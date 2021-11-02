Гид по веганской моде: Что это такое, как определить веганский ли бренд на самом деле и почему это важно
1 ноября по всему миру празднуют Международный день вегана. Если вы думали, что веганы — это просто люди, отказывающиеся от пищи животного происхождения, то это уже давно не так. Веганство — это образ жизни, для которого в том числе и модная индустрия стала создавать подходящие продукты.
Зачем нужны веганские бренды? И чем они отличаются от просто экологичных?
На самом деле веганские бренды выбирают не только веганы, но и люди, которые заботятся об окружающей среде (но при этом, например, не всегда отказываются от употребления в пищу продуктов животного происхождения). Вслед за интересом к осознанному потреблению, появился и логичный запрос на веганские бренды. Например, портал The Lyst подсчитал, что в 2020 году количество поисковых запросов на vegan leather (веган-кожа — прим. ред.) выросло примерно на 69 % по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают это ещё и с пандемией. Человечеству пришлось столкнуться с новым вирусом, пришедшим к нам от животных, поэтому все продукты животного происхождения стали менее предпочитаемыми, а веганские оказались им альтернативой.
Важно понимать, что экологичный бренд не обязательно будет веганским, и наоборот. «Различия понятий „экологичный“ и „веганский“ — в подходе: веганские марки не используют материалов животного происхождения (это не только кожа, мех, пух и шерсть, но также и некоторые красители и воск). Экологичный — размытое понятие без четких критериев, но обычно под этим подразумевают использование органических и переработанных материалов, технологии сокращения потребления ресурсов.
Пересечения могут быть (например, футболки из органического хлопка или сумки из переработанного нейлона вполне соответствуют обоим понятиям), но это не обязательно. Так, свитер из переработанной шерсти вполне можно считать экологичным, но при этом он не будет веганским, поскольку все равно содержит материал животного происхождения. А под веганской кожей чаще всего подразумевают кожзам на основе полиуретана и других синтетических материалов из нефтепродуктов, которые по вредности производства и трудности последующей переработки намного хуже для окружающей среды, чем кожа натуральная», — поясняет Варя Баркалова, контрибьютор отдела моды Esquire.ru и автор канала «Маржела и голотурии».
Приверженность веганству и соответствующей моде требует от потребителя особого внимания, анализа и экспертизы, потому что материалы животного происхождения могут скрываться в мелких деталях отделки и фурнитуре. Как в случае с продуктами в супермаркете, потребителю придется подробно изучать все лейблы, и, возможно, уточнять детали у бренда.
Еще один лайфхак, который способен упростить жизнь — пометки PETA-Approved Vegan. Но их вы вряд ли найдете на вещах небольших местных марок. Также существует приложение Good On You, — это настоящий гид по миру этической моды. В подборках и рейтингах можно найти анализ популярных брендов и маленьких марок с веганскими вещами. Российских брендов с удовлетворительной оценкой экологичности в приложении пока немного, но оно точно поможет разобраться с критериями, на которые стоит обратить внимание, и познакомит с новыми брендами по всему миру.
Почему большие бренды обратили внимание на веганскую моду? И кто был первым?
Спрос и общая повестка родили предложение. Даже большим и консервативным брендам пришлось пасть перед новым поколением покупателей, которые требовали в том числе и веганские вещи. Началось всё с меха — как самого явного и яркого элемента не веганской моды. Prada, Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Versace, Armani и многие другие — один за другим модные бренды стали отказываться от меха в своих коллекциях. За это стоить благодарить PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное отношение к животным»). В 2020 году организация завершила свою глобальную антимеховую кампанию I’d Rather Go Naked Than Wear Fur, так как производство и потребления меха достаточно сократилось. Теперь специалисты и аналитики организации сосредоточатся на других проблемах, например — будут работать над тем, чтобы бренды отказывались от использования кожи, шерсти и экзотических шкур.
Одним из пионеров вегетарианской моды можно назвать бренд Stella McCartney. Со дня своего основания (2001 год) британская марка отказалась от использования натурального меха, кожи, перьев и клея, произведенного с использованием продуктов животного происхождения. Парфюмы бренда также производят без тестирования на животных. В 2013 году марка отказалась от ангоры, но, к сожалению, до сих пор использует шерсть. Именно из-за этого бренд нельзя назвать полностью веганским. Однако многие эксперты признают, что именно Маккартни надо благодарить за продвижение идеи веганской моды в массы. Марка планирует и дальше развиваться в этом направлении. В марте этого года Stella McCartney представили комплект из мицелия, имитирующего кожу, — Mylo, а на Парижской неделе моды на показе новой коллекции — сумки из этого же материала.
Почему веганская мода важна и актуальна для всех?
Необязательно быть веганом, чтобы носить веганские вещи. Если вас волнуют проблемы этической моды, защиты животных, осознанного потребления, то веганские бренды могут стать идеальным решением. Сначала придется немного погрузиться в материаловедение, чтобы разобраться, как именно определенные ткани влияют на окружающую среду. С мехом всё в принципе понятно. Убийство животных ради производства вещей жестоко, тем более, когда существуют альтернативы — искусственный мех или покупка винтажных шуб, для которых не будут снова убивать.
Кожа — экзотических животных или обычных — это не только жестоко, но ещё и крайне вредно для природы. В год на кожевенных производствах перерабатывают до 800 тысяч тонн отходов, а сами шкуры обрабатывают реагентами, в составе которых можно найти цианиды, формальдегид и аммиак. Выращивание и содержание скота на убой, использование химикатов в процессе дубления, которые загрязняют воду и атмосферу, а также вредят здоровью работников — это лишь самые очевидные и поверхностные проблемы, связанные с процессом производства натуральной кожи.
Вас может удивить, но получение шерсти, ангоры и кашемира тоже связано с насилием над животными. Процесс стрижки овец или коз никак не помогает им избавиться от лишней шерсти. В природе у овец вырастает ровно столько шерсти, сколько им будет достаточно, чтобы согреться зимой и не перегреться летом. Регуляция происходит благодаря сезонной линьке. Люди вывели овец не способных к линьке, с большим количеством складок на коже, чтобы получать с них больше шерсти. Конечно, животным от этого тяжело, шерсть сваливается, в ней заводятся насекомые и личинки, они начинают заживо поедать овцу. Тогда фермерам приходится прибегать к мьюлесингу. Это жестокая процедура, во время которой либо с задней части тела животного срезают кожу без применения анестезии, либо с помощью зажимов защипывают кожу так, что она начинает отмирать.
Процесс стрижки тоже миролюбивым не назовешь. Зачастую животных насильно стреноживают и ранят острыми лезвиями, так как у фермеров нет времени деликатно обрабатывать кожу каждого животного. Когда оно перестает давать достаточное количество шерсти, его отправляют на мясные фермы. Содержание большого количества домашнего скота также вредит природе. В течение суток одна овца выделяет от 20 до 30 литров метана, что усугубляет парниковый эффект. Также для производства шерсти требуется гигантское количество воды — 500 тысяч литров на одну тонну. Через воду в окружающую среду попадают химикаты, которые используют для обработки и очистки материала.
С перьями всё тоже непросто. Да, для их добычи не нужно убивать птиц, но процесс ощипывания тоже наносит им травмы. Существуют небольшие фермы, которые собирают перья в сезон линьки, но они не могут удовлетворить постоянно растущий спрос. Страусы, например, вообще не линяют, они теряют перья постоянно, но в небольшом количестве. А именно их перья — это тренд последних нескольких сезонов, мы постоянно видим их на показах во время недель моды.
PETA предлагает единственный выход — полный отказ от перьев, потому что отследить этичность их производства на данный момент очень сложно. Чаще всего перья — это источник дополнительного заработка для ферм, где экзотических птиц убивают ради кожи или мяса, так что, покупая перья, вы невольно поддерживаете их.
Новое поколение брендов. Как искать веганские бренды?
Сейчас веганских брендов стало гораздо больше, а онлайн-ритейлеры создают специальные разделы с вегетарианскими брендами. Например, на Net-a-Porter есть отдельный раздел Net Sustain, хотя подборка вызывает вопросы, например, там можно найти кожаные сумки и обувь. За вдохновением можно обратиться и к Веганской неделе моды, которая проходит в Лос-Анджелесе. Она существует с 2019 года и объединяет десятки молодых дизайнеров, которые создают полностью веганские коллекции.
В России тоже можно найти множество небольших брендов, которые выпускают веганские вещи, аксессуары и обувь. Ищите удобные и теплые куртки у Vatnique, этичные шубы, пальто и тренчи из переработанного пластика у Revalu, рубашки, очаровательные пижамы и аксессуары для дома у «Росы», сложно сконструированные платья, футболки и пиджаки у RCP 4.5, спортивные костюмы у Foxta, обувь ручной работы у петербуржцев Anima, а сумки из эко-кожи у Myflaffico. Практически весь гардероб можно составить из веганских и экологичных вещей, которые даже не придется долго ждать из-за границы.
Небольшим брендам приходится постоянно доказывать обычным потребителям свой взгляд на вещи и бороться со стереотипами о том, что веганские вещи должны выглядеть уныло. «Мы специально привлекаем аудиторию, которая больше интересуется стилем. Нам нравится, что люди благодаря нашей деятельности пересматривают свои взгляды. Например, часто получаем отзывы, что наши шубы действительно выдерживают сильные морозы. А значит, зачем человеку натуральная шуба, если искусственная красивая, теплая, стоит дешевле, да еще и животным не вредит? Аудитория веганов и так купит что-то ненатуральное, а тут есть шанс, что человек, далекий от всей этой истории, поверит в новые технологии и перестанет поддерживать рублем меховую и прочие индустрии, которые вредят животным. К этому мы и стремимся!», — рассказывают в бренде Revalu.
Представителям бренда также приходится объяснять, почему они не используют шерсть. Пока что рядовому покупателю кажется, что именно натуральная шерсть — это залог тепла и комфорта, а о вреде животным чаще всего вообще ничего неизвестно. Создательницам бренда RCP 4.5, Елизавете Пичугиной и Инне Голубевой, приходится пояснять потребителям, почему производство этичной и экологичной одежды дороже, или почему у бренда, который отшивает вещи под каждый заказ, не бывает распродаж.
Но главные проблемы возникают с поисками подходящих материалов: «Основная трудность — в поиске тканей и фурнитуры. Наш основной продукт — это верхняя одежда: пальто, куртки. А значит, мы не используем мех, шерсть и другие материалы животного происхождения. Главной альтернативой шерсти считается акрил, полиэстер и другие искусственные материалы, которые уже не соответствуют концепции экологичности. А мы поставили перед собой задачу соответствовать и этичности, и экологичности».
Несмотря на все сложности глобальная модная индустрия не просто не игнорирует веганскую повестку, она активно вкладывает в неё деньги и постоянно ищет новые технологии, материалы и методы, которые подойдут веганским компания. По оценкам Grand View Research, совокупный среднегодовой темп роста рынка веганской женской одежды с 2020 по 2027 год составит 13,6 %. Прогноз дохода всего рынка на 2027 год — 1095,6 миллиардов долларов. Это достаточно большие деньги, которые способны даже консервативный рынок заставить работать в веганском направлении.
Фотографии: архив пресс-службы