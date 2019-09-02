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Новости2 сентября 2019

New Balance откроют в «Цветном» поп-ап Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете

РедакторРоман Чернянский

С 5 по 10 сентября в «Цветном» будет открыт поп-ап New Balance. Американский бренд во второй раз отпразднует Grey Day, посвященный выпуску серии классических кроссовок в сером цвете.

Поп-ап-пространство появится на первом этаже атриума «Цветного». Здесь представят обновленные версии культовых моделей 574 Classic, 997H, 990v5.

Модель 574 впервые представили в 1988 году. С тех пор она претерпела изменения и обрела современный силуэт, дополненный сетчатыми вставками и кожаными деталями. Отдать за замшевые кроссовки придется 10 тысяч рублей.

Верх обновленной модели 997H сочетает в себе натуральную замшу и кожу и дополнен сетчатыми элементами, призванными улучшить вентиляцию. Эти кроссовки можно будет купить за 11 тысяч рублей.

И наконец, модель 990v5 — обновленная классика для поклонников лаконичной эстетики 900-й серии. Верх выполнен из натуральной замши и сетчатых материалов, на 47 % состоящих из переработанных волокон. Отличительной деталью стали плотные полиуретановые элементы, обеспечивающие дополнительную поддержку стопы. Кроссовки обойдутся уже в 24 тысячи рублей.

Источник: New Balance

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