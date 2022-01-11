15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village11 января 2022

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
АвторДарья Касаткина
РедакторТаня Решетник

Завтраки в ресторанах — одновременно самая необязательная и такая же приятная опция. С одной стороны, большинство из нас привыкли завтракать дома и не готовы тратить много времени на первый прием пищи (особенно по будням). С другой стороны, начать день с нарядного блюда в красивом интерьере — что может быть более праздничным и жовиальным?

Мы выбрали 21 ресторан и столько же блюд с яйцами, которые вас удивят и точно стоят того, чтобы выйти из дома пораньше.

Kalabasa

Адрес

наб. Академика Туполева, 15, корп. 26

Подробнее

Что заказывать: бутерброд с томатным джемом, пастрами из индейки и яйцом пашот (620 рублей)

Сытный большой бутерброд с не самым стандартным сочетанием вкусов. Ремесленный пшеничный хлеб с хрустящей корочкой и легкой кислинкой во вкусе, сочный, сладковатый джем из томатов и пряная пастрами из индейки, которую при подаче опаляют огнем. Сверху выкладывают яйцо пашот, добавляют оливковое масло и слегка острую микрозелень.

Eva

Адрес

ул. Большая Грузинская, 69

Подробнее

Что заказывать: лепешку с крабом, скрэмблом и зеленым тахини (950 рублей)

В Evа ежедневно действует меню завтраков, абсолютный хит которых — лепешки из печи с разными начинками: лососем, креветками, запеченными овощами, в том числе с пастрами собственного приготовления. Лепешку с томатным соусом, припущенным шпинатом, томатами, оливками каламата и сыром фета запекают в печи до готовности и подают с соусом тахини, пастрами собственного приготовления и яйцом пашот. В меню появилась лепешка с крабом, скрэмблом и зеленым тахини, которую обязательно стоит попробовать.

AVA cafe

Адрес

ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2

Подробнее

Что заказывать: киноа-боул с омлетом «торнадо» (690 рублей)

В AVA в начале зимы запустили завтраки, которые подают с 09:00 до 12:00 ежедневно. Блюда на завтрак здесь такие же фотогеничные, как и основное меню, особенно «сосиска с горошком» из сладкого раздела. В ресторане предлагают завтракать тем, с чего мало кто пока привык начинать свое утро. Например, боулом с киноа, в который добавляют помидоры, огурцы и авокадо. Сверху выкладывают омлет «торнадо». Однозначно стоит брать — сбалансированный вкус и нарядная подача порадуют даже тех, кто не слишком любит утро.

«Публика»

Адрес

ул. Старая Басманная, 18, стр. 4

Подробнее

Что заказывать: большой омлет с авокадо, халуми, пармезаном и сырным соусом (550 рублей)

Омлет на завтрак уже давно стал классикой жанра, но необычное сочетание добавленных к блюду ингредиентов создают эффект «хочу еще». Внутрь готового омлета кладут кусочки спелого мягкого авокадо и в меру плотный сыр халуми, выкладывают завтрак на сырный соус с добавлением масла петрушки.

Margarita Bistro

Адрес

ул. Малая Бронная, 28

Подробнее

Что заказывать: боул с зеленой гречкой (880 рублей)

В Margarita Bistro каждое утро действует меню завтраков — европейская классика в авторской интерпретации. В будни можно позавтракать с 09:00 до 13:00, а в выходные — до 14:00. В меню есть позиции на любой вкус, а сытный боул с зеленой гречкой подойдет для позднего завтрака, плавно переходящего в обед. В боул нарезают слайсы авокадо и томаты, выкладывают шпинат и яйцо пашот, дополняя все ингредиенты муссом из пармезана.

Untitled

Адрес

Яузский б-р, 14/8

Подробнее

Что заказывать: пшенную кашу с яйцом пашот (450 рублей)

Этой осенью произошел перезапуск кафе Untitled — той самой любимой многими «Ложки» на Яузском бульваре. В меню добавили новые блюда, но оставили и проверенные хиты, за которыми гости возвращаются уже несколько лет, например пшенную кашу. Многие привыкли, что пшенная каша должна быть «сладкой» и подаваться с вареньем или с тыквой, но в Untitled решили отойти от привычного рецепта. Здесь кашу посыпают пармезаном и добавляют яйцо пашот. Приготовить ее могут на воде, кокосовом, соевом или овсяном молоке — в зависимости от вашего желания.

AQ Kitchen

Адрес

ул. Большая Грузинская, 69

Подробнее

Что заказывать: злаковую вафлю с яйцом пашот, муссом камамбер и беконом (530 рублей)

Шефы AQ Kitchen Адриан Кетглас и Павел Беляев готовят авторские завтраки по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:00. Осенью меню завтраков дополнили новые блюда, одно из них — злаковая вафля. В тесто для вафли добавляется обжаренный геркулес крупного помола, благодаря этому она получается более пышной и хрустящей. Вафля подается с яйцом пашот, авокадо и беконом, который обжаривают до хрустящей корочки. Сверху вафлю покрывают воздушным муссом из сыра камамбер.

Uilliam’s Moscow

Адрес

ул. Малая Бронная, 20а

Подробнее

Что заказывать: открытый омлет (1 050 рублей)

Ресторан Uilliam’s вот уже десять лет значится среди лучших мест Москвы для завтрака на Патриках, где его можно заказать с ранних 08:30 до 16:00 ежедневно. Открытый омлет остается классическим хорошим решением для завтрака. Готовят его с добавлением оливкового масла. Подают со спаржей, аргентинскими креветками, помидорами конфи, сыром страчателла, шпинатом, луком сибулет и укропом.

Share

Адрес

Вознесенский пер., 5, стр. 1

Подробнее

Что заказывать: гречу с копченой уткой, шпинатом и соусом пармезан (620 рублей)

Одни из самых ранних завтраков начинают в Share — по будням всех ждут с 08:00, по выходным с 10:00 и до 13:00. Альтернативный сытный завтрак в виде боула подается в Share. В основе — гречка, которую запаривают и дополняют копченой уткой, бакинскими томатами, шпинатом и яйцом пашот. В виде связующих выступают песто и сырный мусс. А все вместе — правильный и сытный завтрак. Все гениальное просто.

Grace Bistro

Адрес

ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1

Подробнее

Что заказывать: краб-кейк с яйцом пашот (790 рублей)

В меню завтраков Grace Bistro собрано порядочно небанальных блюд. Так, Владимир Чистяков предлагает начать утро с краб-кейка с яйцом пашот. Самая оригинальная вариация на тему бенедикт — для глютенонезависимых и всех, кто предпочитает обходиться без лишней бриоши по утрам. Идеальный белковый завтрак.

Dopamine Salad Shop

Адрес

Усачевский рынок, ул. Усачева, 26

Подробнее

Что заказывать: Breakfast salad (520 рублей)

В основе Dopamine — оверсайз-салаты с запоминающимся вкусом и эффектом «надо повторить». С недавних пор тут появились завтраки, которые готовят весь день. Фаворитом среди гостей уже успел стать салат с хашбрауном из батата, омлетом, авокадо-кремом и изобилием зелени и овощей. Именно с такого полезного и сбалансированного завтрака приятно начинать свое утро.

№ 13 Restaurant

Адрес

ул. Малая Бронная, 13

Подробнее

Что заказывать: фокаччу из печи (780 рублей)

Утро в №13 — это проверенный вариант для тех, кто не любит экспериментировать с блюдами, а хочет просто вкусно позавтракать. Если собрать авокадо, бобы эдамаме, узбекские томаты и яйцо пашот, то уже получается образцовый завтрак, но и ему нужна основа. В №13 их несколько, но любимая многими — пышная лепешка из печи, горячая и ароматная.

Pinch

Адрес

Большой Палашевский пер., 2

Подробнее

Что заказывать: хрустящую моцареллу (600 рублей)

Кухня проекта — универсальный диалог о современных трендах с элементами smart cuisine от итальянца Луиджи Маньи. В качестве необычного завтрака в Pinch подают хрустящую моцареллу — укрывают листьями зелени и добавляют томаты, сверху выкладывают яйцо пашот. Это именно тот завтрак, о котором вы будете помнить весь день. Завтраки готовят с 08:30 до 16:00 каждый день. В субботу и воскресенье к позднему завтраку советуем заказать коктейль из обновленной барной карты: «Какой-то летний», «Дюшес» или «Экстравагантный».

Remy Kitchen Bakery

Адрес

ул. Малая Бронная, 2

Подробнее

Что заказывать: печеные яйца с лососем (520 рублей)

Печеные яйца — довольно необычное и оригинальное блюдо, которое мало где встречается. Они немного похожи на пашот — та же белесая белковая плоть, а в ней жидкий желток. Только белок у них получается не такой плотный, но при этом способен удерживать внутри желток, чтобы потом размешать яйца, как кашу, — в этом смысл блюда. На дно тарелки намазывают сливочный сыр, разбивают туда два яйца и наливают на желтки сливки. Блюдо готовится на водяной бане. Сверху выкладываются кусочки копченого лосося. Подают печеные яйца со слегка поджаренными ломтиками хлеба, при помощи которого и рекомендуют размешивать яйца. Таким образом они будут доготавливаться, и вы сможете смешать все ингредиенты для баланса вкуса.

Buro

Адрес

ул. Петровка, 2, ЦУМ, 5-й этаж

Подробнее

Что заказывать: омлет с овощами на гриле (590 рублей)

Большой омлет, приготовленный с помидорами черри, сладким перцем, цветной капустой, брокколи, цукини и эдамаме. Запекается с пармезаном. Фишка омлета в том, что готовится он в лионском гриле, уникальная конструкция которого позволяет очень быстро поднимать температуру до 500–600 градусов, благодаря чему омлет на чугунной сковородке моментально схватывается, а овощи сохраняют сочность и хруст.

Barbosco

Адрес

Красная пл., 3, ГУМ

Подробнее

Что заказывать: яйцо пашот-катаифи с черной икрой (1 600 рублей)

Одна из самых оригинальных подач яйца пашот была найдена в Barbosco. Она выполнена в виде гнезда из греческого теста катаифи. В центр выкладывается отварное мятое яйцо, сверху два классических яйца пашот, которые поливаются голландским соусом. Украшает композицию черная осетровая икра. Под бокал игристого и с видом на Красную площадь — завтрак буржуа.

«Кофемания»

Адрес

ул. Большая Никитская, 13/6, стр. 1

Подробнее

Что заказывать: авокадо-тост (790 рублей)

Уже порядком надоевший авокадо-тост можно встретить в «Кофемании» в нетривиальной подаче. Центральное место занимает половинка авокадо с яйцом пашот в нем, на поджаренном зерновом тосте. Блюдо утопает в зелени, салате лолло росса и рукколе. Сверху тост поливается муссом из брынзы и соусом из болгарского перца и посыпается семенами льна, черным и белым кунжутом. Также можно добавить лосось слабосоленый (+300 рублей) или креветки на гриле (+390 рублей).

Flør

Адрес

Чистопрудный б-р, 23, стр. 2

Подробнее

Что заказывать: бенедикт с лососем (690 рублей)

Завтраки во Flør подают каждый день с 11:00 до 14:00. Любое из блюд гостям приготовят и вынесут повара, расскажут про ингредиенты и сочетания, а может, и уговорят на бокал-другой вина. Один из самых правильных бенедиктов, за которым многие гоняются по всей Москве, готовят здесь, в тихом уютном дворе в районе Чистых прудов. Первое, что его выделяет среди других, — это супернежный лосось, который маринуется с водкой, укропом и кардамоном, второе — это правильная бриошь от поставщика, и третье — голландский соус с добавлением светлой мисо-пасты.

M2 Organic

Адрес

ул. Спиридоновка, 34/1 и пр. Аэропорта, 8

Подробнее

Что заказывать: котлету из свинины М2 с органическим яйцом и сыром (520 рублей)

Рестораны M2 Organic Club в ноябре полностью обновили меню завтраков. Традиционные блюда из яиц готовят исключительно на органических яйцах, полученных от кур-несушек, выращенных в строгом соответствии с европейскими стандартами Organic. В меню завтраков есть сытное блюдо — котлета из свинины М2 с органическим яйцом и сыром с собственной сыроварни М2 (520 рублей). Свиную котлету готовят с добавлением розмарина и орегано, подают с соусом матбуха из перцев с огорода фермы, сырным соусом и органическим яйцом пашот. Украшают свежей зеленью кинзы и подают с пышной халой из пекарни М2.

Sartoria Lamberti

Адрес

ул. Тверская, 3

Подробнее

Что заказывать: картофельный хашбраун, лосось, шпинат, яйца и голландский соус (800 рублей)

Завтраки в гастрономическом ателье бывают двух стилей: буфет для постояльцев отеля и a la carte меню, действующее по выходным дням с 11:00 до 16:00. Из строгих костюмов официанты переодеваются в шелковые пижамы и сервируют яйца бенедикт, сырники, вафли и каши в сопровождении игристого. В качестве интересной альтернативы драникам в ателье предложат хашбраун, его подают с ломтиками домашнего соленого лосося и припущенным шпинатом. Дополняют картину удовольствия яйца пашот под голландским соусом!

Blanc

Адрес

Хохловский пер., 7

Подробнее

Что заказывать: яйца бенедикт с камамбером и малиновым джемом (780 рублей)

Среди зелени и уютной мебели завтрак в Blanc — уже ритуал для многих гостей. К тому же завтраки обновили и добавили новые позиции. Одна из самых интересных — это альтернативная вариация бенедикт. Она подается на теплой хрустящей бриоши, с расплавленным сыром камамбер и малиновым джемом, который добавляет приятную сладость с кислинкой. Сверху выкладываются два яйца пашот и поливается все соусом, который готовят на основе белого вина. Завтраки подают каждый день с 08:00 до 16:00.

Фотографии: обложка — Arina — stock.adobe.com, 1 — Kalabasa, 2 — Eva, 3 — AVA cafe, 4 — «Публика», 5 — Margarita Bistro, 6 — Untitled, 7 — AQ Kitchen, 8 — Uilliam’s Moscow, 9 — Share, 10 — Grace Bistro, 11 — Dopamine Salad Shop, 12 — № 13 Restaurant, 13 — Pinch, 14 — Remy Kitchen Bakery, 15 — Buro, 16 — Barbosco, 17 — «Кофемания», 18 — FLØR, 19 — M2 Organic, 20 — Sartoria Lamberti, 21 — Blanc.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах
Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах
Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах

Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах

Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера
Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера
Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера

Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера

Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице
Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице
Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице

Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Подпишитесь на рассылку