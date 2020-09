События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.