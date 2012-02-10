Ольга Страховская
На сайте с 27 августа 2011
Weekend
Николай Хомерики: «Когда мне предлагают снять кино про Рублевку, я теряюсь»The Village поговорил с одним из главных российских независимых режиссеров о его новом фильме «Сердца бумеранг», который, несмотря на фестивальный успех, выходит в Москве лишь в одном кинотеатре.
Weekend
Николай Хомерики: «Когда мне предлагают снять кино про Рублевку, я теряюсь» The Village поговорил с одним из главных российских независимых режиссеров о его новом фильме «Сердца бумеранг», который, несмотря на фестивальный успех, выходит в Москве лишь в одном кинотеатре.
Weekend
Фильмы недели: «У нас есть Папа!», «Милый друг», «В краю крови и меда», «Атомный Иван»В российский прокат вышла трагикомедия про выборы Папы Римского, экранизация Мопассана с Паттинсоном и хорошими актрисами, а также два кинорежиссерских дебюта — Анджелины Джоли и Василия Бархатова.
Weekend
Фильмы недели: «У нас есть Папа!», «Милый друг», «В краю крови и меда», «Атомный Иван» В российский прокат вышла трагикомедия про выборы Папы Римского, экранизация Мопассана с Паттинсоном и хорошими актрисами, а также два кинорежиссерских дебюта — Анджелины Джоли и Василия Бархатова.
События недели
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино»В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
События недели
События недели: Лайвы Mujuice и Motorama, Уорхол и Пикассо на «Худграфе», «Новое австрийское кино» В рамках Фотобиеннале откроется еще 12 выставок, на ярмарке «Худграф» представят работы Дали, Миро и Уорхола, на «Платформе» сыграют мюзикл по Льюису Кэрроллу, а в «Политеатре» повторят «Волны».
Weekend
Фильмы недели: «Мальчик с велосипедом», «Голодные игры», «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»Сегодня в российский прокат выходит драма про сложного мальчика, взявшая Гран При в Каннах, эффектная антиутопия для подростков и комедия про пенсионеров в Индии с Биллом Найи и Джуди Денч.
Weekend
Фильмы недели: «Мальчик с велосипедом», «Голодные игры», «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических» Сегодня в российский прокат выходит драма про сложного мальчика, взявшая Гран При в Каннах, эффектная антиутопия для подростков и комедия про пенсионеров в Индии с Биллом Найи и Джуди Денч.
Weekend
Гид по кинофестивалю FrancophonieНовый фильм авторов «Персеполиса», эксцентричная версия детектива Агаты Кристи, драма с Катрин Денев и сентиментальная экранизация Анны Гавальда — в «35 мм» начался фестиваль франкоязычного кино.
Weekend
Гид по кинофестивалю Francophonie Новый фильм авторов «Персеполиса», эксцентричная версия детектива Агаты Кристи, драма с Катрин Денев и сентиментальная экранизация Анны Гавальда — в «35 мм» начался фестиваль франкоязычного кино.
Образование
Культурная эволюция: Новое образование в МосквеThe Village поговорил со студентами и преподавателями пяти новых московских школ, курсов и институтов, где растят кураторов, кино- и театральных режиссеров, переводчиков и современных художников.
Образование
Культурная эволюция: Новое образование в Москве The Village поговорил со студентами и преподавателями пяти новых московских школ, курсов и институтов, где растят кураторов, кино- и театральных режиссеров, переводчиков и современных художников.
События недели
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль FrancophonieЗвезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
События недели
События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie Звезды лейбла Raster-Noton и вечеринка из Berghain, новые выставки Фотобиеннале, ретроспективы кинолент Криса Маркера и Уильяма Кляйна, франкоязычные фильмы и спектакли, а также поэзия в «Политеатре».
Weekend
Фильмы недели: «Туринская лошадь», «Тираннозавр», «Женщина в черном», «Белоснежка: Месть гномов»В российский прокат выходит медитативная поэма о конце света, социальная драма про стареющего гопника, костюмный фильм ужасов с Дэниэлом Рэдклиффом и нарядная комедия Тарсема Синха по братьям Гримм.
Weekend
Фильмы недели: «Туринская лошадь», «Тираннозавр», «Женщина в черном», «Белоснежка: Месть гномов» В российский прокат выходит медитативная поэма о конце света, социальная драма про стареющего гопника, костюмный фильм ужасов с Дэниэлом Рэдклиффом и нарядная комедия Тарсема Синха по братьям Гримм.
События недели
События недели: ANBB, Nouvelle Vague, «Современное искусство Японии», открытие «Политеатра»В Москву приедут Alva Noto и Бликса Баргельд, французы Nouvelle Vague и работы Йоко Оно, стартует фестиваль ирландского кино, а «Политеатр» откроется постановкой по Сорокину с Вениамином Смеховым.
События недели
События недели: ANBB, Nouvelle Vague, «Современное искусство Японии», открытие «Политеатра» В Москву приедут Alva Noto и Бликса Баргельд, французы Nouvelle Vague и работы Йоко Оно, стартует фестиваль ирландского кино, а «Политеатр» откроется постановкой по Сорокину с Вениамином Смеховым.
Weekend
Фильмы недели: «Грозовой перевал», «Джон Картер», «Мы купили зоопарк»В прокат вышла артхаусная экранизация романа Эмили Бронте, марсианские хроники по фантасту Берроузу и душещипательная история семейства в мире животных с Мэттом Дэймоном и Скарлетт Йоханcсон.
Weekend
Фильмы недели: «Грозовой перевал», «Джон Картер», «Мы купили зоопарк» В прокат вышла артхаусная экранизация романа Эмили Бронте, марсианские хроники по фантасту Берроузу и душещипательная история семейства в мире животных с Мэттом Дэймоном и Скарлетт Йоханcсон.
Weekend
Гастрольный график: Главные концерты весны«Мумий тролль» с гик-роботами, альянс Бликсы Баргельда и Alva Noto, Psychic TV, новые визиты Keane, Garbage и Мэрилина Мэнсона, Wire на фестивале «Авант» и другие события московской концертной жизни.
Weekend
Гастрольный график: Главные концерты весны «Мумий тролль» с гик-роботами, альянс Бликсы Баргельда и Alva Noto, Psychic TV, новые визиты Keane, Garbage и Мэрилина Мэнсона, Wire на фестивале «Авант» и другие события московской концертной жизни.
События недели
События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на ФотобиенналеАмериканка Grouper в «Актовом зале», 8 марта с Miss Kittin, короткометражки Спайка Джонзи и Сэм Тейлор-Вуд на Future Shorts, новые выставки Фотобиеннале и достижения российской анимации.
События недели
События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале Американка Grouper в «Актовом зале», 8 марта с Miss Kittin, короткометражки Спайка Джонзи и Сэм Тейлор-Вуд на Future Shorts, новые выставки Фотобиеннале и достижения российской анимации.
Weekend
Фильмы недели: «Железная леди», «Нежность», «Первая полоса: внутри The New York Times», «Клятва»На экраны выходит байопик Маргарет Тэтчер с Мэрил Стрип в главной роли, служебный роман с Одри Тоту, мелодрама про молодую жену с амнезией и документалка про борьбу печатной прессы и интернета.
Weekend
Фильмы недели: «Железная леди», «Нежность», «Первая полоса: внутри The New York Times», «Клятва» На экраны выходит байопик Маргарет Тэтчер с Мэрил Стрип в главной роли, служебный роман с Одри Тоту, мелодрама про молодую жену с амнезией и документалка про борьбу печатной прессы и интернета.
Weekend
Гид по фестивалю греческого кино Greek WeekНовый фильм автора «Клыка» про дубликаты умерших, «Аттенберг» о девичьей дружбе, история одного реального выстрела — The Village рассказывает о главных героях актуальной волны греческого кино.
Weekend
Гид по фестивалю греческого кино Greek Week Новый фильм автора «Клыка» про дубликаты умерших, «Аттенберг» о девичьей дружбе, история одного реального выстрела — The Village рассказывает о главных героях актуальной волны греческого кино.
События недели
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса ДворжакаБасист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
События недели
События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
Weekend
Фильмы недели: «Стыд» Стива Маккуина, «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, «Призрачный гонщик 2»Сегодня в российский прокат выходит нашумевшая драма о сексоголике с Майклом Фассбендером, байопик главы ФБР с ДиКаприо в возрастном гриме и сиквел самого безумного фильма Николаса Кейджа.
Weekend
Фильмы недели: «Стыд» Стива Маккуина, «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, «Призрачный гонщик 2» Сегодня в российский прокат выходит нашумевшая драма о сексоголике с Майклом Фассбендером, байопик главы ФБР с ДиКаприо в возрастном гриме и сиквел самого безумного фильма Николаса Кейджа.
События недели
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в КремлеВ Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
События недели
События недели: Top Gear в «Олимпийском», Hadouken!, «Фотобиеннале-2012» и Генри Мур в Кремле В Москву приезжают три первые выставки «Фотобиеннале», команда Top Gear, звезды кабаре Сrazy Horse, бывшие герои ню-рейва, монументальные скульптуры Генри Мура и любимая группа Тома Йорка.
Weekend
Фильмы недели: «Артист», «Мартовские иды», «Прислуга», «Неоконченный роман»В российский прокат вышла обаятельная синефильская комедия в духе немого кино, поучительная политическая история с Клуни и Гослингом, мелодрама о расовом равенстве и новый фильм французского классика.
Weekend
Фильмы недели: «Артист», «Мартовские иды», «Прислуга», «Неоконченный роман» В российский прокат вышла обаятельная синефильская комедия в духе немого кино, поучительная политическая история с Клуни и Гослингом, мелодрама о расовом равенстве и новый фильм французского классика.
События недели
События недели: Crazy Horse Уайзмана, выставка Dust and Scratches, «БерлусПутин» в «Театре.doc»Фильм столпа американской документалистики о закулисье парижского кабаре, пин-ап англичанки The Puppini Sisters, сатирическая пьеса о пересадке Путину мозга Берлускони.
События недели
События недели: Crazy Horse Уайзмана, выставка Dust and Scratches, «БерлусПутин» в «Театре.doc» Фильм столпа американской документалистики о закулисье парижского кабаре, пин-ап англичанки The Puppini Sisters, сатирическая пьеса о пересадке Путину мозга Берлускони.
Weekend
Фильмы недели: «Фауст» Сокурова, «Код доступа Кейптаун», «Звездные войны: Призрачная угроза 3D»В российский прокат выходит сокуровская экранизация Гете, взявшая главный приз в Венеции, обновленная версия первого эпизода «Звездных войн» и шпионский боевик про махинации ЦРУ.
Weekend