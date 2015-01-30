Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться скидками и акциями.

Monki — до 70 % ТЦ «Гудзон» Каширское шоссе, 14 +7 (495) 660−06−49 В Monki сезонная распродажа продолжает набирать обороты. В разделе со скидками в обоих магазинах марки с равным успехом можно найти как лёгкие топы и полупрозрачные юбки, так и зимние куртки и тёплые аксессуары. Цены начинаются от 100 рублей за кроп-топ с надписями и доходят до 500 рублей за плотный бомбер из пушистого материала. Также на распродаже оказались джинсы, обувь и отдельные модели нижнего белья.

H&M — до 70 % ТЦ «Гудзон» Каширское шоссе, 14 +7 (495) 660−06−49

Сезонная распродажа в H&M стартовала ещё месяц назад, но до 70 % скидки доросли только сейчас. Что особенно приятно, предложение распространяется и на премиальную линейку марки H&M Studio, где запросто можно найти платье или неопреновый топ, который скорее ожидаешь увидеть в COS. В основной коллекции собрать комплект по сезону можно на 5 тысяч рублей: цены на свитеры начинаются от 300 рублей, на обувь — от 500 рублей, а на верхнюю одежду — от тысячи.

Fancy Crew — до 50 % Трубная ул., 22/1 +7 (495) 607–74–61 Fancycrew.ru Одежду и обувь из осенне-зимних коллекций Han Kjobenhavn, Filson, Hartford и других достойных мужских марок теперь можно купить за полцены. К примеру, куртку-бомбер с пуховым наполнителем предлагают за 10 тысяч рублей, чиносы и джинсы — от 4 тысяч рублей, а весёлые рубашки с узорами — от трёх и выше. Понравившуюся вещь можно заказать на сайте Fancy Crew: скидки в онлайн-магазине такие же, как и на Трубной.

adidas — до 65 % Adidas.ru

В онлайн-магазине adidas скидки варьируются от 20 % до 65 %. На финальной распродаже оказалось много зимних аксессуаров: цветные шапки с помпонами от 500 рублей, перчатки — от 300 рублей, широкие шарфы — по 700 рублей. За полцены можно купить яркий пуховый жилет (1 500 рублей), футбольные бутсы (чуть больше тысячи рублей), беговые кроссовки и популярные модели вроде

ZX 500 (2 500 рублей). Кроме мужских и женских вещей на распродажу попало много детской одежды и обуви, в том числе и зимней.

«Цветной» —

до 70 % Цветной б-р, 15

+7 (495) 737–77–73 В «Цветном» со вчерашнего дня начался финальный этап распродажи. Теперь одежду, обувь и аксессуары большинства представленных в универмаге марок можно купить с максимальной скидкой 70 %. На третий этаж стоит подняться за лаконичными топами Sandro (от 2 тысяч рублей), платьями Maje (от 5 тысяч рублей) и верхней одеждой Whistles (белоснежное пальто-кокон — 8 тысяч рублей). В мужском разделе за треть от первоначальной стоимости можно купить кроссовки Neil Barrett, аксессуары Marc by Marc Jacobs или пальто Rag & Bone.

Вслед за крупными универмагами и магазинами комиссионка Second Friend Store тоже объявила сезонную распродажу. Теперь полупрозрачную блузу Acne с асимметричными пуговицами можно купить за 2 500 рублей; за укороченную дублёнку Burberry просят без малого 16 тысяч, а ботильоны на платформе Rick Owens сбавили до 10 тысяч рублей. В мужском разделе выбор скромнее, но и здесь можно найти пару практически новых брюк Paul Smith (2 тысячи рублей) или лоферы Gucci за 11 тысяч.