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Покупка недели23 ноября 2021

Вам это нужно: Пенис на цепочке Лимитированная коллекция от уральского бренда Creators

Вам это нужно: Пенис на цепочке
АвторСоня Глухова

Молодой уральский ювелирный бренд Creators выпустил первую коллекцию «Thirty. Zero seven». В нее вошла подвеска «Aperitif in the garden» в виде пениса с неограненным аметистом.

Кирилл и Лиана

сооснователи бренда

Наш бренд появился в 2020 году, но на создание первой коллекции понадобился год. Creators — это создатели, корень названия нашего бренда есть и в словах «создавать», «созидать». Наша энергия направлена на то, чтобы сделать людей красивее, подчеркнуть их свободу и независимость.

Мы создаем изделия из драгоценных металлов и природных материалов вручную. Каждая модель вырезается без вмешательства 3D-технологии, поэтому у готовых изделий нет идеальных форм, линий — в этом есть о******* (классная) эстетика.

Для того чтобы подчеркнуть оригинальность своего покупателя, мы делаем только лимитированные коллекции, используем смелые идеи и формы. Наши украшения подойдут творческим и независимым людям, кому интересны мода, искусство, кино, театр. Изделия бренда — для особых случаев, а особый случай — это каждый новый день.

Украшение можно купить на сайте или через инстаграм бренда Creators за 30 000 рублей. Доставка действует по всей России и Европе.

Обложка: Creators

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