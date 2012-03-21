В Москве начинаются «Дни Франкофонии» — подарок для всех ценителей франкоязычной культуры и демонстрация ее последних достижений. В центр «На Страстном» приехали несколько театральных постановок, а по соседству, в кинотеатре «35 мм» стартовал кинофестиваль Francophonie. Организаторы изменили обычной практике привозить небольшую подборку фильмов и показывать их несколькими сеансами. Нынешняя программа получилась обширной: здесь можно увидеть комедии, драмы и документалки родом из Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады, но каждую покажут только один раз. The Village выбрал пять картин, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. События недели: Save Festival, Крис Маркер в MMOMA, фильмы Уильяма Кляйна, фестиваль Francophonie









«ЦЫПЛЕНОК С ЧЕРНОСЛИВОМ» (2011)



Режиссеры: Венсан Паронно, Марьян Сатрапи

В ролях: Матье Амальрик, Эдуар Баэр, Мария де Медейруш, Кьяра Мастроянни

Новый фильм авторов нашумевшего анимационного «Персеполиса», по очередному графическому роману Марьян Сатрапи, но на этот раз — с настоящими актерами. Сатрапи с семьей в начале 1980-х сбежала от иранского режима в Европу, но успела застать движение сопротивления: именно история иранской революции, увиденной глазами девочки-подростка, легла в основу «Персеполиса», заработавшего номинацию на «Оскар» и каннский приз жюри. В «Цыпленке с черносливом» она снова обращается к корням — это история успешного иранского музыканта, чью волю к жизни всегда поддерживала скрипка и образ девушки, на которой он из-за строгостей общества так и не смог жениться. Несмотря на печальный сюжет, Сатрапи и Паронно превращают этот фильм почти в сказку, погружая зрителя в мир воспоминаний и грез героя.

«Я ЕЕ ЛЮБИЛ, Я ЕГО ЛЮБИЛА» (2009)



Режиссер: Забу Бретман

В ролях: Даниэль Отой, Мари-Жозе Кроз, Флоранс Луаре-Кайе

Экранизация безумно популярного романа главной нынешней сочинительницы сентиментальной прозы, француженки Анны Гавальда. Хлоя — молодая женщина с разбитым сердцем и двумя детьми, брошенная изменщиком-мужем. Пьер — сочувствующий ей свекр, который предлагает уехать для реабилитации загород, но этого недостаточно. И тогда он, чтобы отвлечь героиню, заводит с ней разговор о собственной жизни, постепенно переходя в излияния души и погружаясь в воспоминания: так, из одной истории несчастной любви сквозь сумрак и сигаретный дым проступает другая, многолетней давности. Режиссер Изабель Бретман, как и Гавальда, злоупотребляет гламурными интерьерами и нарядами, но все не так уж важно по сравнению с тонкой и психологичной игрой Даниэля Отоя и двух его партнерш.

«ГЛАЗА ЕГО МАТЕРИ» (2011)﻿﻿﻿﻿



Режиссер: Тьерри Клифа

В ролях: Катрин Денев, Николя Дювошель, Жеральдин Пайя, Марина Фуа, Жан-Марк Барр

Бывший журналист и кинокритик Тьерри Клифа представляет психологическую драму, как обычно, подкрепляя ее мощным актерским составом во главе с Катрин Денев. «Глаза его матери» — история нескольких поколений одной семьи, которая постепенно складывается из трех сюжетных линий. На севере Франции молодой боксер готовится к бою; балерина едет с бабушкой с похорон мужа; и наконец, ее мать, знаменитая телеведущая, нанимает себе ассистента, не зная, что он репортер, решивший разнюхать детали ее жизни. Мировые кинокритики, посетовав на слегка ходульный сюжет и шаблонных персонажей, тем не менее, похвалили режиссера за критику в адрес его бывшей профессии и, конечно, игру главных героев. Кроме Денев, здесь задействована вторая муза режиссера — Жеральдин Пайя (игравшая возлюбленную Джонни Деппа в «Дон Жуане де Марко»), некогда любимый актер фон Триера Жан-Марк Барр и Николя Дювошель из «Белого материала» Клер Дени.

«ПО НАПРАВЛЕНИЮ К НУЛЮ» (2007)﻿﻿﻿﻿



Режиссер: Паскаль Тома

В ролях: Даниэль Дарье, Франсуа Морель, Лаура Смет, Мельвиль Пупо, Кьяра Мастроянни

Немолодой режиссер Паскаль Тома, специалист по комедиям и детективам, в этом фильме скрестил два в равной степени любимых им жанра — и заодно внес неожиданный вклад в трагикомические отношения французов и англичан. «По направлению к нулю» — экранизация последнего романа Агаты Кристи из ее серии об инспекторе Баттле: классическая история о высшем обществе, запертом в родовом поместье, где в каждом шкафу по скелету. Гийому (Пупо) приходит в голову странная мысль пригласить на семейное торжество бывшую жену, нынешнюю это приводит в ярость, а тут еще тетушка превращается в труп. Впрочем, режиссера Тома детективная линия явно интересует меньше, чем комические детали и шпильки в адрес британских традиций. Чопорный английский сюжет стремительно превращается в эксцентрическую комедию с бенефисом французских актрис трех поколений: легендарной Даниэль Дарье, Кьяры Мастроянни и инженю Лауры Смет, а также с любимым актером Рауля Руиса секс-символом Мелвилем Пупо.

«ЗЛОЙ УМЫСЕЛ» (2006)﻿﻿﻿﻿



Режиссер: Рошди Зем

В ролях: Сесиль Де Франс, Рошди Зем, Паскаль Элбе, Жан-Пьер Кассель

Режиссерский дебют крайне популярного французского актера Рошди Зема, сыгравшего в пяти десятках фильмов, и далеко не всегда роли эмигрантов, которые диктует его марокканское происхождение. В «Злом умысле» Зем затрагивает вопросы толерантности, остро стоящие в мультикультурной Франции и хорошо понятные ему самому. Молодая гармоничная пара узнает, что ждет ребенка, но их радость омрачает необходимость сообщить об этом родителям, от которых они долго скрывали свои отношения: он — араб, а она — еврейка. Зем разворачивает тему расовых предубеждений в интересном направлении: проблема зачастую не только в осуждении общества, но и в головах героев, запрограммированных на определенную реакцию окружающих. Все это понятно французам еще на уровне заголовка картины, утратившего в переводе свой смысл: mauvaise foi — философский термин, придуманный экзистенциалистами для феномена, когда под давлением общества человек перенимает его установки в ущерб собственным убеждениям.