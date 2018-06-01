Коллекция Tomas Maier x Uniqlo и скидки до 50 % на SSense

Открытия

I Am Studio

Адрес: Лиговский пр-т., 30а (ТРЦ «Галерея», второй этаж)

iamstudio

В прошлом году наши московские коллеги рассказывали о первом российском бренде женской одежды middle-up. А недавно столичная марка открыла магазин в Петербурге — в «Галерее». Здесь представлены новая весенне-летняя, а также летняя капсульная коллекции. С ценами можно заранее ознакомиться на сайте I Am Studio.

Русские сувениры в ДЛТ

Адрес: Большая Конюшенная ул., 21–23 (ДЛТ)

dlt

Новость, которая может заинтересовать туристов, собирающихся на ЧМ-18: в ДЛТ открылся новый зал — с сувенирами из России и Петербурга. Представлено более 1,5 тысячи товаров: от матрешек и яиц Fabergé до янтаря. Акцент — на шкатулки: они изготовлены специально для универмага мастерами из центров народного промысла — Холуя, Палеха и Федоскино. На создание каждого изделия уходит около трех месяцев. При покупке любых сувениров в ДЛТ действует система Tax Free.

События

Garage Sale в Gate31

Когда: до 3 июня, 12:00–21:00

Где: наб. Обводного канала, 60, третий этаж, офис 309 («Ткачи», шоу-рум Gate31)

instagram

В шоу-руме Gate31, что в пространстве «Ткачи», проходит первый Garage Sale: вещи из весенней коллекции можно приобрести по фиксированным ценам. Покупателей ждут 238 вещей по 500 рублей, 359 вещей по 1000 рублей и 455 вещей по 2000 рублей. Имейте в виду: оплата только наличными.

T-shirt Fest

Когда: 2 июня

Где: наб. Обводного канала, 60 («Ткачи»)

tshirtfest

Еще один повод заглянуть в «Ткачи»: в субботу здесь пройдет первый фестиваль футболок и принтов. Среди участников — марки «Варгградъ», Gavr Store, Dead Brush, Hate, Eastsidetee, «Империум», Kwotestore, «Фаршмаг» и другие. В зоне «Лаборатории принтов» можно будет бесплатно сделать принт на футболку шелкографией, прямой цифровой печатью или термопленкой. Кроме того, в программе — лекции и перфомансы.

День Италии в Cosmotheca

Когда: 2 июня, 10:30–21:30

Где: Стремянная ул., 11

instagram

Cosmotheca Spb в субботу празднует День Италии, а заодно и открытие магазина на Стремянной (впрочем, он по данному адресу работает уже некоторое время). В этот день ретропасты Marvis, продукты бренда Acca Kappa, средства для мужчин Proraso, ароматы Unum, Mirko Buffini и Maria Candida Gentile, а также линейки Isium, Bakel и Hemp Care будут доступны со скидкой в 20 %.

Public Talk: Леонид Алексеев и Марина Кацуба

Когда: 3 июня, 17:00

Где: Выборгское ш., 13 («Экополис Premium»)

ecopolis-spb

Неожиданный, но интересный тандем: в ТЦ «Экополис Premium» пройдет двухчасовой public talk известного петербургского дизайнера, бывшего арт-директора дизайн-бюро «Армии России» Леонида Алексеева и поэта, единственной девушки-победительницы баттла Versus Марины Кацубы. Тема: «Мода: от хайпа до антихайпа. Свежий взгляд на городской стиль». Вход бесплатный, необходимо зарегистрироваться здесь.