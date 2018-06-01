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Скидки недели1 июня 2018

Коллекция Tomas Maier x Uniqlo и скидки до 50 % на SSense А также большой Garage Sale в шоу-руме Gate31 и открытие магазина I Am Studio в «Галерее»

Коллекция Tomas Maier x Uniqlo и скидки до 50 % на SSense

Скидки

SSense

ssense

В канадском SSense — большом интернет-магазине с едва ли не самой интересной подборкой мужской и женской одежды от актуальных модных брендов — продолжается традиционная распродажа. Сейчас скидки достигают 50 % и многие позиции быстро раскупают. Распродажа на SSense длится не очень долго: обычно в июле она заканчивается.

Akhmadullina Dreams

akhmadullinadreams

В интернет-магазине Akhmadullina Dreams — второй линии известного петербургского дизайнера Алены Ахмадуллиной — дают скидки на весенне-летнюю коллекцию. Так, удобный джинсовый плащ стоит 7999 рублей вместо 11 999, а классический тренчкот — 11 999 рублей вместо 15 999.

Stylebop

stylebop

В мультибрендовом интернет-бутике женской и мужской одежды стартовала распродажа: отдельные вещи из коллекции весна-лето продают со скидкой 40 %. Имейте в виду, что доставка UPS до Петербурга стоит 25 евро.

ShowStudio / Machine-A

shop.showstudio

В лондонском интернет-магазине, где собрано все самое передовое и экстравагантное (от Aries до Alyx), тоже идет распродажа со скидками до 40 %. Доставка стоит 28 долларов.

Новые коллекции

Tomas Maier x Uniqlo

uniqlo

Адрес: Лиговский пр-т., 30а (ТРЦ «Галерея», коллекция представлена в полном объеме);

д. Порошкино, 117-й километр КАД (внешнее кольцо), стр. 1 («Мега Парнас»)

Накануне стартовали продажи первой коллаборации японской марки и бренда премиальной повседневной одежды. О том, что стоит покупать в этой коллекции, мы писали тут. Цены — примерно такие же, как в других коллаборациях Uniqlo: самая дорогая вещь — кашемировый свитер (женский стоит 5 999 рублей, мужской — 7 999 рублей).

Открытия

I Am Studio

Адрес: Лиговский пр-т., 30а (ТРЦ «Галерея», второй этаж)

iamstudio

В прошлом году наши московские коллеги рассказывали о первом российском бренде женской одежды middle-up. А недавно столичная марка открыла магазин в Петербурге — в «Галерее». Здесь представлены новая весенне-летняя, а также летняя капсульная коллекции. С ценами можно заранее ознакомиться на сайте I Am Studio.

Русские сувениры в ДЛТ

Адрес: Большая Конюшенная ул., 21–23 (ДЛТ)

dlt

Новость, которая может заинтересовать туристов, собирающихся на ЧМ-18: в ДЛТ открылся новый зал — с сувенирами из России и Петербурга. Представлено более 1,5 тысячи товаров: от матрешек и яиц Fabergé до янтаря. Акцент — на шкатулки: они изготовлены специально для универмага мастерами из центров народного промысла — Холуя, Палеха и Федоскино. На создание каждого изделия уходит около трех месяцев. При покупке любых сувениров в ДЛТ действует система Tax Free.

События

Garage Sale в Gate31

Когда: до 3 июня, 12:00–21:00

Где: наб. Обводного канала, 60, третий этаж, офис 309 («Ткачи», шоу-рум Gate31)

instagram

В шоу-руме Gate31, что в пространстве «Ткачи», проходит первый Garage Sale: вещи из весенней коллекции можно приобрести по фиксированным ценам. Покупателей ждут 238 вещей по 500 рублей, 359 вещей по 1000 рублей и 455 вещей по 2000 рублей. Имейте в виду: оплата только наличными.

T-shirt Fest

Когда: 2 июня

Где: наб. Обводного канала, 60 («Ткачи»)

tshirtfest

Еще один повод заглянуть в «Ткачи»: в субботу здесь пройдет первый фестиваль футболок и принтов. Среди участников — марки «Варгградъ», Gavr Store, Dead Brush, Hate, Eastsidetee, «Империум», Kwotestore, «Фаршмаг» и другие. В зоне «Лаборатории принтов» можно будет бесплатно сделать принт на футболку шелкографией, прямой цифровой печатью или термопленкой. Кроме того, в программе — лекции и перфомансы.

День Италии в Cosmotheca

Когда: 2 июня, 10:30–21:30

Где: Стремянная ул., 11

instagram

Cosmotheca Spb в субботу празднует День Италии, а заодно и открытие магазина на Стремянной (впрочем, он по данному адресу работает уже некоторое время). В этот день ретропасты Marvis, продукты бренда Acca Kappa, средства для мужчин Proraso, ароматы Unum, Mirko Buffini и Maria Candida Gentile, а также линейки Isium, Bakel и Hemp Care будут доступны со скидкой в 20 %.

Public Talk: Леонид Алексеев и Марина Кацуба

Когда: 3 июня, 17:00

Где: Выборгское ш., 13 («Экополис Premium»)

ecopolis-spb

Неожиданный, но интересный тандем: в ТЦ «Экополис Premium» пройдет двухчасовой public talk известного петербургского дизайнера, бывшего арт-директора дизайн-бюро «Армии России» Леонида Алексеева и поэта, единственной девушки-победительницы баттла Versus Марины Кацубы. Тема: «Мода: от хайпа до антихайпа. Свежий взгляд на городской стиль». Вход бесплатный, необходимо зарегистрироваться здесь.

Обложка: Uniqlo

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