New Balance откроют в «Цветном» поп-ап Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете
С 5 по 10 сентября в «Цветном» будет открыт поп-ап New Balance. Американский бренд во второй раз отпразднует Grey Day, посвященный выпуску серии классических кроссовок в сером цвете.
Поп-ап-пространство появится на первом этаже атриума «Цветного». Здесь представят обновленные версии культовых моделей 574 Classic, 997H, 990v5.
Модель 574 впервые представили в 1988 году. С тех пор она претерпела изменения и обрела современный силуэт, дополненный сетчатыми вставками и кожаными деталями. Отдать за замшевые кроссовки придется 10 тысяч рублей.
Верх обновленной модели 997H сочетает в себе натуральную замшу и кожу и дополнен сетчатыми элементами, призванными улучшить вентиляцию. Эти кроссовки можно будет купить за 11 тысяч рублей.
И наконец, модель 990v5 — обновленная классика для поклонников лаконичной эстетики 900-й серии. Верх выполнен из натуральной замши и сетчатых материалов, на 47 % состоящих из переработанных волокон. Отличительной деталью стали плотные полиуретановые элементы, обеспечивающие дополнительную поддержку стопы. Кроссовки обойдутся уже в 24 тысячи рублей.
Источник: New Balance
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