События недели: Crazy Horse Уайзмана, выставка Dust and Scratches, «БерлусПутин» в «Театре.doc» Фильм столпа американской документалистики о закулисье парижского кабаре, пин-ап англичанки The Puppini Sisters, сатирическая пьеса о пересадке Путину мозга Берлускони.
КОНЦЕРТЫ
THE PUPPINI SISTERS
Архетипическая троица бойких англичанок — блондинка, брюнетка и рыжая, — поначалу изображавших из себя кавер-бэнд американского трио 1940-х The Andrews Sisters. Потом в ход пошел обширный каталог американских эстрадных стандартов и легендарных мелодий из мюзиклов. На сцену барышни выходят в сопровождении маленького оркестрика, но, разумеется, затмевают и тромбониста, и скрипачей. Проще говоря, веселый бурлеск с узнаваемыми мелодиями.
«ТРУД»
Совсем молодая русская группа дает первый концерт в рамках серии «Темные лошадки». Впрочем, невесть откуда взявшимися новичками их не назовешь: «Труд» — сайд-проект двух участников пробританских москвичей Manicure (одного бывшего — басиста Жоры Кушнаренко и одного нынешнего — ударника Ильдара Иксанова). В рамках новой команды играют не англофильский постпанк, а русскоязычный, с текстами, подслушанными в пионерлагере и другими неявными намеками на советское детство.
ВЕЧЕРИНКИ
HALF BAKED
На одну ночь в Москве образуется полноценный филиал лондонской ночной жизни — британская промогруппа Half Baked везет сюда резидентов своей нашумевшей одноименной вечеринки (хочется верить, и ее безудержный дух тоже). Руководить танцполом будет частая звезда мероприятий Half Baked Грег Брокман, парижанин Le Loup и немка Julietta; эти выездные вечеринки повидало уже полмира, теперь пришла и наша очередь.
ВЫСТАВКИ
DUST AND SCRATCHES. ВЫСТАВКА ЖУРНАЛА ESQUIRE
Выставка актуальной западной фотографии, придуманная арт-директором Esquire Максимом Никаноровым, где покажут работы авторов, публиковавшихся в журнале и близких по духу. Никаноров ведет на сайте Esqiure блог про примечательные объекты фотоискусства и современного дизайна и вот-вот должен запустить онлайн-галерею dustscratches.ru, где снимки Джека Рэдклиффа или Эрика Рефнера можно будет купить по цене постера. Выставка в ММСИ — отличный способ посмотреть, как потенциальное приобретение будет смотреться на стене.
ПОСТЕРЫ ИГОРЯ ГУРОВИЧА
График и плакатист Игорь Гурович — основатель знаменитого дизайн-бюро Ostengruppe, автор визуального оформления ММКФ, премии Кандинского, афиш клуба «Дом» и еще сотни выдающихся проектов. Работы Ostengruppe недавно удостоились отдельной экспозиции в Московском музее современного искусства, а теперь на протяжении месяца в «Пионере» выставят все плакаты, сделанные Гуровичем для кинотеатра — каждый тоже можно вешать на музейную стену.
СПЕКТАКЛИ
«БЕРЛУСПУТИН» / L'ANOMALO BICEFALO
Премьера «театрдоковской» постановки итальянской пьесы «Двуглавая аномалия», сочиненной 85-летним нобелевским лауреатом, драматургом и специалистом по политической сатире Дарио Фо — о последствиях дружбы российского и итальянского лидера. Берлускони приезжает к Путину жаловаться на жизнь и случайно становится жертвой теракта. Обоих политиков задевает пуля, и Путину пересаживают мозг еще теплого Берлускони, дальше все еще смешнее. Автор пьесы в свое время сильно сомневался, что она может быть поставлена в России — оказалось, что все-таки может.
«ТАБАКЕРКА». ОПЕРА-СИМУЛЯКР
Полуопера, полуперформанс Анатолия Переслегина — концептуального композитора, автора музыки к видеоарт-объектам и ряду короткометражек. В 1980-х Переслегин создал московскую арт-рок группу «Собаки Мебиуса»; к сегодняшнему дню от нее осталось только название, а сама она превратилась в Оперное сотоварищество. Его постановкам, вольно смешивающим структуру оперы, театр абсурда и авангардное звуковое сопровождение, самое место в музее современного искусства.
КИНОПОКАЗЫ
CRAZY HORSE ФРЕДЕРИКА УАЙЗМАНА
В «35 мм» только три дня будут показывать новый фильм великого американского документалиста Фредерика Уайзмана. Уайзман всю жизнь снимает эффектные и проницательные наблюдения за функционированием учреждений: день работы нью-йоркского универмага, школы, полицейского участка, тюрьмы. Никаких «говорящих голов» и закадрового голоса, только отфильтрованная реальность. Crazy Horse — его самый яркий и доступный даже неподготовленному зрителю фильм: поход пожилого классика за кулисы парижского кабаре.
ФЕСТИВАЛЬ АРТ-МЕЙНСТРИМ
В кинотеатре «Ролан» продолжается начавшийся в выходные мини-фестиваль нового кино, которое вскоре выйдет в российский прокат. Если очень не терпится, то на днях там еще можно посмотреть одни из самых обсуждаемых фильмов года — «Стыд» Стива МакКуина с Майклом Фассбендером и Кэри Маллиган (14 февраля) и «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда с ДиКаприо в смешном возрастном гриме (15 февраля). Следующий шанс их увидеть — только в День защитника Отечества.
ЛЕКЦИИ
ЖАН-ПЬЕР САЛЬГАС. «ТЕЛЬ КЕЛЬ»
В ГЦСИ с лекцией приезжает сотрудник легендарного французского литературно-теоретического журнала Tel Quel, служившего в 60-е и 70-е главной медийной площадкой постструктуралистов, где публиковались Ролан Барт, Мишель Фуко, Умберто Эко, Морис Бланшо, Пьер Гийота и Годар. Формальный повод для рассказа об издании — выход альманаха «База 2» Анатолия Осмоловского, впервые собравшего под одной обложкой переводные работы из «Тель Келя».
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