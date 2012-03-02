«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»

THE IRON LADY Режиссер: Филлида Ллойд

В главных ролях: Мэрил Стрип, Джим Броудбент, Александра Роач, Энтони Хэд, ﻿Гарри Ллойд, Ричард Э. Грант, Рональд Рейган, Оливия Колман, Роджер Аллам Биография Маргарет Тэтчер, снятая Филлидой Ллойд — английской оперной постановщицей и автором недавнего киномюзикла «Мамма миа!» по песням ABBA. Как и можно было предположить, выдающаяся роль Мэрил Стрип в старческом образе Тэтчер принесла ей на выходных «Оскар».

Хрупкая старушка в платке покупает в лавке молоко, ужасаясь нынешним ценам, — никто не догадывается, что это женщина, на протяжении одиннадцати лет державшая страну в кулаке. На дворе 2008-й, Тэтчер на пенсии, плавно переходящей в старческий маразм: тихо доживает свои дни под присмотром дочери и помощницы, изредка выходя в свет и общаясь только с призраком умершего мужа. Режиссер Филлида Ллойд использует этот прием (возмутивший детей еще живой Тэтчер, которая, возможно, пока не выжила из ума), чтобы то и дело погружать героиню в воспоминания о ее прошлом — блестящей, но довольно страшной в политическом смысле карьере. Впрочем, режиссера больше занимает идея триумфа женщины в мире мужчин, чем глубокий взгляд на историю правления Тэтчер. Героиня выставлена здесь политиком не особенно умным, а скорее упертым, и фильм выходит неплохим аргументом в пользу недопуска женщин во власть. К счастью, это успешно компенсируют сцены из современности, где Мэрил Стрип невероятно играет растерянность пожилой женщины, которая всю жизнь стремилась быть самостоятельной, а в итоге стала одинокой.



ЛИДИЯ МАСЛОВА Кинокритик

«Ъ-Weekend»

«В обращении с неоднозначной, а на чей-то взгляд и одиозной политической фигурой режиссер берет удачный тон и использует не столько саму личность выдающейся женщины, а какие-то отдельные, иногда вполне карикатурные, черты ее публичного имиджа — и дополняет импрессионистскими фантазиями о том, что миссис Тэтчер говорила своим министрам, когда журналисты не слышали, и как могла протекать ее семейная жизнь. Получается не совсем биографическое исследование в респектабельном смысле слова, а скорее дружеский шарж из журнала "Крокодил" или газеты "За рубежом"».

«НЕЖНОСТЬ»

LA DELICATESSE Режиссер: Давид Фонкинос, Стефан Фонкинос

В главных ролях: Одри Тоту, Франсуа Дамиенс, Бруно Тодескини, Мелани Бернье, Жозефина де Мо, Одри Флеро, Пио Мармай, Ариан Аскарид, Кристоф Малавуа, Марк Ситти



Экранизация популярного французского романа, сделанная его автором — писателем Давидом Фонкиносом вместе с собственным братом.

Союз красотки Натали и ее идеального мужа прекрасен, но недолговечен — после одной из спортивных пробежек его сбивает машина. Героиня погружается в пучины горя, потом пытается заглушить его работой. В офисе от нее все без ума, особенно начальник, но она холодна. Единственным смутным объектом ее желания оказывается самая странная кандидатура — бородатый шведский хмырь, с которым они, очевидным образом, не пара. Понять причины такого выбора, как и вообще что-то про героиню, здесь довольно сложно. Популярный во Франции молодой писатель Фонкинос, судя по всему, страшно положительный и романтичный человек, но не блестящий писатель и режиссер: еще его читатели жаловались, что автор уделяет больше внимания внешности героини, чем ее характеру. Зато в книге он, в частности, отмечал, что ее могла бы сыграть Одри Тоту — так и вышло.



ВЛАДИМИР ЛЯЩЕНКО Кинокритик

Gazeta.ru «Сменяя регистры с мелодраматического на романтически комедийный и обратно, фильм, впрочем, топчется на месте. Она цепляется за прошлое и отказывается жить в настоящем, он боится пораниться, оба ходят подумать на крышу. Но и прошлое, и настоящее даны без деталей — как общие места. Чем занимается компания, в которой работают Натали и Маркус? Что находится в пресловутой папке, с которой все начинается? Даже то, что вечерами печальная девушка читает роман Гончарова "Обломов", выглядит декоративным элементом».





«КЛЯТВА»

THE VOW Режиссер: Майкл Сакси

В главных ролях: Ченнинг Татум, Рэйчел МакАдамс, Джессика Лэнг, Скотт Спидман, Сэм Нил, Татьяна Маслани, Джиннэн Гуссен, Диллон Кэйси, Лукас Брайант, Бритни Ирвин, Рэйчел Скарстен, Кристина Пешич



Основанная на реальных событиях мелодрама про девушку с амнезией — второй фильм Майкла Сакси, дебютировавшего телефильмом «Серые сады» про двух полубезумных родственниц Жаклин Кеннеди-Онассис.

Зачин «Клятвы» отчасти напоминает сюжет французской «Нежности», только с более оптимистичным развитием событий. Лео и Пейдж — идеальная красивая пара, наслаждающаяся медовым месяцем. Увы, три месяца спустя свадьбы в их машину врезается грузовик, Пейдж впадает в кому, а выйдя из нее, не помнит ничего про свой брак — по ее последним данным, она все еще живет с родителями и вообще влюблена в другого парня. Но семейные узы — дело святое, так что герою приходится заново очаровывать молодую супругу, помахивая у нее перед носом уже надетым обручальным кольцом. «Клятва» основана на реальной истории, приключившейся с молодой семьей из Нью-Мехико и, вероятно, подает ее в излишне идеализированнном ключе. С другой стороны, людям, можно сказать, повезло — они не просто сохранили свой брак, но теперь имеют шанс запомнить такую версию событий, где они выглядят как Ченнинг Татум и Рэйчел МакАдамс.



РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times «Все это как-то слишком безболезненно. Можно представить себе кошмар подобных обстоятельств в реальной жизни. Нет, правда, как вы справитесь с задачей заниматься сексом с мужем, если вы его совершенно не помните? Особенно, если он не совсем тот парень, которого вы рассчитывали видеть в этой роли, и в памяти все еще влюблены и обручены совершенно с другим? "Клятва" не особенно озадачивается этими вопросами. Это милый фильм для свиданий, но не более».

«ПЕРВАЯ ПОЛОСА: ВНУТРИ THE NEW YORK TIMES»

PAGE ONE: INSIDE THE NEW YORK TIMES Режиссер: Эндрю Росси

В главных ролях: Тим Аранго, Джулиан Ассанж, Карл Бернстин, Дэвид Карр, Брайан Стелтер, Джимми Уэльс

Расхваленная документалка о буднях главной американской газеты, по-своему справляющейся со смертью печатной прессы. Фильм представили на прошлогоднем «Сандэнсе», и с тех пор он успел собрать в американском прокате миллион — редкий случай для документального кино.

Режиссер «Первой полосы» Эндрю Росси внедряется со своей камерой в штаб-квартиру главной американской газеты в самый волнительный момент для печатной прессы — издания один за другим идут ко дну, весь мир понимает, что читающая аудитория уходит в интернет и надо придумывать, как выживать в новых обстоятельствах. Росси до этого сделал картину про «Аль-Джазиру», и неудивительно, что в качестве одного из ярких героев «Первой полосы» он выбрал шефа бюро газеты в Ираке. Но все внимание перетягивает на себя харизматик Дэвид Карр — штатный специалист издания по вопросам медиатехнологий. Эту страшно увлекательную документалку, интересную не только ﻿журналистам и им сочувствующим, привезли в ограниченный и краткосрочный московский прокат. «Первую полосу» будут показывать на выходных в Digital October, где также состоится круглый стол с главными героями картины о будущем масс-медиа.



ПИТЕР БРЭДШОУ Кинокритик

The Guardian «The New York Times пережила два убийственных кризиса. Одного из репортеров, Джейсона Блэйра, уличили в плагиате и фальсификациях, а военные репортажи Джудит Миллер поддерживали государственную политику. В фильме показано, как газета отреагировала на критику в свой адрес, с одной стороны вступив в партнерство с интернет-организациями, а с другой — наняв медиаобозревателя Дэвида Карра, дерзкого и напористого бывшего наркомана, который жестко отслеживает подобные истории и защищает репутацию газеты от блогеров. Эту картину можно рассматривать как более мозговитый вариант "Сентябрьского номера" про Vogue».



