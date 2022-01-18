Чайная пара, кружки и целый сервиз: Где покупать красивую посуду

Сегодня в Москве можно найти самую разную посуду — от хендмейда и крошечных тиражей до всем известных салатников-листов Bordallo Pinheiro и тарелок с жабами Seletti. В промежутке между локальными умельцами (DVKB, Kenai Ceramics, Agami, Nok и другие), которым удаются и хорошие наборы на каждый день, и эффектные кружки для кофе, и дорогими брендами — вездесущий и спасительный для кошелька масс-маркет вроде H&M или IKEA, который радует регулярными новыми коллекциями и пристойным качеством.

В поисках кружек и чашек, боулов и салатников не проходите мимо российских брендов с историей — посуда Императорского фарфорового завода сегодня выглядит как сервировка в хорошем ресторане с придумкой, а Гжельский фарфоровый завод выдает вечную синюю классику, которая превращается в яркие акценты среди базовой белой посуды на столе.

Еще один лайфхак — выспрашивать названия брендов понравившихся тарелок и стаканов в ресторанах и кафе: большая часть названных имен легко находится в российских онлайн-магазинах, а некоторые заведения даже продают посуду. И, конечно, не забывайте про крупные гипермаркеты — выбор сервизов и наборов посуды в том же «Ашане» или гипермаркете «Твой дом» ничуть не скромнее, чем в IKEA, зато среди салатников в цветочек и бланковых тарелок можно найти что-то куда менее растиражированное.

Не стоит сбрасывать со счетов барахолки, винтажные маркеты и секонд-хенды: фарфор и керамика при бережном обращении хранятся десятилетиями, а найти акцентное блюдо или салатник можно и среди советского наследия. Тем более что никакой парности и единства сегодняшняя сервировка не подразумевает — на столе можно смело комбинировать посуду из разных наборов, а бланковые белые и кремовые тарелки «разбивать» акцентными яркими предметами.

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