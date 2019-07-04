«Мир». Электронное украшение будущего от Ромы Бантика

Рома Бантик художник

Суть в том, что это не совсем подвеска. Ее можно цеплять на одежде, можно к кепке, шапке, можно на кроссовке, как украшение. Но это даже не украшение, а идея аксессуара будущего.

Быстрые скорости, цифровой мир, открытость и сменяемость всего вокруг навеяли мысль, что украшение тоже может выглядеть по-другому. Всегда можно идти дальше и ничем не ограничиваться. Мне нравятся бегущие строки, в них можно вкладывать интересное, ценное, глубокое послание, а не рекламу и гороскопы. С осени я работаю с бегущими строками, и подумал — почему бы не уменьшить их в размере и не соединить с фасадом человека.

Мне нравятся шрифт и слова, как инструменты передачи чувств и смыслов. Это первое издание, базовое, весь запрограммированный арт включает слово «Мир/Woяld» на разных языках. Внутри есть несколько режимов: с читаемым растянутым шрифтом, с оцифрованным со стены артом, с декорированным текстом на разных языках и еще некоторыми сюрпризами.