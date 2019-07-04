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Покупка недели4 июля 2019

«Мир». Электронное украшение будущего от Ромы Бантика Цифровой мир в портативной бегущей строке уральского художника

«Мир». Электронное украшение будущего от Ромы Бантика
РедакторАлексей Шахов

Уральский художник Рома Бантик открыл предзаказ на свою электронную подвеску «Мир/Woяld». Украшение можно купить за 1 500 рублей в личных сообщениях в группе во ВКонтакте.

Первый выпуск аксессуара, который был представлен Бантиком еще несколько месяцев назад, доступен только в хромированном серебряном корпусе и с золотистым светом арта внутри. Аккумулятора хватит на 12 часов беспрерывной трансляции, строку можно заряжать по USB. Первые 10 штук будут проданы на закрытии выставки «Игра» в галерее Антонов 11 июля в 19:00. Купившие украшение по предзаказу получат его через 2—3 недели, также работает доставка в различные города и страны мира.

Рома Бантик

художник

Суть в том, что это не совсем подвеска. Ее можно цеплять на одежде, можно к кепке, шапке, можно на кроссовке, как украшение. Но это даже не украшение, а идея аксессуара будущего.

Быстрые скорости, цифровой мир, открытость и сменяемость всего вокруг навеяли мысль, что украшение тоже может выглядеть по-другому. Всегда можно идти дальше и ничем не ограничиваться. Мне нравятся бегущие строки, в них можно вкладывать интересное, ценное, глубокое послание, а не рекламу и гороскопы. С осени я работаю с бегущими строками, и подумал — почему бы не уменьшить их в размере и не соединить с фасадом человека.

Мне нравятся шрифт и слова, как инструменты передачи чувств и смыслов. Это первое издание, базовое, весь запрограммированный арт включает слово «Мир/Woяld» на разных языках. Внутри есть несколько режимов: с читаемым растянутым шрифтом, с оцифрованным со стены артом, с декорированным текстом на разных языках и еще некоторыми сюрпризами.

«Мир/Woяld», 1 500 рублей

фотографии: Рома Бантик

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