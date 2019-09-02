С 5 по 10 сентября в «Цветном» будет открыт поп-ап New Balance. Американский бренд во второй раз отпразднует Grey Day, посвященный выпуску серии классических кроссовок в сером цвете.

Поп-ап-пространство появится на первом этаже атриума «Цветного». Здесь представят обновленные версии культовых моделей 574 Classic, 997H, 990v5.

Модель 574 впервые представили в 1988 году. С тех пор она претерпела изменения и обрела современный силуэт, дополненный сетчатыми вставками и кожаными деталями. Отдать за замшевые кроссовки придется 10 тысяч рублей.

