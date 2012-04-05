Сегодня в ограниченный прокат и только в кинотеатре «Пионер» выходит новый фильм Николая Хомерики — автора «977» и «Сказки про темноту», участвовавших в Каннском кинофестивале. Премьера «Сердца бумеранг», черно-белой картины о буднях молодого машиниста метро, которому поставили смертельный диагноз, состоялась еще прошлым летом на ММКФ, но зрители увидят фильм только сейчас. The Village поговорил с Николаем Хомерики о том, чем авторский кинематограф похож на пиво, зачем нужен Музей кино и как независимых режиссеров пускают на Первый канал.

«Сердца бумеранг» показали на ММКФ почти год назад, но только сейчас его увидят обычные зрители. Где фильм был всё это время?

Такого рода кино, по идее, должно сначала поездить по фестивалям: если оно вышло в прокат, его потом не берут. Так что мы ждали, пока фестивали закончатся, последним из важных был Роттердамский, в феврале. Фестивальный прокат нужен, в первую очередь, чтобы люди могли видеть разное кино, но и для репутации. К тому же на фестивалях присутствуют прокатчики из разных стран, и можно им продать свой фильм. Хотя мои как-то не вкладываются на полочку, куда западные продюсеры привыкли ставить русское кино. Мне кажется, они не знают, что с ними делать, как позиционировать.

И русские прокатчики, кажется, тоже: в Москве фильм рискнул взять только кинотеатр «Пионер». Откуда у вас при таком раскладе вообще берется стимул продолжать снимать кино?

Потому что людям нравится фильм. Тем, у кого есть возможность его увидеть. Не побоюсь этого слова, большинство людей, которые попали в зал, это кино задевает. Оно работает. С количеством этих людей я ничего не могу поделать. Просто у нас нет системы проката такого кино, пока всё ограничивается Москвой и Питером. Один кинотеатр в Новосибирске и, может быть, во Владивостоке, если туда копия доедет, и всё. Если будет хотя бы по одному залу в Красноярске, в Костроме, в Ярославле, где будут показывать такого рода фильмы... Я как бывший экономист скажу, что в краткосрочном плане это прибыли не принесет. В долгосрочном, мне кажется, да. Но так как у нас в стране все думают, как бы сразу на карман положить, это никому не интересно. И поэтому, мне кажется, этим должно заниматься государство. Создать, помимо проката блокбастеров, какую-то сеть кинотеатров, где бы люди могли посмотреть фестивальное кино (я не люблю слово артхаус), которое как бы другое.

Люди вообще не знают, что такое черно-белое кино. Это как ребенок — ему дашь пиво, он говорит: «Ой, какая гадость».





Еще «Бумеранг» снят в черно-белом формате — и это, как оказалось, многих смущает.

А тут смотри пункт первый, что называется. Я вот вырос на Музее кино, там было пять залов, и можно было сначала посмотреть Годара, потом Хичкока, и там, главное, была среда, где ты мог между фильмами пообщаться, поговорить, книжку купить. Теперь этого нет даже в Москве. И это большой пробел, потому что в том же Париже существует около 50 кинотеатров, которые показывают только такое кино. У нас же есть выбор: скачать в торренте или пойти в «Пионер», «5 звезд», «35ММ» или «Ролан». Но эти кинотеатры в основном показывают современные фильмы, а посмотреть, например, классику вообще невозможно. Это к вопросу о том, почему люди на черно-белое кино не идут. Да они просто не знают, что это такое вообще. Это ж как ребенок — ему дашь пиво, он говорит: «Ой, какая гадость, как вы, взрослые, это пьете». А потом вырастает — раз и начинает… С пивом, наверное, не очень удачный пример.

Ну и считается, что классика никому, кроме малого кружка киноманов, не нужна. Это невыгодно, непопулярно и непрестижно.

Выгодно на самом деле. Музей кино Наума Клеймана (у которого с 2005 года нет своего здания — прим. ред.) поддерживают все мировые киноинституты, и меня, конечно, поражает, что до сих пор тянется такая ситуация. Я не понимаю, как миллиарды тратятся на культуру, а у кино нет своего музея, где были бы экспонаты, куда мог бы человек прийти и посмотреть фильмы. Для меня это драма. В общем, вместо того чтобы строить дворец Московского кинофестиваля, который проходит раз в год, лучше бы построили Музей кино.



Кстати, нет сожаления, что отдали фильм на конкурс ММКФ?

Честно скажу, есть. На любом фестивале в мире критики с уважением относятся к любому фильму, даже если он им не понравился, и пытаются понять, что автор имел в виду. У нас же критика так устроена, что если она не скажет гадость, то не оправдает своей функции. Хотя зрители фильм хорошо восприняли.

Но при этом широкого проката у него всё равно быть не может.

У нас в стране пока так складывается, что, когда снимаешь фильмы, которые бьют в самое больное место, люди не хотят этого, не хотят смотреть в себя. Они хотят верить в сказку. Когда они сталкиваются с самими собой, у них это вызывает бурную реакцию. Они не хотят видеть реальность: «Я это вижу каждый день, зачем мне это еще в кинотеатре смотреть?» У меня такая позиция, что если у тебя что-то болит, то надо всегда идти навстречу своим страхам, и тогда ты это излечишь. А если ты будешь это прятать, то оно выйдет, когда ты будешь помирать, и потом вдруг возникнут эти вопросы, но будет уже поздно.

Кинематографисты живут в Москве, а чтобы снять кино, надо иметь дистанцию. Как люди в метро: они же не замечают станции, через которые проезжают.





А вы поэтому своим героем выбрали человека, который почти всю жизнь в метро проводит?

Поэтому. Я сам езжу в метро в рабочие часы и всё это наблюдаю. Я захотел в эту среду погрузиться. Там, в метро, тоже разные бывают состояния: есть час пик, есть более спокойное время. И это тот особенный мир, к которому мне хотелось прикоснуться.

Наших молодых и не очень режиссеров часто упрекают в том, что они, выходцы из артистической среды, с высоты «Жан-Жака» вдруг начинают говорить о проблемах простых людей: «Да что вы об этом знаете?»

Я об этом знаю всё. Для меня как раз всё остальное — другой мир, в котором я мало что понимаю. Когда мне предлагают снять кино про Рублевку, например, я теряюсь.

При этом Москву в фильме вы делаете совершенно неузнаваемой.

Кинематографисты в основном живут в Москве, а чтобы снять кино, надо иметь дистанцию. Как люди в метро: они же не замечают станции, через которые проезжают. Так и многие режиссеры не замечают того, что у них под носом. Это с одной стороны. А с другой — это делает историю универсальной. Были планы снимать и в других городах, а метро мы вообще в Питере снимали, мне было по барабану. Как писал Гоголь, в городе N. И жил в нем человек X и такая с ним история приключилась. В этом фильме грань между сном и реальностью довольно условная. Фильм вроде бы реалистичный, но непонятно: это сейчас или давно было. И вообще, мы здесь все живые или не живые?

Пришло очень много сценариев, я прочитал и сказал, что лучше буду есть гречку и пить воду. Жизнь-то, она одна.





Ну и герой фильма с первого же кадра оказывается одной ногой...

Там.

И остаток фильма проводит как в дурмане.

В этом дурмане все и живут, 95 %. С этой позиции фильм реалистичный. Есть такая фигня.

И с такими мыслями вас пустили на телевидение?

Да, я сейчас делаю сериал — закончим только к концу мая, и очень надеюсь, что он выйдет на Первом канале. Это история, снятая таким языком, чтобы было понятно широкому зрителю. При этом в ней те же мысли, что я закладываю в свои фильмы. И если зритель досмотрит до 12-й серии, то там будут очень странные вещи происходить. Ну они будут и по ходу. В общем, это такой сериал о, скажем, грехах человеческих. Об алчности и остальном сопутствующем.

Получается странно: в прокате ваших фильмов нет, а на телевидение режиссеров-авторов зовут...

Это в виде исключения. Вообще, боятся. Ну и всё зависит от сериала. Когда у меня не было денег совсем, был такой момент, что думал взяться за что угодно. И сказал: ну присылайте. Пришло очень много сценариев, я прочитал и сказал, что лучше буду есть гречку и пить воду. Но когда прислали этот сериал, я удивился, что там есть зерно какое-то, и с этим можно что-то делать. И согласился. Проблема в том, что обычно присылают такое... И потом еще контролируют, чтобы ты не ушел в сторону. Вообще не понимаешь, зачем это всё. Жизнь-то, она одна.

Не обидно за всё это? Вы же практически жили во Франции, отучились в главной французской киношколе, у Филиппа Гарреля работали.

Когда я вернулся, многие спрашивали: почему? А мне там неинтересно было жить. Хотя жизнь была довольно увлекательной, но какая-то пустота была. А Гаррелю я очень благодарен. Я не поклонник его кино, но это был очень большой опыт, он мне давал возможность даже придумывать некоторые мизансцены. Мы, например, снимали в особняке, и он говорил: «Ты репетируешь здесь, потом показываешь, а я вот здесь». А потом приходил и снимал, как я придумал, и мне это было лестно. Я могу точно сказать, что благодаря этому научился работать с актерами. У меня был дикий страх работы с актером, и я знаю, что у многих режиссеров он есть.

А эти регалии — Гаррель, участие в Каннском фестивале — здесь как-то помогают?

Помогают, слава богу... Психологически в основном.