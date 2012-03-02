Фильмы недели: «Железная леди», «Нежность», «Первая полоса: внутри The New York Times», «Клятва» На экраны выходит байопик Маргарет Тэтчер с Мэрил Стрип в главной роли, служебный роман с Одри Тоту, мелодрама про молодую жену с амнезией и документалка про борьбу печатной прессы и интернета.
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
Хрупкая старушка в платке покупает в лавке молоко, ужасаясь нынешним ценам, — никто не догадывается, что это женщина, на протяжении одиннадцати лет державшая страну в кулаке. На дворе 2008-й, Тэтчер на пенсии, плавно переходящей в старческий маразм: тихо доживает свои дни под присмотром дочери и помощницы, изредка выходя в свет и общаясь только с призраком умершего мужа. Режиссер Филлида Ллойд использует этот прием (возмутивший детей еще живой Тэтчер, которая, возможно, пока не выжила из ума), чтобы то и дело погружать героиню в воспоминания о ее прошлом — блестящей, но довольно страшной в политическом смысле карьере. Впрочем, режиссера больше занимает идея триумфа женщины в мире мужчин, чем глубокий взгляд на историю правления Тэтчер. Героиня выставлена здесь политиком не особенно умным, а скорее упертым, и фильм выходит неплохим аргументом в пользу недопуска женщин во власть. К счастью, это успешно компенсируют сцены из современности, где Мэрил Стрип невероятно играет растерянность пожилой женщины, которая всю жизнь стремилась быть самостоятельной, а в итоге стала одинокой.
«НЕЖНОСТЬ»
Союз красотки Натали и ее идеального мужа прекрасен, но недолговечен — после одной из спортивных пробежек его сбивает машина. Героиня погружается в пучины горя, потом пытается заглушить его работой. В офисе от нее все без ума, особенно начальник, но она холодна. Единственным смутным объектом ее желания оказывается самая странная кандидатура — бородатый шведский хмырь, с которым они, очевидным образом, не пара. Понять причины такого выбора, как и вообще что-то про героиню, здесь довольно сложно. Популярный во Франции молодой писатель Фонкинос, судя по всему, страшно положительный и романтичный человек, но не блестящий писатель и режиссер: еще его читатели жаловались, что автор уделяет больше внимания внешности героини, чем ее характеру. Зато в книге он, в частности, отмечал, что ее могла бы сыграть Одри Тоту — так и вышло.
«Сменяя регистры с мелодраматического на романтически комедийный и обратно, фильм, впрочем, топчется на месте. Она цепляется за прошлое и отказывается жить в настоящем, он боится пораниться, оба ходят подумать на крышу. Но и прошлое, и настоящее даны без деталей — как общие места. Чем занимается компания, в которой работают Натали и Маркус? Что находится в пресловутой папке, с которой все начинается? Даже то, что вечерами печальная девушка читает роман Гончарова "Обломов", выглядит декоративным элементом».
«КЛЯТВА»
Зачин «Клятвы» отчасти напоминает сюжет французской «Нежности», только с более оптимистичным развитием событий. Лео и Пейдж — идеальная красивая пара, наслаждающаяся медовым месяцем. Увы, три месяца спустя свадьбы в их машину врезается грузовик, Пейдж впадает в кому, а выйдя из нее, не помнит ничего про свой брак — по ее последним данным, она все еще живет с родителями и вообще влюблена в другого парня. Но семейные узы — дело святое, так что герою приходится заново очаровывать молодую супругу, помахивая у нее перед носом уже надетым обручальным кольцом. «Клятва» основана на реальной истории, приключившейся с молодой семьей из Нью-Мехико и, вероятно, подает ее в излишне идеализированнном ключе. С другой стороны, людям, можно сказать, повезло — они не просто сохранили свой брак, но теперь имеют шанс запомнить такую версию событий, где они выглядят как Ченнинг Татум и Рэйчел МакАдамс.
«Все это как-то слишком безболезненно. Можно представить себе кошмар подобных обстоятельств в реальной жизни. Нет, правда, как вы справитесь с задачей заниматься сексом с мужем, если вы его совершенно не помните? Особенно, если он не совсем тот парень, которого вы рассчитывали видеть в этой роли, и в памяти все еще влюблены и обручены совершенно с другим? "Клятва" не особенно озадачивается этими вопросами. Это милый фильм для свиданий, но не более».
«ПЕРВАЯ ПОЛОСА: ВНУТРИ THE NEW YORK TIMES»
Режиссер «Первой полосы» Эндрю Росси внедряется со своей камерой в штаб-квартиру главной американской газеты в самый волнительный момент для печатной прессы — издания один за другим идут ко дну, весь мир понимает, что читающая аудитория уходит в интернет и надо придумывать, как выживать в новых обстоятельствах. Росси до этого сделал картину про «Аль-Джазиру», и неудивительно, что в качестве одного из ярких героев «Первой полосы» он выбрал шефа бюро газеты в Ираке. Но все внимание перетягивает на себя харизматик Дэвид Карр — штатный специалист издания по вопросам медиатехнологий. Эту страшно увлекательную документалку, интересную не только журналистам и им сочувствующим, привезли в ограниченный и краткосрочный московский прокат. «Первую полосу» будут показывать на выходных в Digital October, где также состоится круглый стол с главными героями картины о будущем масс-медиа.
«The New York Times пережила два убийственных кризиса. Одного из репортеров, Джейсона Блэйра, уличили в плагиате и фальсификациях, а военные репортажи Джудит Миллер поддерживали государственную политику. В фильме показано, как газета отреагировала на критику в свой адрес, с одной стороны вступив в партнерство с интернет-организациями, а с другой — наняв медиаобозревателя Дэвида Карра, дерзкого и напористого бывшего наркомана, который жестко отслеживает подобные истории и защищает репутацию газеты от блогеров. Эту картину можно рассматривать как более мозговитый вариант "Сентябрьского номера" про Vogue».
Комментарии
"Нежность" - потрясающий фильм. Легкий, красочный, пронизан духом Парижа.
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