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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня

Не только скрембл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрембл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрембл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрембл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года
28 декабря 2021

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года

Где завтракать 1 января
Где завтракать 1 января Рестораны, которые работают с первого дня нового года
Где завтракать 1 января

Где завтракать 1 января
Рестораны, которые работают с первого дня нового года

Нужен ли вам завтрак на самом деле?
Нужен ли вам завтрак на самом деле? И что будет, если от него отказаться
Нужен ли вам завтрак на самом деле?

Нужен ли вам завтрак на самом деле?
И что будет, если от него отказаться

6 рецептов быстрых и простых завтраков
6 рецептов быстрых и простых завтраков
6 рецептов быстрых и простых завтраков

6 рецептов быстрых и простых завтраков

Где позавтракать в 8 утра? И даже раньше!
Где позавтракать в 8 утра? И даже раньше!
Где позавтракать в 8 утра? И даже раньше!

Где позавтракать в 8 утра? И даже раньше!

В Gentle Cafe появятся завтраки! Семь видов панкейков, шесть разновидностей сырников и еще несколько десятков блюд 
28 февраля 2021

В Gentle Cafe появятся завтраки! Семь видов панкейков, шесть разновидностей сырников и еще несколько десятков блюд 

Несложные завтраки дома: Печеные яйца, французский тост, оладьи с беконом и многое другое
Несложные завтраки дома: Печеные яйца, французский тост, оладьи с беконом и многое другое
Несложные завтраки дома: Печеные яйца, французский тост, оладьи с беконом и многое другое

Несложные завтраки дома: Печеные яйца, французский тост, оладьи с беконом и многое другое

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Похмельный завтрак: Куда идти 1 января
Похмельный завтрак: Куда идти 1 января И в последующие дни
Похмельный завтрак: Куда идти 1 января

Похмельный завтрак: Куда идти 1 января
И в последующие дни

С добрым утром: Где завтракать прямо сейчас
С добрым утром: Где завтракать прямо сейчас От бенедикта до аджарского хачапури
С добрым утром: Где завтракать прямо сейчас

С добрым утром: Где завтракать прямо сейчас
От бенедикта до аджарского хачапури

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Вместо столиков - целые номера

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома

Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности Завтракаем дома
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности

Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
Завтракаем дома

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей

Их придумали к 14 февраля

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении

На первой встрече гости узнают о том, как бороться с food waste

«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Завтраки тут подают с 08:00

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Eggsellent проведет новогодние завтраки

Гости поиграют в Тайного Санту

Eggsellent проведет новогодние завтраки

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины

Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины

FOS: Северная кухня в Нескучном саду

Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»

FOS: Северная кухня в Нескучном саду

Доброе утро: Новые завтраки в Москве
Доброе утро: Новые завтраки в Москве Круассан с пастрами, скрэмбл с крабом и другие блюда, которые теперь можно заказать с утра
Доброе утро: Новые завтраки в Москве

Доброе утро: Новые завтраки в Москве
Круассан с пастрами, скрэмбл с крабом и другие блюда, которые теперь можно заказать с утра

5 рецептов летних завтраков
5 рецептов летних завтраков Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой
5 рецептов летних завтраков

5 рецептов летних завтраков
Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой

Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
ПРОМО
Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома От пюре из авокадо с чили до парфе с гранолой
Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
ПРОМО

Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
От пюре из авокадо с чили до парфе с гранолой

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
СПЕЦПРОЕКТ
Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было Проверили, можно ли вернуться в детство
Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
СПЕЦПРОЕКТ

Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
Проверили, можно ли вернуться в детство

Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»

Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта

Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

В «16 тоннах» появились завтраки

Позавтракать в московском клубе можно с 08:00

В «16 тоннах» появились завтраки

Esthetic Joys приготовят завтраки в «Доме культур» на Сретенке

Кормить завтраками будут с 8 по 10 марта

Esthetic Joys приготовят завтраки в «Доме культур» на Сретенке

В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой

А также бар «Сейф» и американская и еврейская кухня в Mr.Big

В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой

Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве
Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве Новые завтраки в городе
Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве

Каши, оладьи и яйца пашот: Где завтракать в Москве
Новые завтраки в городе

100 мест, где можно ужинать, пить кофе и завтракать
100 мест, где можно ужинать, пить кофе и завтракать Главные ресторанные гиды 2018 года
100 мест, где можно ужинать, пить кофе и завтракать

100 мест, где можно ужинать, пить кофе и завтракать
Главные ресторанные гиды 2018 года

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням

«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке

Marmilatta: кофейно-винный бар на Патриарших с завтраками весь день

Здесь можно поесть блюда, подходящие для винного пейринга, и выпить вино по демократичным ценам

Marmilatta: кофейно-винный бар на Патриарших с завтраками весь день

Eggsellent проведет фестиваль завтраков на Даниловском рынке

Специально для мероприятия 20 кафе подготовят блюда с яйцом, которые нельзя будет попробовать в другие дни

Eggsellent проведет фестиваль завтраков на Даниловском рынке

Jobs, пельмени и фуд-маркет «Станколит»
Jobs, пельмени и фуд-маркет «Станколит» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Jobs, пельмени и фуд-маркет «Станколит»

Jobs, пельмени и фуд-маркет «Станколит»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Утро в городе: Новые завтраки
Утро в городе: Новые завтраки Сырники, рисовая каша и яйца «Бенедикт»
Утро в городе: Новые завтраки

Утро в городе: Новые завтраки
Сырники, рисовая каша и яйца «Бенедикт»

3 рецепта летних завтраков
3 рецепта летних завтраков Вкусные, полезные и фотогеничные варианты на утро
3 рецепта летних завтраков

3 рецепта летних завтраков
Вкусные, полезные и фотогеничные варианты на утро

Ленивое утро: Новые бранчи в Москве
Ленивое утро: Новые бранчи в Москве 12 мест для долгих завтраков
Ленивое утро: Новые бранчи в Москве

Ленивое утро: Новые бранчи в Москве
12 мест для долгих завтраков

В ресторане Remy Kitchen Bakery появились завтраки

Теперь ресторан работает с восьми утра каждый день

В ресторане Remy Kitchen Bakery появились завтраки

В ресторане «Тамани» появились завтраки

Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь

В ресторане «Тамани» появились завтраки

В некоторых бургерных сети Burger Heroes появились завтраки

Их можно будет заказать с 09:00 до 13:00

В некоторых бургерных сети Burger Heroes появились завтраки

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
The Village выбрал 10 мест с завтраками

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома
Простые рецепты шефов для ленивого выходного

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Что приготовить, когда не хочется выходить из дома

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

ObedBufet на «Белорусской», новый PhoBo и паровые булочки и пиво в Bao + Bar
ObedBufet на «Белорусской», новый PhoBo и паровые булочки и пиво в Bao + Bar Вспоминаем главные гастрономические события этой недели
ObedBufet на «Белорусской», новый PhoBo и паровые булочки и пиво в Bao + Bar

ObedBufet на «Белорусской», новый PhoBo и паровые булочки и пиво в Bao + Bar
Вспоминаем главные гастрономические события этой недели

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Главные гастрономические события недели

В ТЦ «Мега» открывается ресторан Александра Раппопорта Cook'kareku

Это второй ресторан сети, где в течение всего дня готовят завтраки

В ТЦ «Мега» открывается ресторан Александра Раппопорта Cook'kareku

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

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