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Посты11Коротко67
АК

Аня Кузнецова

На сайте с 30 июля 2021

Посты11Коротко67

Вчера

В 2022 году в Москве благоустроят 17 прудов
15 часов назад

В 2022 году в Москве благоустроят 17 прудов

Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак
16 часов назад

Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак

10 ноября

10 ноября 2021

Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс

9 ноября

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
9 ноября 2021

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки
обновлено9 ноября 2021

Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки

7 ноября

7 ноября 2021

На Красной площади задержали пенсионерку. Она несла антиковидный плакат

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
7 ноября 2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

7 ноября 2021

Российские приставы требуют взыскать с Telegram 5 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

29 октября

29 октября 2021

В Москве откроются первые курсы программирования для женщин

29 октября 2021

В электронной медкарте москвичей появился раздел «Мой онкопаспорт»

28 октября

28 октября 2021

На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. Телеканал показал держащихся за руки Киркорова и Dava

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore
28 октября 2021

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore

12 октября

ИМИ опубликовал инструкцию по ментальному здоровью для музыкантов
12 октября 2021

ИМИ опубликовал инструкцию по ментальному здоровью для музыкантов

11 октября

Цифра дня
11 октября 2021

Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет

8 октября

В «Ровеснике» можно сдать электронные сигареты на переработку
8 октября 2021

В «Ровеснике» можно сдать электронные сигареты на переработку

6 октября

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов
6 октября 2021

В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов

Расследование
6 октября 2021

Борец с иноагентами Олег Свириденко владеет недвижимостью за границей

5 октября

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
5 октября 2021

В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации

На остановках Москвы появились ожившие картины
5 октября 2021

На остановках Москвы появились ожившие картины

4 октября

Stradivarius поддержит начинающих российских художников
4 октября 2021

Stradivarius поддержит начинающих российских художников

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