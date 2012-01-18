Корейское кино (под которым подразумевается, конечно, Южная Корея — в Северной с кинематографом дела обстоят специфически) не прекращают смотреть и оживленно обсуждать со времен успеха «Олдбоя», но скорее в контексте его нездоровой репутации. Есть распространенное мнение, что корейские режиссеры в основном занимаются кровавыми историями про людей, вооруженных хозяйственными инструментами, и даже в медитативных драмах рыболовные крючки используют наиболее чудовищным образом. Короткий метр — самый привлекательный способ убедиться в том, что в Корее снимают на разные темы: про однополую любовь, борьбу мозгососа с храпом, защиту рок-музыки Сатаной и ужасы общества потребления.

19 января в кинотеатре «35 мм» стартует фестиваль K-Shorts — в течение четырех дней будут показывать лайв-экшн и анимацию, снятую преимущественно молодыми и независимыми режиссерами, и уже обкатанную в стране производства и на мировых фестивалях. Семнадцать короткометражек разбиты на две программы: «Экзистенция 2.0» и «Пусанская волна», куда вошли лучшие экземпляры из коллекции важного азиатского кинофестиваля в Пусане.



Владимир Захаров, программный директор фестиваля: «Слово, которым корейцы называют короткометражный фильм, дословно переводится как "фильм-рассказ". Для них это самостоятельная повествовательная форма, поэтому к короткометражному кино они относятся очень серьезно. Количество разноформатных кинофестивалей, посвященных в Южной Корее именно короткометражкам, не поддается подсчету. В программе "Экзистенция 2.0" мы, например, покажем мелодраму "Бродячие кошки" — победителя специального фестиваля фильмов, снятых на телефон. А также комедию "Боевые искусства" — фильм открытия Сеульского международного фестиваля сверхкороткого метра. Еще в этом году совместно с госпожой Хон Хё Сок, куратором короткометражных и документальных секций Пусанского международного кинофестиваля, мы собрали специальную программу "Пусанская волна". До России редко доходят полнометражные фильмы-победители и участники этого престижного смотра, главного фестиваля Азии, поэтому в пяти короткометражках программы мы представим московскому зрителю срез корейского независимого кино».









3 ЛУЧШИХ ИГРОВЫХ ФИЛЬМА K-SHORTS

СЕМЬЯ МОДЕРН / 모던 패밀리

Реж. Ким Кван Бин

Фильм о защите семьи и собственности, за который режиссеру даже пришлось немного оправдываться на родине и за границей. Это именно тот известный тип азиатского кино, на котором у слабых духом зрителей могут возникнуть вопросы к режиссеру — то ли у него проблемы с моралью, то ли просто черное чувство юмора. Молодого отца срочно вызывают домой с совещания: его сын только что убил ровесника из-за игрушки-трансформера. Пытаясь спасти семью, родители принимают неочевидное решение расчленить и скрыть труп. Снято все при этом вполне реалистично — что не помешало европейцам включить «Семью модерн» в короткометражную секцию кинофестиваля ужасов и фантастики в Сан-Себастьяне.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА / 두근두근 영춘권

Реж. Пак Чэ Мин, Юн Сон Хо

Стремительный четырехминутный фильм, дико смешивающий жанры и больше похожий на сцену, вырванную из попсового корейского кинофильма. Что, в общем, неудивительно, учитывая, что один из режиссеров — автор срисованного с «Офиса» корейского ситкома «Читай по губам» и пары независимых полнометражных комедий. «Боевые искусства» стартует как ромком (настойчивый молодой человек приходит делать предложение девушке, которая слышать об этом не хочет) и быстро превращается в боевик — героине приходится отбиваться от поклонника с помощью приемов кунг-фу.

БРОДЯЧИЕ КОШКИ / 도둑고양이들

Реж. Мин Бён У

Главное «мимими» фестиваля — короткометражка про котика, снятая на iPhone. Симпатичного молодого человека бросает подружка; в тот же день на порог к нему приходит бродячая кошка, на которую он выливает всю свою нереализованную любовь. Проблема в том, что поведение питомца все больше начинает напоминать ему бывшую девушку. Студент Мин Бён У сделал «Бродячих кошек» на карманные деньги и при помощи приятеля и знакомого четвероногого — и тут же выиграл приз на фестивале фильмов, снятых на телефон, к которому прилагались 10 тысяч долларов и новый iPhone 4.

3 ЛУЧШИХ АНИМАЦИИ K-SHORTS

ВЕРБЛЮДЫ / 낙타들

Реж. Пак Чжи Ён

Сюрреалистический по форме, но вполне правдоподобный по содержанию одиннадцатиминутный фильм кореянки Пак Чжи Ён, получившей за него титул лучшего молодого автора на прошлогоднем фестивале New Media в Сеуле. Мужчина и женщина встречаются после давней разлуки — ее мир с тех пор превратился в пересохшую пустыню, а он, кажется, мутировал в попугая. Эту короткометражку, нарисованную под сильным влиянием Рене Магритта, режиссер называет персональным дневником и попыткой оживить в памяти безвозвратно ушедшие времена и чувства.





ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ / 기타와 나

Реж. Чо Су Чжин

Еще одна трогательная девичья история: барышня, погрязшая в душевных страданиях, находит утешение в объятиях своей голубой гитары. Выпускница корейского института искусств Чо Су Чжин, на счету которой всего четыре короткометражки, рисует их в изящной и даже немного вычурной черно-белой стилистике, больше напоминающей иллюстрации. Более того, все они без исключения на тему разлуки и одиночества, с названиями вроде «Я скучаю по тебе» или «Путь слез». Но смотреть на подобные ожившие картинки, даже с избитым сюжетом, — сущее удовольствие.

NO. 1009

Реж. И Сын Мин

Драма про родительские чувства и самопожертвование, рассказанная языком научной фантастики. Отслуживший свой век робот отправляется в изнурительное и символическое путешествие к волшебному алтарю, где он сможет из деталей создать механическое дитя — и, наблюдая за его первыми шагами, выйти из строя. Эту короткометражку оценили не только на родине режиссера — за последние пару лет фильм с успехом прокатился по кинофестивалям Франции, Италии, Польши, Канады и даже Турции.