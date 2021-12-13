20 подарков для тех, кто проводит много времени дома
Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы будем рассказывать о презентах, которые порадуют окружающих. В первом выпуске — все для тех, кто ценит время дома и уделяет много внимания вещам, которые их окружают.
Базовая, но в меру нарядная форма для запекания, которая подойдет как для выпечки, так и для основных блюд или овощей. Можно подарить вместе с толковой книгой рецептов (например, «Открытая кухня» Кристины Черняховской) или набором продуктов для запекания — сезонными овощами и корнеплодами.
Ироничная ваза, которая будет смотреться совершенно по-разному в зависимости от состава букета. Впрочем, и без всяких цветов этот объект выглядит в меру арти — хороший акцент для лаконичного интерьера с минимумом деталей.
Арт-объект задумывался специально для бранча галереи «Объединение» и бистро «Дом культур» и призван пробудить лучшие воспоминания из детства: печенье «Юбилейное», стакан молока, зимний вечер на теплой кухне и далее по списку.
Настоящий зимний подарок, который порадует тех, кто планировал провести январские праздники на диване за просмотром любимых фильмов или чтением всех новинок с Non/fiction.
Московский художник создает меланхоличные по настроению зарисовки на тему повседневной жизни, которые приятно дарить и получать в подарок. Картины Никатина разлетаются в два счета, так что советуем следить за «новыми релизами».
Шведская марка открыла первый магазин в Москве, где наконец-то можно будет пощупать симпатичные товары для дома. И купить что-то из них кому-нибудь особенно любимому.
Элегантный хот-дог авторства Димы Пантюшина, который займет почетное место на кухне. Для всех, кто любит часто и разнообразно готовить, а еще охотно исследует новые гастропроекты в городе, но и про старожилов не забывает.
Минималистичного вида кофейник для тех, кто пьет много кофе в течение дня и предпочитает не слишком крепкий напиток без молока и пенки. Не займет много места на кухне, максимально прост в использовании.
Классика — яркие предметы в духе поп-арта итальянской марки Seletti, которая выпускает тарелки с сюрреалистичными принтами и диковинные ковры, а заодно и другой эффектный декор для дома.
Плетеная мебель — один из самых заметных трендов последних лет (просто зайдите в хороший ресторан), который запросто впишется в домашний интерьер. Дарить мебель, конечно, лучше после согласования с хозяевами квартиры.
Еще один хит инстаграма, тиктока и Pinterest — зеркала с волнообразными рамами, полноразмерные во всю стену или крошечные настольные. Заказать такое за вполне вменяемые деньги можно на AliExpress — но готовьтесь к небыстрой доставке.
Еще один согревающий, зимний аромат — сливочный орех пекан и нежная ваниль, пряности, сливочный ликер и цитрусы. Идеально для вечерних посиделок с друзьями или спокойного домашнего отдыха.
Для настоящих садоводов цветочных горшков и кашпо никогда не бывает много, а интересные варианты еще придется поискать! Поэтому смело дарите кашпо обладателю внушительной коллекции цветов и растений — будет повод завести новое.
Странный изогнутый стул станет настоящей звездой домашнего интерьера. За его удобство поручиться не можем, но выглядит определенно эффектно.
Для тех, кому зимой невыносимо тяжело просыпаться. Ночник поможет подготовиться ко сну и мягко проснуться: он излучает мягкий рассеянный свет, который не раздражает глаза, а по утрам имитирует рассвет. Таймером можно регулировать скорость домашнего рассвета и заката.
Полезный гаджет для всех жителей России с домами с центральным отоплением и экстремально сухим воздухом в квартире зимой. Понравится садоводам (большинство цветов не любят чрезмерную сухость воздуха) и просто тем, кто много времени проводит дома.
Новогодняя свеча московской марки Flame Moscow, которой удалось собрать воедино смесь острых нот имбиря, кедра и эвкалипта, черной смородины и пало санто с березой и сгущенным молоком.
Для аккуратных и внимательных к деталям — красивая щетка для мытья овощей из экомагазина Kotomka. Прослужит долго, а после может быть спокойно утилизирована.
Эффектное украшение — будет отлично смотреться в гостиной или спальне. Дарить друзьям, которые скучают по путешествиям в Японию и поклонникам необычного декора.
Бамбук и прочие натуральные материалы — главные хиты интерьерного дизайна последних лет, а похожие абажуры выпускают многие марки от масс-маркета до люксовых брендов. Эта модель — в среднем ценовом сегменте и не самых крупных размеров. Порадует новоселов и любителей интерьеров с Pinterest.