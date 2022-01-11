Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Завтраки в ресторанах — одновременно самая необязательная и такая же приятная опция. С одной стороны, большинство из нас привыкли завтракать дома и не готовы тратить много времени на первый прием пищи (особенно по будням). С другой стороны, начать день с нарядного блюда в красивом интерьере — что может быть более праздничным и жовиальным?
Мы выбрали 21 ресторан и столько же блюд с яйцами, которые вас удивят и точно стоят того, чтобы выйти из дома пораньше.
Kalabasa
Адрес
наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
Что заказывать: бутерброд с томатным джемом, пастрами из индейки и яйцом пашот (620 рублей)
Сытный большой бутерброд с не самым стандартным сочетанием вкусов. Ремесленный пшеничный хлеб с хрустящей корочкой и легкой кислинкой во вкусе, сочный, сладковатый джем из томатов и пряная пастрами из индейки, которую при подаче опаляют огнем. Сверху выкладывают яйцо пашот, добавляют оливковое масло и слегка острую микрозелень.
Eva
Адрес
ул. Большая Грузинская, 69
Что заказывать: лепешку с крабом, скрэмблом и зеленым тахини (950 рублей)
В Evа ежедневно действует меню завтраков, абсолютный хит которых — лепешки из печи с разными начинками: лососем, креветками, запеченными овощами, в том числе с пастрами собственного приготовления. Лепешку с томатным соусом, припущенным шпинатом, томатами, оливками каламата и сыром фета запекают в печи до готовности и подают с соусом тахини, пастрами собственного приготовления и яйцом пашот. В меню появилась лепешка с крабом, скрэмблом и зеленым тахини, которую обязательно стоит попробовать.
AVA cafe
Адрес
ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2
Что заказывать: киноа-боул с омлетом «торнадо» (690 рублей)
В AVA в начале зимы запустили завтраки, которые подают с 09:00 до 12:00 ежедневно. Блюда на завтрак здесь такие же фотогеничные, как и основное меню, особенно «сосиска с горошком» из сладкого раздела. В ресторане предлагают завтракать тем, с чего мало кто пока привык начинать свое утро. Например, боулом с киноа, в который добавляют помидоры, огурцы и авокадо. Сверху выкладывают омлет «торнадо». Однозначно стоит брать — сбалансированный вкус и нарядная подача порадуют даже тех, кто не слишком любит утро.
«Публика»
Адрес
ул. Старая Басманная, 18, стр. 4
Что заказывать: большой омлет с авокадо, халуми, пармезаном и сырным соусом (550 рублей)
Омлет на завтрак уже давно стал классикой жанра, но необычное сочетание добавленных к блюду ингредиентов создают эффект «хочу еще». Внутрь готового омлета кладут кусочки спелого мягкого авокадо и в меру плотный сыр халуми, выкладывают завтрак на сырный соус с добавлением масла петрушки.
Margarita Bistro
Адрес
ул. Малая Бронная, 28
Что заказывать: боул с зеленой гречкой (880 рублей)
В Margarita Bistro каждое утро действует меню завтраков — европейская классика в авторской интерпретации. В будни можно позавтракать с 09:00 до 13:00, а в выходные — до 14:00. В меню есть позиции на любой вкус, а сытный боул с зеленой гречкой подойдет для позднего завтрака, плавно переходящего в обед. В боул нарезают слайсы авокадо и томаты, выкладывают шпинат и яйцо пашот, дополняя все ингредиенты муссом из пармезана.
Untitled
Адрес
Яузский б-р, 14/8
Что заказывать: пшенную кашу с яйцом пашот (450 рублей)
Этой осенью произошел перезапуск кафе Untitled — той самой любимой многими «Ложки» на Яузском бульваре. В меню добавили новые блюда, но оставили и проверенные хиты, за которыми гости возвращаются уже несколько лет, например пшенную кашу. Многие привыкли, что пшенная каша должна быть «сладкой» и подаваться с вареньем или с тыквой, но в Untitled решили отойти от привычного рецепта. Здесь кашу посыпают пармезаном и добавляют яйцо пашот. Приготовить ее могут на воде, кокосовом, соевом или овсяном молоке — в зависимости от вашего желания.
AQ Kitchen
Адрес
ул. Большая Грузинская, 69
Что заказывать: злаковую вафлю с яйцом пашот, муссом камамбер и беконом (530 рублей)
Шефы AQ Kitchen Адриан Кетглас и Павел Беляев готовят авторские завтраки по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:00. Осенью меню завтраков дополнили новые блюда, одно из них — злаковая вафля. В тесто для вафли добавляется обжаренный геркулес крупного помола, благодаря этому она получается более пышной и хрустящей. Вафля подается с яйцом пашот, авокадо и беконом, который обжаривают до хрустящей корочки. Сверху вафлю покрывают воздушным муссом из сыра камамбер.
Uilliam’s Moscow
Адрес
ул. Малая Бронная, 20а
Что заказывать: открытый омлет (1 050 рублей)
Ресторан Uilliam’s вот уже десять лет значится среди лучших мест Москвы для завтрака на Патриках, где его можно заказать с ранних 08:30 до 16:00 ежедневно. Открытый омлет остается классическим хорошим решением для завтрака. Готовят его с добавлением оливкового масла. Подают со спаржей, аргентинскими креветками, помидорами конфи, сыром страчателла, шпинатом, луком сибулет и укропом.
Share
Адрес
Вознесенский пер., 5, стр. 1
Что заказывать: гречу с копченой уткой, шпинатом и соусом пармезан (620 рублей)
Одни из самых ранних завтраков начинают в Share — по будням всех ждут с 08:00, по выходным с 10:00 и до 13:00. Альтернативный сытный завтрак в виде боула подается в Share. В основе — гречка, которую запаривают и дополняют копченой уткой, бакинскими томатами, шпинатом и яйцом пашот. В виде связующих выступают песто и сырный мусс. А все вместе — правильный и сытный завтрак. Все гениальное просто.
Grace Bistro
Адрес
ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1
Что заказывать: краб-кейк с яйцом пашот (790 рублей)
В меню завтраков Grace Bistro собрано порядочно небанальных блюд. Так, Владимир Чистяков предлагает начать утро с краб-кейка с яйцом пашот. Самая оригинальная вариация на тему бенедикт — для глютенонезависимых и всех, кто предпочитает обходиться без лишней бриоши по утрам. Идеальный белковый завтрак.
Dopamine Salad Shop
Адрес
Усачевский рынок, ул. Усачева, 26
Что заказывать: Breakfast salad (520 рублей)
В основе Dopamine — оверсайз-салаты с запоминающимся вкусом и эффектом «надо повторить». С недавних пор тут появились завтраки, которые готовят весь день. Фаворитом среди гостей уже успел стать салат с хашбрауном из батата, омлетом, авокадо-кремом и изобилием зелени и овощей. Именно с такого полезного и сбалансированного завтрака приятно начинать свое утро.
№ 13 Restaurant
Адрес
ул. Малая Бронная, 13
Что заказывать: фокаччу из печи (780 рублей)
Утро в №13 — это проверенный вариант для тех, кто не любит экспериментировать с блюдами, а хочет просто вкусно позавтракать. Если собрать авокадо, бобы эдамаме, узбекские томаты и яйцо пашот, то уже получается образцовый завтрак, но и ему нужна основа. В №13 их несколько, но любимая многими — пышная лепешка из печи, горячая и ароматная.
Pinch
Адрес
Большой Палашевский пер., 2
Что заказывать: хрустящую моцареллу (600 рублей)
Кухня проекта — универсальный диалог о современных трендах с элементами smart cuisine от итальянца Луиджи Маньи. В качестве необычного завтрака в Pinch подают хрустящую моцареллу — укрывают листьями зелени и добавляют томаты, сверху выкладывают яйцо пашот. Это именно тот завтрак, о котором вы будете помнить весь день. Завтраки готовят с 08:30 до 16:00 каждый день. В субботу и воскресенье к позднему завтраку советуем заказать коктейль из обновленной барной карты: «Какой-то летний», «Дюшес» или «Экстравагантный».
Remy Kitchen Bakery
Адрес
ул. Малая Бронная, 2
Что заказывать: печеные яйца с лососем (520 рублей)
Печеные яйца — довольно необычное и оригинальное блюдо, которое мало где встречается. Они немного похожи на пашот — та же белесая белковая плоть, а в ней жидкий желток. Только белок у них получается не такой плотный, но при этом способен удерживать внутри желток, чтобы потом размешать яйца, как кашу, — в этом смысл блюда. На дно тарелки намазывают сливочный сыр, разбивают туда два яйца и наливают на желтки сливки. Блюдо готовится на водяной бане. Сверху выкладываются кусочки копченого лосося. Подают печеные яйца со слегка поджаренными ломтиками хлеба, при помощи которого и рекомендуют размешивать яйца. Таким образом они будут доготавливаться, и вы сможете смешать все ингредиенты для баланса вкуса.
Buro
Адрес
ул. Петровка, 2, ЦУМ, 5-й этаж
Что заказывать: омлет с овощами на гриле (590 рублей)
Большой омлет, приготовленный с помидорами черри, сладким перцем, цветной капустой, брокколи, цукини и эдамаме. Запекается с пармезаном. Фишка омлета в том, что готовится он в лионском гриле, уникальная конструкция которого позволяет очень быстро поднимать температуру до 500–600 градусов, благодаря чему омлет на чугунной сковородке моментально схватывается, а овощи сохраняют сочность и хруст.
Barbosco
Адрес
Красная пл., 3, ГУМ
Что заказывать: яйцо пашот-катаифи с черной икрой (1 600 рублей)
Одна из самых оригинальных подач яйца пашот была найдена в Barbosco. Она выполнена в виде гнезда из греческого теста катаифи. В центр выкладывается отварное мятое яйцо, сверху два классических яйца пашот, которые поливаются голландским соусом. Украшает композицию черная осетровая икра. Под бокал игристого и с видом на Красную площадь — завтрак буржуа.
«Кофемания»
Что заказывать: авокадо-тост (790 рублей)
Уже порядком надоевший авокадо-тост можно встретить в «Кофемании» в нетривиальной подаче. Центральное место занимает половинка авокадо с яйцом пашот в нем, на поджаренном зерновом тосте. Блюдо утопает в зелени, салате лолло росса и рукколе. Сверху тост поливается муссом из брынзы и соусом из болгарского перца и посыпается семенами льна, черным и белым кунжутом. Также можно добавить лосось слабосоленый (+300 рублей) или креветки на гриле (+390 рублей).
Flør
Адрес
Чистопрудный б-р, 23, стр. 2
Что заказывать: бенедикт с лососем (690 рублей)
Завтраки во Flør подают каждый день с 11:00 до 14:00. Любое из блюд гостям приготовят и вынесут повара, расскажут про ингредиенты и сочетания, а может, и уговорят на бокал-другой вина. Один из самых правильных бенедиктов, за которым многие гоняются по всей Москве, готовят здесь, в тихом уютном дворе в районе Чистых прудов. Первое, что его выделяет среди других, — это супернежный лосось, который маринуется с водкой, укропом и кардамоном, второе — это правильная бриошь от поставщика, и третье — голландский соус с добавлением светлой мисо-пасты.
M2 Organic
Адрес
ул. Спиридоновка, 34/1 и пр. Аэропорта, 8
Что заказывать: котлету из свинины М2 с органическим яйцом и сыром (520 рублей)
Рестораны M2 Organic Club в ноябре полностью обновили меню завтраков. Традиционные блюда из яиц готовят исключительно на органических яйцах, полученных от кур-несушек, выращенных в строгом соответствии с европейскими стандартами Organic. В меню завтраков есть сытное блюдо — котлета из свинины М2 с органическим яйцом и сыром с собственной сыроварни М2 (520 рублей). Свиную котлету готовят с добавлением розмарина и орегано, подают с соусом матбуха из перцев с огорода фермы, сырным соусом и органическим яйцом пашот. Украшают свежей зеленью кинзы и подают с пышной халой из пекарни М2.
Sartoria Lamberti
Адрес
ул. Тверская, 3
Что заказывать: картофельный хашбраун, лосось, шпинат, яйца и голландский соус (800 рублей)
Завтраки в гастрономическом ателье бывают двух стилей: буфет для постояльцев отеля и a la carte меню, действующее по выходным дням с 11:00 до 16:00. Из строгих костюмов официанты переодеваются в шелковые пижамы и сервируют яйца бенедикт, сырники, вафли и каши в сопровождении игристого. В качестве интересной альтернативы драникам в ателье предложат хашбраун, его подают с ломтиками домашнего соленого лосося и припущенным шпинатом. Дополняют картину удовольствия яйца пашот под голландским соусом!
Blanc
Адрес
Хохловский пер., 7
Что заказывать: яйца бенедикт с камамбером и малиновым джемом (780 рублей)
Среди зелени и уютной мебели завтрак в Blanc — уже ритуал для многих гостей. К тому же завтраки обновили и добавили новые позиции. Одна из самых интересных — это альтернативная вариация бенедикт. Она подается на теплой хрустящей бриоши, с расплавленным сыром камамбер и малиновым джемом, который добавляет приятную сладость с кислинкой. Сверху выкладываются два яйца пашот и поливается все соусом, который готовят на основе белого вина. Завтраки подают каждый день с 08:00 до 16:00.
Фотографии: обложка — Arina — stock.adobe.com, 1 — Kalabasa, 2 — Eva, 3 — AVA cafe, 4 — «Публика», 5 — Margarita Bistro, 6 — Untitled, 7 — AQ Kitchen, 8 — Uilliam’s Moscow, 9 — Share, 10 — Grace Bistro, 11 — Dopamine Salad Shop, 12 — № 13 Restaurant, 13 — Pinch, 14 — Remy Kitchen Bakery, 15 — Buro, 16 — Barbosco, 17 — «Кофемания», 18 — FLØR, 19 — M2 Organic, 20 — Sartoria Lamberti, 21 — Blanc.