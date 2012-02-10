Фильмы недели: «Мальчик с велосипедом», «Голодные игры», «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических» Сегодня в российский прокат выходит драма про сложного мальчика, взявшая Гран При в Каннах, эффектная антиутопия для подростков и комедия про пенсионеров в Индии с Биллом Найи и Джуди Денч.