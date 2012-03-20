За последнее время в Москве открылось сразу несколько учебных заведений, ориентированных на новые форматы обучения. Курсы художественного перевода открыл легендарный Виктор Голышев, чей совет сочтет за честь услышать любой, кто работает с английским текстом; режиссер-экспериментатор Борис Юхананов возобновил знаменитую Мастерскую Индивидуальной Режиссуры, а художник и теоретик современного искусства Анатолий Осмоловский набрал первый курс своего института «База». The Village поговорил с преподавателями и студентами пяти новых московских курсов и школ о том, какие цели они перед собой ставят.

Официальный сайт Стоимость обучения:

43 000 рублей КУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА На базе школы «Русской переводческой компании», где учат синхрону, письменному переводу, технике речи и иностранным языкам, открывается короткий курс художественного перевода, рассчитанный на цикл из десяти семинаров. Преподавать здесь будут легендарный переводчик англоязычной литературы Виктор Голышев, переложивший на русский Фолкнера, Оруэлла, Кизи и Хемингуэя, а также Владимир Бабков, автор переводов Хаксли, Барнса и Акройда.

ВИКТОР ГОЛЫШЕВ

ПЕРЕВОДЧИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

«Конечно, нельзя научить литературному переводу за десять семинаров, так же, как нельзя и за пять лет в Литинституте научить. Все зависит от того, сам человек приспособлен или нет. Но за десять семинаров можно просто дать какие-то общие сведения, как чем пользоваться, каких ошибок избегать, нужно показать сам принцип, насколько это должно быть похоже на русский язык и так далее. Тот, кто приспособлен, он и сам научится, особенно если будет с редакторами работать. Но поскольку редактура сейчас уже как бы дело прошлое — всем некогда — то зачатки каких-то знаний можно дать, научить порядку оформления и требованиям к русскому языку.





При нынешнем разгуле поп-культуры хочется, наверное, для души чего-то более существенного





Главное для переводчика — хорошо знать русский, потому что знание английского путем долгого чтения всегда можно приобрести. Если ты русский не освоил до взрослого возраста художественно, то это вообще бесполезное дело. Уверен, что молодых людей толкает точно не корысть, на это сейчас нельзя существовать. Просто при нынешнем разгуле поп-культуры хочется, наверное, для души чего-то более существенного. Может, человек просто любит литературу и хочет в ней участвовать каким-то способом, если не авторским, то хотя бы таким»﻿.

МАРГАРИТА АМАЛЬСКАЯ

ПЕРЕВОДЧИК

«Я восемь лет работала штатным переводчиком РБК, сейчас — переводчик-фрилансер. У меня два высших образования: юридическое и историческое, также я окончила двухгодичный курс "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". В программе меня привлекает как возможность личного общения с такими талантливыми переводчиками, как Виктор Петрович и Владимир Олегович, так и то, что на занятиях будут разбираться переводы, выполненные нами, учащимися. Работа над ошибками — это очень эффективный метод, особенно в области перевода. Мне интересны сами методы поиска переводческих решений, которые используют преподаватели курса. Заниматься именно художественным переводом вряд ли буду, это особое призвание. А я никогда не работала в этой сфере, только иногда перевожу сценарии фильмов».





Официальный сайт Стоимость обучения:

300 000 рублей в год МАСТЕРСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ «МИР-4» Легендарная мастерская Бориса Юхананова, основанная в 1988 году в Ленинграде и возобновленная после долгого перерыва: предыдущий набор в нее открывали в 1994-м. «МИР-4» — интегральный курс для тех, кто хочет работать в театре, кино и на телевидении; здесь не учат отдельно актеров, режиссеров или продюсеров. В числе приглашенных преподавателей — мощная команда практикующих режиссеров и теоретиков: Николай Хомерики, Валерий Тодоровский, Дмитрий Мамулия, Кирилл Разлогов, Александр Зельдович, голландец Дэвид Фербейк, не говоря уже о дополнительных мастер-классах. Программа интенсивная: каждый день по 6 часов на протяжении трех лет.

МАРИНА АНДРЕЙКИНА

ПРОДЮСЕР МИР-4

«В рамках четвертой мастерской мы хотели собрать ярких личностей, которые потом были бы востребованы индустрией. Борис Юхананов всегда говорил, что нет никакого различия между мейнстримом и альтернативным искусством. У нас три главные цели, три "И". Мы даем интегральное образование, то есть студенты могут реализовывать себя в разных видах искусства, при этом они должны сохранить свою индивидуальность и третье "И" — индустриальность. Они должны уметь зарабатывать деньги своим мастерством. Если мы говорим про индустрию, то это, конечно же, телевидение.





Наша задача — не заглушить в ребятах их собственный художественный голос

Мы надеемся, что наши выпускники будут иметь возможность создавать новое телевидение и активно взаимодействовать с тем, которое уже существует. Что касается программы, мы стараемся брать все самое лучшее, что существует в уже имеющихся: серьезную культурную базу и сильную практическую часть. У нас преподают профессионалы, придерживающиеся разных точек зрения, чтобы взгляд ребят не ограничивался чьим-то одним видением, никакого "клонирования". Наша задача — не заглушить в них их собственный художественный голос»﻿.

АЛИНА СТАЛИНА

МОДЕЛЬ, АКТРИСА

«Я работала фетиш-моделью, танцовщицей, исполняла бурлеск, а недавно четыре месяца снималась в фильме "Дау" Ильи Хржановского. И когда я там работала, приехал Борис Юрьевич Юхананов в гости, потому что он учитель Хржановского. Он поднял очень интересную тему про сновидения, про вещие сны, мы разговорились. Когда я приехала в Москву, я успела на добор в "МИР-4". Так что все получилось случайно. Недавно у нас был практикум с Хомерики, я до сих пор нахожусь под огромным впечатлением. У нас было пять дней, все разбивались по командам из пяти человек. Каждый из команды за это время должен был побывать режиссером, актером, оператором, то есть мы менялись каждый день и снимали трехминутные однокадровые сцены. Каждый вечер мы встречались с Хомерики, отсматривали материал, обсуждали его, Хомерики корректировал и говорил, где верит, где не верит. Мне нравится, что здесь мы можем попробовать все роли, и каждый человек нащупает то, что ему действительно нужно».





Официальный сайт Стоимость обучения:

15 000 рублей за семестр ИНСТИТУТ «БАЗА» «База» — это теоретический курс по современному искусству, рассчитанный на 2,5 года. В группу из 30 человек набирали будущих художников и искусствоведов, которые должны пройти вводный курс по истории современного искусства, а позже выбрать специализацию. Сейчас «База» — это лекторий с выступлениями Осмоловского и нескольких других преподавателей (позже к ним присоединятся Олег Кулик и Кирилл Преображенский), которые читают историю современного искусства и рассказывают о том, как функционирует арт-сцена в России и за рубежом.

АНАТОЛИЙ ОСМОЛОВСКИЙ

ХУДОЖНИК, РЕКТОР ИНСТИТУТА

«Когда ты читаешь лекции в разных местах, ты постоянно вынужденно повторяешься. Создание школы намного более эффективно, в том числе и для меня. Общение преподавателя со студентами — это взаимный интерес, ученики получают знания, учитель же должен держаться в форме, работать. Художественных институтов у нас в высшей степени мало. Если говорить о тех, которые достались нам в наследство от советской власти, то там нет никакого реформирования образования. По большому счету, это скорее ПТУ, где людей обучают ремеслу. Если брать новые учебные заведения, Школу Родченко или Институт проблем современного искусства, то это нормальные заведения, но ни там, ни там не принимают искусствоведов.





Аудитория на меня произвела приятное впечатление: красивые лица, умные глаза

Художники в Москве есть, а вот что касается критиков, то здесь полная пустота. В "Базу" принимаются в том числе искусствоведы, и это очень важно для современной ситуации. Было только два занятия, но могу сказать, что аудитория на меня произвела приятное впечатление: красивые лица, умные глаза. В большинстве своем это люди с опытом, то есть у нас скорее аспирантура, многие уже пробовали себя в искусстве. Первые 3,5 месяца — это как бы пилотный семестр, потом мы уже будем взаимодействовать с какими-то институциями. У меня будет целая лекция, посвященная тому, как молодому художнику занять свое место в российской художественной системе. Так как в России культурная инфраструктура довольно убога, молодому художнику нужно создавать свою собственную. Это сложное дело, но нужно проявить фантазию и энергию»﻿.

КИТАКИМА

УЧАСТНИК ПЕРФОРМАНСОВ

«У меня высшее экономическое образование, я работал в банках, в ипотечных компаниях, я туда пошел только ради денег. Летом 2008 года я случайно попал на "Винзавод" на "Ночь в Музее", и началось мое увлечение современным искусством. Я пришел в FotoLoft, увидел там какую-то пейзажную серию и решил сам попробовать. А потом начал покупать книги по искусству: Малевич, Ротко, Кандинский. Сейчас работаю в "Гараже" смотрителем. В начале июня у нас будет перформанс Вилли Дорнера, буду участвовать, на Абрамович тоже был волонтером. У меня были опасения, что в "Базе" о современном искусстве будет рассказываться сложным научно-философским языком, но Анатолий умеет говорить просто о сложном. Он всегда повторяет, что искусство не такое сложное, каким кажется на первый взгляд, нужно просто владеть методологией, и тогда любое соприкосновение с искусством будет проходить легко».









Официальный сайт Обучение бесплатное ШКОЛА ТЕАТРАЛЬНОГО ЛИДЕРА Школа театрального лидера — это программа для молодых театральных режиссеров и продюсеров, которая проходит в центре им. Вс. Мейерхольда при поддержке департамента культуры Москвы. Ведомство Сергея Капкова выделило 25 миллионов рублей на создание Школы. 20 февраля началась первая недельная сессия, в течение которой ведущие профессионалы читали лекции о театральном менеджменте, а студенты создавали проекты театральной утопии. Следующие сессии будут посвящены социальным проектам, современной драматургии и театральным стратегиям.

ВЛАДИМИР РЫЖАКОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ИМ. МЕЙЕРХОЛЬЛДА

«Сегодня в театральном сообществе действительно назрел серьезный запрос в смене поколения, которое руководит театрами. Время меняется, и сама жизнь диктует потребность в модернизации в государственном театре. Поэтому, наверное, для такого проекта как Школа театрального лидера просто пришло время. Сама идея создать Школу родилась в диалогах с моей коллегой, театроведом Еленой Ковальской, которая и стала главным идеологом этого проекта. Так вышло, что наш разговор по времени совпал с назначением Сергея Капкова на пост главы департамента культуры, и у него, оказывается, тоже были схожие мысли. В 2013 году по планам Министерства культуры намечена театральная реформа, после которой руководящие посты будут заниматься на конкурсной основе. Поэтому озвученная нами идея проекта сразу нашла отклик и обрела государственную поддержку и платформу.





Мне кажется, главное сейчас — сделать так, чтобы в театр пришло новое молодое поколение

Мы хотим мотивировать молодых людей работать в государственном театре на лидерских позициях и сформировать творческие союзы режиссеров, театроведов, продюсеров, которые вместе были бы способны предложить театру свои художественные программы. У Станиславского есть тезис: "Театр — искусство коллективное". Ведь, к примеру, когда меняется правительство, никто не говорит, что новый премьер-министр должен работать со старой командой. Также и в театре: на смену прежнему руководству, должна приходить группа единомышленников со своей готовой программой развития конкретного театра, которая в рамках конкурса была признана лучшей, и эти люди будут вместе реализовывать задуманное в течение пяти лет. Мне кажется, главное сейчас — сделать так, чтобы в театр пришло новое молодое поколение, способное взять на себя ответственность за руководство и обеспечить полноценную жизнь творческого коллектива»﻿.

ДМИТРИЙ ВОЛКОСТРЕЛОВ

РЕЖИССЕР

«Я театральный режиссер, у нас есть театральное объединение Post в Петербурге. Обо мне знали и слышали организаторы школы и поэтому пригласили меня принять участие в этом процессе. Я согласился, потому что мне стало очень интересно. Там должны были быть интересные лекции на волнующие меня темы, к тому же общение с коллегами в процессе обучения тоже очень важно. Главной темой февральской сессии была социальная ответственность театра перед обществом, то есть такая европейская модель. Кроме того, после окончания театрального вуза ты остаешься один, ты с коллегами очень мало общаешься. А в Школе на протяжении нескольких дней идет долгий обмен мнениями со всеми деятелями театрального процесса. Еще мы выполняли задание: необходимо было представить проект театральной утопии. Получились совсем разные истории: театры-коммуны, театры-города. Мой проект был связан со спектакулярным искусством, у меня была мысль театра, о котором никто не знает. То есть можно играть пьесу в кафе, а зрители не будут знать, что это инсценировка».





Официальный сайт Стоимость обучения:

25 - 30 000 рублей ВЫСШАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК И МУЗЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РГГУ Школа при РГГУ с большим выбором краткосрочных программ от 20 до 104 часов и по двум направлениям: «История искусства и арт-менеджмент и «Кинопрозводство». Среди самых интересных курсов — «Режиссура неигрового кино», «Сценарная мастерская Александра Родионова» (сценариста «Свободного плавания» и «Все умрут, а я останусь»), «История современного искусства» и «Современное искусство Китая». Любому слушателю Школы дают возможность составить собственную программу обучения из всего набора курсов — по собственному желанию или руководствуясь рекомендациями преподавателей.

ВЛАДИМИР КОЛОТАЕВ

КУЛЬТУРОЛОГ, ДИРЕКТОР ХПМТ

«Идея создания ХПМТ появилась на факультете истории искусств РГГУ и факультет, пытаясь найти оптимальные модели образования, решил создать школу, которая была бы максимально ориентирована на новые, даже экспериментальные, формы образования. Мы ориентировались на модели Запада, где развивается система «логического конструктора», когда человек может самостоятельно выстраивать траекторию собственного образования. В РГГУ очень хорошая академическая база, научная школа, давние традиции, но мы хотим внедрить более гибкие модели образования для людей, которые уже состоялись в своей профессии и не хотят тратить много времени на получение академического образования.





Мы ориентировались на модели Запада, где развивается система «логического конструктора», когда человек может самостоятельно выстраивать траекторию собственного образования

Среди наших слушателей есть люди с искусствоведческим образованием, а есть те, кто, работая в бизнесе или государственных структурах, хотят развиваться и понимать, что происходит в их окружении. Они ездят, посещают мировые центры культуры и хотят видеть не только внешнюю сторону современного искусства или кино, но хотят приблизиться к каким-то базам истории искусства, режиссуры, операторского мастерства. Есть также слушатели, которые повышают свою квалификацию. Например, у нас есть человек, занимающийся галерейным бизнесом, он финансист, организатор, но ему не хватает знаний в области истории искусств. Мы хотели сочетать фундаментальные здания с практической стороной, в ХПМТ мы более ориентированы на практику. В ХПМТ много преподавателей из РГГУ, но на таких практических курсах, как "Режиссура неигрового кино" работают в основном профессионалы. Например, Наталья Бабинцева и Геннадий Городний»﻿.





ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА

СТУДЕНТКА РГГУ

«Я пришла на курс истории современного искусства, потому что готовилась к поступлению в магистратуру РГГУ на факультете истории искусств, и мне нужно было пополнить свои знания в области contemporary art. Собственно, мне этот курс сильно помог — я поступила. Сейчас еще учусь режиссуре. Это уже просто для себя — люблю снимать разные сюжеты на досуге. У меня нет каких-то профессиональных амбиций, я не хочу снимать большое кино. Это скорее хобби и отличный способ делать друзьям видеоподарки. В ХПМТ очень хороший преподавательский состав. Например, курс «Режиссура монтажа» ведет Галина Мезенцева, она самый настоящий практик и погруженный в эту сферу человек. Не нравится, пожалуй, только один момент — часто бывают какие-то заминки с аудиториями, переносы из одной в другую. А школа ведь на базе РГГУ, и там огромное университетское здание, в лабиринтах которого непосвященному человеку сориентироваться крайне затруднительно. Но координаторы курсов, конечно, выручают всегда — встретят, проводят, расскажут, что к чему».





Текст: Анна Савина