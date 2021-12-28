Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
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Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
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Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
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Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!
Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
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«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении
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В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины
Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок
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Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»
Доброе утро: Новые завтраки в Москве Круассан с пастрами, скрэмбл с крабом и другие блюда, которые теперь можно заказать с утра
В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками
Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»
Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта
Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную
Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко
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Кормить завтраками будут с 8 по 10 марта
В Eat Market «Красная Роза» открыли корнеры с креветками, свежей выпечкой и тайской едой
А также бар «Сейф» и американская и еврейская кухня в Mr.Big
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«Гретель»: Кафе-гостиная на Большой Дмитровке
Завтраки тут подают с 07:30 по будним и выходным дням
Marmilatta: кофейно-винный бар на Патриарших с завтраками весь день
Здесь можно поесть блюда, подходящие для винного пейринга, и выпить вино по демократичным ценам
Eggsellent проведет фестиваль завтраков на Даниловском рынке
Специально для мероприятия 20 кафе подготовят блюда с яйцом, которые нельзя будет попробовать в другие дни
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В ресторане Remy Kitchen Bakery появились завтраки
Теперь ресторан работает с восьми утра каждый день
В ресторане «Тамани» появились завтраки
Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь
В некоторых бургерных сети Burger Heroes появились завтраки
Их можно будет заказать с 09:00 до 13:00
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На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
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Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели
В ТЦ «Мега» открывается ресторан Александра Раппопорта Cook'kareku
Это второй ресторан сети, где в течение всего дня готовят завтраки