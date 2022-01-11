Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Pinch

Адрес Большой Палашевский пер., 2 Подробнее

Что заказывать: хрустящую моцареллу (600 рублей)

Кухня проекта — универсальный диалог о современных трендах с элементами smart cuisine от итальянца Луиджи Маньи. В качестве необычного завтрака в Pinch подают хрустящую моцареллу — укрывают листьями зелени и добавляют томаты, сверху выкладывают яйцо пашот. Это именно тот завтрак, о котором вы будете помнить весь день. Завтраки готовят с 08:30 до 16:00 каждый день. В субботу и воскресенье к позднему завтраку советуем заказать коктейль из обновленной барной карты: «Какой-то летний», «Дюшес» или «Экстравагантный».

Remy Kitchen Bakery

Адрес ул. Малая Бронная, 2 Подробнее

Что заказывать: печеные яйца с лососем (520 рублей)

Печеные яйца — довольно необычное и оригинальное блюдо, которое мало где встречается. Они немного похожи на пашот — та же белесая белковая плоть, а в ней жидкий желток. Только белок у них получается не такой плотный, но при этом способен удерживать внутри желток, чтобы потом размешать яйца, как кашу, — в этом смысл блюда. На дно тарелки намазывают сливочный сыр, разбивают туда два яйца и наливают на желтки сливки. Блюдо готовится на водяной бане. Сверху выкладываются кусочки копченого лосося. Подают печеные яйца со слегка поджаренными ломтиками хлеба, при помощи которого и рекомендуют размешивать яйца. Таким образом они будут доготавливаться, и вы сможете смешать все ингредиенты для баланса вкуса.

Buro

Адрес ул. Петровка, 2, ЦУМ, 5-й этаж Подробнее

Что заказывать: омлет с овощами на гриле (590 рублей)

Большой омлет, приготовленный с помидорами черри, сладким перцем, цветной капустой, брокколи, цукини и эдамаме. Запекается с пармезаном. Фишка омлета в том, что готовится он в лионском гриле, уникальная конструкция которого позволяет очень быстро поднимать температуру до 500–600 градусов, благодаря чему омлет на чугунной сковородке моментально схватывается, а овощи сохраняют сочность и хруст.