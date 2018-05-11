Фестивальная коллекция кроссовок Affex и «Интеллигентная барахолка» А также скидки до 70 % на рюкзаки Kokosina и новая коллекция Fred Perry x Miles Kane
Скидки
Kokosina
Адрес: Полтавский пр-д., 2
На сайте петербургского бренда рюкзаков и сумок из натуральной кожи до 15 мая проходит акция: минус дополнительные 20 % на весь раздел Sale (где, кстати, скидки достигают 50 %). Необходимо ввести промокод SuperSale2018.
SVMoscow
В московском мультибрендовом интернет-бутике, специализирующемся на люксе с уклоном в авангард, с 10 по 13 мая идет пресейл новых женских и мужских коллекций. По промокоду wowru действует скидка в 30 %. Предложение не распространяется на коллекцию Gosha Rubchinskiy.
Antonioli.eu
В итальянском мультибрендовом магазине Antonioli, где представлена одежда для женщин и мужчин таких брендов, как Jacquemus, Rick Owens и Yeezy, тоже начался пресейл коллекции весна/лето — 2018. По промокоду sale30 до 20 мая можно получить скидку 30 %. Имейте в виду, что стоимость доставки до России — 2100 рублей.
Новые коллекции
Fred Perry x Miles Kane
Fred Perry представил вторую совместную коллекцию с британским музыкантом Майлзом Кейном (экс-The Rascals, ныне — The Last Shadow Puppets). Кейн интерпретировал классические вещи Fred Perry (поло, спортштаны, рубашки и так далее — всего 15 вещей) в духе 70-х. Цены — от 60 фунтов (около 5 тысяч рублей) за шарф до 100 фунтов (около 8,5 тысячи рублей) за вязаную футболку.
Affex
Адрес: наб. реки Мойки, 73 (Au Pont Rouge)
Петербургский обувной бренд Affex выпустил весенне-летнюю коллекцию кроссовок и кед в честь самых известных фестивалей мира: Burning Man, Coachella, Hellfest Open Air, Stereosonic, Primavera и Rock in Rio. Как сообщает издание «Собака», цены варьируются от 1990 рублей за кеды до 4590 — за кроссовки. Купить в Петербурге можно только в универмаге Au Pont Rouge.
Открытия
Customize Bar
Адрес: ул. Б. Конюшенная, 21–23 (ДЛТ, четвертый этаж)
В ДЛТ открылся Customize Bar, где можно кастомизировать любые «джинсовые» покупки — наносить патчи и вышивку с бусинами, бисером и камнями. Стоимость страз, бисера и камней — от 70 до 210 рублей за одну единицу, патчей ― 350 рублей, а стоимость услуг мастера ― от 175 рублей. Скоро также будет доступно нанесение рисунков, сложной вышивки, искусственное старение денима и нанесение дополнительной фурнитуры. К открытию бара ДЛТ выпустил собственную коллекцию патчей, где есть в том числе иллюстрация с разводными мостами.
События
«Интеллигентная барахолка»
Когда: 12–13 мая
Где: Кожевенная линия, 40 («Порт Севкабель»)
Дизайн-маркет с пятилетней историей на этот раз проходит в относительно новом пространстве — «Порту Севкабель»; хороший повод выбраться туда, если вы до сих пор этого не сделали. Среди участников — кольца от Flyinhome, носки от St. Friday Socks, одежда от SATINN, Noel Concept, Verushka и многое другое. В зоне фуд-корта — каши от проекта «Зерно», фуд-траки с бургерами от Forest Camp и мороженым от Cryo Cream, кофе от «Даблби» и десерты от Poys. Студенты школы макияжа Make.Up.Art.House бесплатно украсят вас блестками, стразами и переводными татуировками, а Алексей Онацко и другие диджеи отыграют сеты. Вход свободный. Подробнее о программе — тут.
Обложка: fredperry