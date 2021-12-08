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Покупка недели8 декабря 2021

«Ебурет»: Стол-табурет, напечатанный на 3D-принтере из переработанного пластика

«Ебурет»: Стол-табурет, напечатанный на 3D-принтере из переработанного пластика
АвторСоня Глухова

В «Паблик Маркете» на втором этаже Ельцин Центра открылся новый спот Grandstreet.store с товарами от российских брендов. К примеру, здесь можно найти мебель от Eburet Studio — молодой студии, которая создает предметы дизайна, используя в качестве материала переработанный пластик.

Из всей коллекции Eburet Studio в новой локации представлены только стулья Yura lite и многофункциональная интерьерная скульптура Eburet — она спроектирована как табурет, стол и подставка для книг одновременно. Поэтому в интерьере ее можно использовать как журнальный столик или прикроватную тумбу, которая в любой момент может трансформироваться в табурет и стать дополнительным сидячим местом для гостей. По форме скульптура напоминает букву «Е» — отсюда и такое название.

Петербургский бренд Eburet studio создает предметы дизайна из вторичного сырья. А именно печатает их на 3D-принтере из переработанного пластика.

Стоимость скульптуры Eburet — 20 000 рублей. Она представлена в разных цветах, но при отсутствии необходимого можно сделать заказ, и мебель будет готова в течение двух недель.

Фотографии: Eburet studio

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