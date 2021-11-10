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Коротко
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Посты
11
Коротко
67
Аня Кузнецова
На сайте с 30 июля 2021
Посты
11
Коротко
67
Вчера
2021-11-16T14:12:38.000+03:00
15 часов назад
В 2022 году в Москве благоустроят 17 прудов
2021-11-16T13:25:56.000+03:00
16 часов назад
Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак
10 ноября
2021-11-10T13:17:33.000+03:00
10 ноября 2021
Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс
9 ноября
2021-11-09T19:03:12.000+03:00
9 ноября 2021
Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
2021-11-07T11:39:42.000+03:00
обновлено
9 ноября 2021
Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки
7 ноября
2021-11-07T17:27:48.000+03:00
7 ноября 2021
На Красной площади задержали пенсионерку. Она несла антиковидный плакат
2021-11-07T14:28:12.000+03:00
7 ноября 2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
2021-11-07T12:10:13.000+03:00
7 ноября 2021
Российские приставы требуют взыскать с Telegram 5 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент
29 октября
2021-10-29T13:36:35.000+03:00
29 октября 2021
В Москве откроются первые курсы программирования для женщин
2021-10-29T13:32:01.000+03:00
29 октября 2021
В электронной медкарте москвичей появился раздел «Мой онкопаспорт»
28 октября
2021-10-28T15:10:40.000+03:00
28 октября 2021
На «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде. Телеканал показал держащихся за руки Киркорова и Dava
2021-10-28T13:39:20.000+03:00
28 октября 2021
«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore
12 октября
2021-10-12T19:02:36.000+03:00
12 октября 2021
ИМИ опубликовал инструкцию по ментальному здоровью для музыкантов
11 октября
Цифра дня
2021-10-11T11:40:30.000+03:00
11 октября 2021
Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет
8 октября
2021-10-08T11:51:16.000+03:00
8 октября 2021
В «Ровеснике» можно сдать электронные сигареты на переработку
6 октября
2021-10-06T17:14:42.000+03:00
6 октября 2021
В ЦДК покажут американское кино 1970-х годов
Расследование
2021-10-06T16:06:55.000+03:00
6 октября 2021
Борец с иноагентами Олег Свириденко владеет недвижимостью за границей
5 октября
2021-10-05T16:38:35.000+03:00
5 октября 2021
В Artplay состоится фестиваль книжной иллюстрации
2021-10-05T15:14:35.000+03:00
5 октября 2021
На остановках Москвы появились ожившие картины
4 октября
2021-10-04T19:03:50.000+03:00
4 октября 2021
Stradivarius поддержит начинающих российских художников
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