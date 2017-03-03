Селективная косметика со скидкой 15 %, гаражная распродажа в Kixbox и сейл в «КМ20»

У Cosmotheca перезапустился сайт и наконец-то заработал интернет-магазин. Весь март здесь действует акция для новых клиентов — скидка 15 %. Поэтому, если вы ценитель нишевых косметических и парфюмерных марок или давно мечтали попробовать что-то за пределами масс-маркета, не стоит упускать возможность. В числе легендарных продуктов, которые есть у Cosmotheca, — крем для рук с витамином B5 от Malin + Goetz, антиоксидантная детокс-сыворотка Grown Alchemist, биовосстанавливающий гель для области вокруг глаз Cosmetics 27 и многие другие. В пределах Москвы заказ доставят за сутки, по России — за несколько дней.