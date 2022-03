Гид по веганской моде: Что это такое, как определить веганский ли бренд на самом деле и почему это важно

Пересечения могут быть (например, футболки из органического хлопка или сумки из переработанного нейлона вполне соответствуют обоим понятиям), но это не обязательно. Так, свитер из переработанной шерсти вполне можно считать экологичным, но при этом он не будет веганским, поскольку все равно содержит материал животного происхождения. А под веганской кожей чаще всего подразумевают кожзам на основе полиуретана и других синтетических материалов из нефтепродуктов, которые по вредности производства и трудности последующей переработки намного хуже для окружающей среды, чем кожа натуральная», — поясняет Варя Баркалова, контрибьютор отдела моды Esquire.ru и автор канала «Маржела и голотурии».

Приверженность веганству и соответствующей моде требует от потребителя особого внимания, анализа и экспертизы, потому что материалы животного происхождения могут скрываться в мелких деталях отделки и фурнитуре. Как в случае с продуктами в супермаркете, потребителю придется подробно изучать все лейблы, и, возможно, уточнять детали у бренда.

Еще один лайфхак, который способен упростить жизнь — пометки PETA-Approved Vegan. Но их вы вряд ли найдете на вещах небольших местных марок. Также существует приложение Good On You, — это настоящий гид по миру этической моды. В подборках и рейтингах можно найти анализ популярных брендов и маленьких марок с веганскими вещами. Российских брендов с удовлетворительной оценкой экологичности в приложении пока немного, но оно точно поможет разобраться с критериями, на которые стоит обратить внимание, и познакомит с новыми брендами по всему миру.

Теплая куртка российской веган-марки Vatnique

Почему большие бренды обратили внимание на веганскую моду? И кто был первым?

Спрос и общая повестка родили предложение. Даже большим и консервативным брендам пришлось пасть перед новым поколением покупателей, которые требовали в том числе и веганские вещи. Началось всё с меха — как самого явного и яркого элемента не веганской моды. Prada, Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Versace, Armani и многие другие — один за другим модные бренды стали отказываться от меха в своих коллекциях. За это стоить благодарить PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное отношение к животным»). В 2020 году организация завершила свою глобальную антимеховую кампанию I’d Rather Go Naked Than Wear Fur, так как производство и потребления меха достаточно сократилось. Теперь специалисты и аналитики организации сосредоточатся на других проблемах, например — будут работать над тем, чтобы бренды отказывались от использования кожи, шерсти и экзотических шкур.

Одним из пионеров вегетарианской моды можно назвать бренд Stella McCartney. Со дня своего основания (2001 год) британская марка отказалась от использования натурального меха, кожи, перьев и клея, произведенного с использованием продуктов животного происхождения. Парфюмы бренда также производят без тестирования на животных. В 2013 году марка отказалась от ангоры, но, к сожалению, до сих пор использует шерсть. Именно из-за этого бренд нельзя назвать полностью веганским. Однако многие эксперты признают, что именно Маккартни надо благодарить за продвижение идеи веганской моды в массы. Марка планирует и дальше развиваться в этом направлении. В марте этого года Stella McCartney представили комплект из мицелия, имитирующего кожу, — Mylo, а на Парижской неделе моды на показе новой коллекции — сумки из этого же материала.

Сумка из веган-коллекции Stella McCartney

Почему веганская мода важна и актуальна для всех?

Необязательно быть веганом, чтобы носить веганские вещи. Если вас волнуют проблемы этической моды, защиты животных, осознанного потребления, то веганские бренды могут стать идеальным решением. Сначала придется немного погрузиться в материаловедение, чтобы разобраться, как именно определенные ткани влияют на окружающую среду. С мехом всё в принципе понятно. Убийство животных ради производства вещей жестоко, тем более, когда существуют альтернативы — искусственный мех или покупка винтажных шуб, для которых не будут снова убивать.

Кожа — экзотических животных или обычных — это не только жестоко, но ещё и крайне вредно для природы. В год на кожевенных производствах перерабатывают до 800 тысяч тонн отходов, а сами шкуры обрабатывают реагентами, в составе которых можно найти цианиды, формальдегид и аммиак. Выращивание и содержание скота на убой, использование химикатов в процессе дубления, которые загрязняют воду и атмосферу, а также вредят здоровью работников — это лишь самые очевидные и поверхностные проблемы, связанные с процессом производства натуральной кожи.