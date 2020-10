«ПЕРВАЯ ПОЛОСА: ВНУТРИ THE NEW YORK TIMES»

PAGE ONE: INSIDE THE NEW YORK TIMES Режиссер: Эндрю Росси

В главных ролях: Тим Аранго, Джулиан Ассанж, Карл Бернстин, Дэвид Карр, Брайан Стелтер, Джимми Уэльс

Расхваленная документалка о буднях главной американской газеты, по-своему справляющейся со смертью печатной прессы. Фильм представили на прошлогоднем «Сандэнсе», и с тех пор он успел собрать в американском прокате миллион — редкий случай для документального кино.