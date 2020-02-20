Еще у нас был коллега, который очень любил пошутить, переслать остальным что-то веселое в фейсбуке, но зачастую это переходило все возможные границы и шутка перерастала в балаган. Иногда в коллективе случались конфликты, в основном из-за проветривания. Весной погода была коварная: казалось, что на улице тепло, но стоило открыть форточку — и кого-то моментально продувало. Я сама как-то заболела из-за этого. К счастью, никто не приносил с собой обеды и не ел в опенспейсе. Офис находился в центре, и проблем с выбором кафе рядом не было.

Еще оказалось, что я очень сильно устаю от людей вокруг. Когда я выходила с работы, у меня было ощущение, что я выжата как лимон. Хотелось быстрее добежать до квартиры, ни с кем не разговаривать, посидеть в одиночестве и погладить своих котов. Опенспейс выжимал из меня все силы, и это сказывалось на отношениях с близкими, особенно с молодым человеком. В конечном итоге я поняла, что не смогу так работать, даже несмотря на интересные задачи. Я ушла из этой компании, стала вести проекты на аутсорсе и со временем создала собственное PR-агентство. Сейчас у нас все сотрудники работают удаленно, мы общаемся в чатах. Я считаю, что мы точно не менее эффективны, чем те PR-агентства, сотрудники которых сидят в офисе, тем более в опенспейсе.