагацци! В ходе эксперимента оказалось, что на KazanExpress правда можно найти супер-много одежды разного стиля, формата, цвета и даже цены.
персональный стилист, стилист-имиджмейкер
Что бы ни говорили, я убеждена, что встречают «по одежке». Моя цель — помочь человеку найти свой индивидуальный стиль и одежду, в которой будет комфортно и физически, и ментально.
выпускник и спикер школы стилистов «Свой Метод», стилист шоу-индустрии в Нижнем Новгороде
Всем модного времени суток, чао рагацци! В ходе эксперимента оказалось, что на KazanExpress правда можно найти супер-много одежды разного стиля, формата, цвета и даже цены.
фотограф
функциональный тренер, основатель студии FORMA
ведущий массовых мероприятий
Никита Духник
Яна: Никита Духник — известный в Нижнем фотограф. Я выбирала для него удобные вещи на каждый день. Классная и рабочая база для мужского гардероба — классический жакет серого оттенка, комфортное худи, джинсы, не сковывающие движения, и кроссовки с акцентной подошвой. Остается дело за малым — детали! Заметила, Никите идут природные оттенки, поэтому выбрала шапку в цвета хаки, чтобы подчеркнуть глаза, жакет в серую клетку (он выглядит нескучным благодаря белому худи), и удобный пуховик FINN FLARE терракотового цвета. Никите понравилось: образ получился подходящим и комфортным.
Стоимость образа — 18 443 ₽
Даниил: Здесь было сложнее всего. Никиту вживую я ни разу не видел, но знал точно, что он круто фотографирует, значит и одеваться должен круто. Думаете, галстук не сочетается с плотной рубашкой, которую обычно носят как верхний слой? Я решил доказать в этом образе, что это не так. Добавил к этому широкие джинсы — тренд на них набрал обороты полгода назад — в базовом черном цвете. Теперь Никита точно выделяется из основной массы фотографов не только своим мастерством, но и стилем.
Стоимость образа — 12 241 ₽
Яна Валеева
Яна: Яна Валеева для меня — воплощение смелой женственности. В случае с ней, как только я увидела на KazanExpress яркое боди цвета фуксии с акцентными вырезами по бокам, случился мэтч! Тот момент, когда вещь задала темп для всего образа. Боди дополнили летящими брюками-палаццо и маленькой сумкой оливкового цвета. Лук получился игривым и максимально приближенным к стилю Яны. Она продвигает женский фитнес в Нижнем Новгороде, поэтому в комплект к маленькой легко вписалась большая спортивная сумка PINK в дуэте с бомбером и косынкой из эко-кожи розового цвета. Все это как раз про ту самую женственность, которую мы боимся потерять среди массивной верхней одежды.
Стоимость образа — 7 842 ₽
Даниил: Яна Валеева — человек, который ассоциируется со словом спорт, точно может менять представление о себе. Так я подумал, когда составлял этот образ для Яны. Она похожа на такую Мию Уоллес из «Криминального чтива» — стильная, острая, но в то же время сдержанная. «А кожаный пиджак не слишком?» — спросите вы меня. Возможно — отвечу я вам. Но для того жизнь и создана, чтобы экспериментировать. Эту инвестицию можно будет удобно встроить в любой образ вечернего формата с платьем или женственным комбинезоном. Не забываем про аксессуары: очки и сумка одного цвета грамотно наполняют образ и делают его завершенным.
Стоимость образа — 6 334 ₽
Саша Грибанов
Яна: Размышляя над образом для Саши Грибанова — ведущего мероприятий, я вдохновилась стилем Ивана Урганта и выбрала лаконичные вещи. Начав с утепленного жилета цвета кэмел, собрала многослойный образ для прогулок: добавила водолазку винного цвета и свитер в черно-белую полоску. Стильную точку поставили аксессуары: свободная шапка бини серого цвета, солнцезащитные очки с прозрачно-коричневыми линзами, голубые носки и обувь в тон жилету. Говорю же, стиль в деталях!
Стоимость образа — 6 805 ₽
Даниил: Человек может и должен мечтать. Мне показалось, ведущему Саше Грибанову подойдет именно мечтательный образ. Мечта и вдохновение у меня ассоциируются со шляпами и другими головными уборами, на Саше шляпа как нельзя кстати. Ее цвет дополняет макинтош на оттенок темнее и водолазка, которую слегка видно из-под свитера. Деталь небольшая, но без нее образ уже не кажется таким доработанным и сложным. Широкие брюки скейтерского стиля здесь отлично доиграны теми же скейтерскими вэнсами.
Стоимость образа — 15 498 ₽
Рушана Кухтина
Яна: Когда я увидела инстаграм кондитера Рушаны, я твердо решила: хочу шляпу и яркость! Образ получился похожим на пирожное: классическая рубашка с твидовыми шортами, стеганое пальто и ярко-желтый махровый шарф. Образ русской красавицы в стиле Dior в минус 15 завершили голубой шляпой в сочетании с вязаным капором. А сумка цвета ясного неба идеально дополнила палитру нашего образа.
Стоимость образа — 13 478 ₽
Даниил: Рушана — девушка с очень необычной внешностью, думаю, на неё можно было надеть все, что угодно, и она все равно бы выглядела стильно. Мой выбор пал на тотал грин с вкраплениями черного и темно-коричневого. Некий французский стиль получился.
На примере образа Рушаны видно: не нужно бояться многослойности. Вы не будете выглядеть объемно и несуразно, зато стиля это вам точно добавит. Многослойные образы можно сочетать по-разному, меняя вещи местами. А еще советую искать новые необычные сочетания цветов. В хваленой цветовой палитре нет даже намека на сочетание хаки и коричневого, но в реальности это выглядит круто!
Стоимость образа — 10 842₽
Всю одежду для этих образов стилисты брали на маркетплейсе KazanExpress
Маркетплейсы — это новые торговые центры, только в сто раз удобнее! Не бойтесь экспериментировать, заказывать больше, примерять, сочетать между собой и оставлять в своей жизни все, что понравится! А все, что покажется лишним можно без проблем вернуть в любом пункте выдачи KazanExpress.
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