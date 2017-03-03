Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20» Акции в Cosmotheca и Clarins, платье Jacquemus за полцены и семплы новых коллекций
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — новый интернет-магазин Cosmotheca, гаражная распродажа Kixbox, акция на уход в Clarins, платье Jacquemus за полцены и минималистичные пальто Braventru.
Распродажи
Cosmotheca
У Cosmotheca перезапустился сайт и наконец-то заработал интернет-магазин. Весь март здесь действует акция для новых клиентов — скидка 15 %. Поэтому, если вы ценитель нишевых косметических и парфюмерных марок или давно мечтали попробовать что-то за пределами масс-маркета, не стоит упускать возможность. В числе легендарных продуктов, которые есть у Cosmotheca, — крем для рук с витамином B5 от Malin + Goetz, антиоксидантная детокс-сыворотка Grown Alchemist, биовосстанавливающий гель для области вокруг глаз Cosmetics 27 и многие другие. В пределах Москвы заказ доставят за сутки, по России — за несколько дней.
Clarins
До 5 марта есть возможность приобрести продукцию Clarins со скидкой до 35 %. Предложение выгодно для покупки косметических наборов. Например, набор для очищения лица для сухой кожи с двумя средствами в составе стоит 3 250 рублей (вместо 5 тысяч). Также есть отличный шанс попробовать программу очищения, чтобы понять, подходит ли она: ее можно приобрести за 2 535 рублей вместо 3 900 рублей (три средства плюс косметичка).
Trends Brands
Приверженцы сдержанного стиля в одежде должны добавить в закладки интернет-магазин Trends Brands, в котором раздел скидок постоянно обновляется. Сейчас самое время смотреть предложения в ежемесячной линейке Trends Brands и Trends Brands Base, а именно — обратить внимание на разные варианты платьев.
Braventru
Ценители минимализма давно знакомы с Braventru. Сейчас на распродаже у марки можно приобрести разные пальто на весну стоимостью от 11 до 22 тысяч рублей. Помимо этого есть актуальная база: вязаное платье с высоким горлом (8 800 рублей) и must-have сезона — широкие брюки из костюмной ткани (10 500 рублей).
«Кузнецкий Мост 20»
Платье Jacquemus за 26 400 рублей вместо 52 600 рублей — предложение, выгоднее которого, кажется, не найти. В «КМ20» — скидки до 70 %, и среди представленных на распродаже моделей можно отыскать юбку A.W.A.K.E. с асимметричной декоративной волной (21 200 рублей вместо 52 600 рублей), красные adidas Originals Stan Smith (4 200 вместо 8 600 рублей), а также платье Walk Of Shame (22 800 вместо 46 400 рублей) — отличный подарок себе на 8 Марта.
UShatava
Трикотажный костюм на выход, а не для дачи, сегодня можно найти у массы брендов: он стал такой же базой, как oversize-рубашка. Но, как правило, на покупку таких вещей у нас либо не остается энтузиазма, либо нет времени. Отличный выход предлагает российский бренд UShatava — трикотажный костюм стоимостью 4 500 рублей вместо 6 100 рублей.
Kixbox
Kixbox устраивает самую большую в своей истории гаражную распродажу, разместится она с 3 по 6 марта на третьем этаже универмага «Авиапарк». Участвуют все ключевые бренды магазина: американские уличные марки Stussy, The Hundreds, Undefeated и X-Large, флагман европейской уличной одежды Carhartt WIP, спортивная классика Fred Perry, городской аутдор Penfield, скейт-бренды RIPNDIP и Polar Skate Co., а также обувь Native: судя по прогнозам, непромокаемые ботинки понадобятся еще как минимум месяц. Кроме прошлых коллекций, здесь будут представлены и семплы будущего сезона.
R.E.D.
До 8 марта в шоу-руме проходит распродажа, скидки достигают 50–80 %. Акция касается остатков предыдущих коллекций: можно выгодно приобрести вещи Яси Миночкиной, Вильшенко, Леонида Алексеева и других российских дизайнеров.
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