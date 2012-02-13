

Теарт.doc

Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1

14, 15 февраля, 20:00

от 700 руб.

«БЕРЛУСПУТИН» / L'ANOMALO BICEFALO Премьера «театрдоковской» постановки итальянской пьесы «Двуглавая аномалия», сочиненной 85-летним нобелевским лауреатом, драматургом и специалистом по политической сатире Дарио Фо — о последствиях дружбы российского и итальянского лидера. Берлускони приезжает к Путину жаловаться на жизнь и случайно становится жертвой теракта. Обоих политиков задевает пуля, и Путину пересаживают мозг еще теплого Берлускони, дальше все еще смешнее. Автор пьесы в свое время сильно сомневался, что она может быть поставлена в России — оказалось, что все-таки может.