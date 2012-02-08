В «Мультимедиа Арт Музее» подвели итоги масштабного конкурса на лучшую фотосерию о жизни столицы, в котором любители ежегодно соревнуются с мэтрами фотографии.

На этот раз все главные награды достались профессионалам: в номинации «Лица» уже второй раз победил фотокор РИА «Новости» Владимир Вяткин с серией «"Валькирия" Рихарда Вагнера в крупных планах американского дирижера Кента Нагано». Гран-при в секции «Архитектура» взял концептуальный фотограф, автор направления тоталреализм Георгий Первов за «Человеческий пейзаж» — для него это уже четвертая победа в конкурсе. А в категории «События и повседневная жизнь» лучшим признали серию «Обычная выставка» знаменитого фоторепортера Анатолия Белясова.

Стартовал конкурс на лучший фоторепортаж о Москве-2011

Более молодые фотографы удостоились вторых и третьих мест. Вместо денежных премий им достались зарубежные стажировки, обучение в Школе фотографии им. Родченко и спонсорские призы, а серию Владимира Мишукова «Близкие люди. Люди с синдромом дауна» МАММ приобрел в свою коллекцию.



ПОБЕДИТЕЛИ «СЕРЕБРЯНОЙ КАМЕРЫ-2011»

«Серебряная камера», придуманная в 2001 году Московским домом фотографии при поддержке Правительства Москвы, не просто поощряет российскую фотожурналистику. С одной стороны, организаторы конкурса дают шанс начинающим фотохудожникам, с другой — создают летопись современной Москвы, от городских пейзажей до портретов гастарбайтеров и хроники митингов. Главная интрига конкурса — имена победителей, в самом прямом смысле: для полной беспристрастности все работы выставляются анонимно, так что голосование идет за конкретные серии, а не за их авторов. ﻿В этом году на конкурс было подано более пяти тысяч работ. Объявлены победители Премии Кандинского — 2011

Несмотря на равную анонимность претендентов, жюри не впервые выбирает победителями матерых фотографов. В разные годы лауреатами премии становились Александр Абаза, Игорь Мухин, Юрий Аввакумов и Вадим Гущин. Тем не менее отборщики «Камеры» часто ловят молодых звезд «на взлете» — например, в прошлом году главный приз в номинации «Архитектура» достался блогеру Илье Варламову с нашумевшей серией о беспорядках на Манежной площади.