Чисто уральская рубашка, новая коллекция Avgvst и распродажа в 12Storeez

adidas

Бренд спортивной одежды распродает кроссовки, футболки, брюки, толстовки, олимпийки и многое другое со скидками до 70 % в разделе распродаж. Также можно получить дополнительную скидку в 20 % введя промокод U20-FKBR-FTC9-F4F9-VBV9N. На сайте много мужских, женских и детских вещей.

Aizel

На сайте Aizel стартовала распродажа одежды, обуви и аксессуаров со скидками от 30 % до 50 %. Женская блуза Claudie Pierlot здесь теперь стоит 8 950 рублей вместо 17 900 рублей, мужская куртка C2H4 — 14 340 рублей вместо 23 900 рублей, женское платье Maje — 11 450 рублей вместо 22 900 рублей, мужское поло Champion — 3 500 рублей вместо 5 тысяч рублей, женские брюки Dries Van Noten — 34 300 рублей вместо 49 тысяч рублей, мужские джинсы Palm Angels — 19 040 рублей вместо 27 200 рублей.

Book24

Книжный интернет-магазин дарит 5 000 баллов, которыми можно оплатить до 30 % от стоимости книги. Чтобы получить их, необходимо в личном кабинете ввести промокод «Даримбаллы»

Xiaomi

Китайский производитель запускает в российскую продажу телевизор модели. В рамках акции с 25 июня по 5 августа будут действовать специальные цены: 9 990 рублей за модель Mi TV 4A 32”, 19 990 рублей за Mi TV 4S 43” и 29 990 рублей за Mi TV 4S 55”, вместо 11 990 рублей, 22 990 рублей и 33 990 рублей соотвественно. Приобрести продукты можно будет в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также в магазинах DNS и «Беру».

Более того покупатели Mi TV могут воспоользоваться премиальными подарочными подписками от YouTube, ivi, Okko, КиноПоиск, MeGoGo, 24часаТВ, TVZavr, МегаФон ТВ, Rutube, СТС, Амедиатека, SPB TV, Neverthink и Red Bull TV.

Новинки

Urals

Уральский бренд уличной одежды запустил в продажу новую летнюю рубашку. Если вы страдаете синдромом поиска уральского смысла, то можно присмотреться к принту и увидеть схематичное изображение гостинцы «Исеть», которое отразили один раз.

Уральская рубашка, 3 490 рублей

Новинка уже появилась в продаже на официальном сайте, в наличии есть S, M и L размеры.

Avgvst

Бренд Натальи Брянцевой объявил о старте продаж новой коллекции «Пайетки». Эти украшения — посвящение юности, школьному увлечению бальными танцами, дискотекам и самодельным фенечкам.

Пуссеты-пайетки в два карата,4 000 рублей

В новой коллекции 23 украшения, и все они словно сделаны из элементов вышивки: бисера, стекляруса или пайеток. Среди них вы найдете: экстрадлинные серьги, моносерьги, печатки и широкие кольца «из бисера и стекляруса», а еще базовые украшения с ноткой иронии. Например, пуссеты-пайетки, которые по диаметру точно равны двухкаратному бриллианту — так Брянцева видит альтернативу консервативным бриллиантовым «гвоздикам».

Кольцо Пайетки, 39 000 рублей

По случаю запуска коллекции запущен флэшмоб — нужно в ыложить фотографию со своего выпускного с коротким рассказом, чем он вам запомнился, поставить хэштег #выпускнойвавгусте и отметить @avgvstjewelry в подписи к посту, а также друга, которому хотите передать эстафету. 8 июля авторы трех лучших постов получат сертификат на покупку изделий из коллекции «Пайетки» на сумму 20, 10 и 5 тысяч рублей. На протяжении конкурса вы и ваш друг должны иметь открытый аккаунт и быть подписаны на @avgvstjewelry.

Подвеска-пайетка M с позолотой, 6 000 рублей

Новинки уже появились в магазинах в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте.

Фотографии: обложка, 2, 3, 4 — Avgvst, 1 — Urals