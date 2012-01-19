Фильмы недели: «Что-то не так с Кевином», «Нокаут», «Бедная богатая девочка» В российский прокат выходит нервичная фестивальная драма с Тильдой Суинтон, комедия про инфантилизм и алкоголизм с Шарлиз Терон, боевик Стивена Содерберга и фильм-исповедь травмированной актрисы.
«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
Шотландская режиссер Линн Рэмси, всегда интересовавшаяся фрустрированными подростками и историями с плохим концом, вроде бы обещает рассказать «что не так с Кевином», но с первых же кадров смещает фокус на мать. Красивая и до поры преуспевающая Ева (Тильда Суинтон) после рождения ребенка сразу сталкивается с его необъяснимой агрессией и отторжением: младенец изводит ее криком, а начав говорить, чуть что норовит сообщить маме гадость и до школьного возраста игнорирует унитаз. Впрочем, окружающие до последнего считают мать мнительной истеричкой, а в маленьком Кевине упорно не замечают будущего психопата. Фильм застает Еву в момент, когда о Кевине говорить уже бессмысленно, и вся предыстория разворачивается во флешбэках — это, очевидно, исследование материнского всепрощения и терпения, сделанное на грани хоррора и независимой фестивальной драмы.
«НОКАУТ»
«Нокаут», выходящий на экраны почти что следом за «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», неизбежно кажется женским ответом агенту Ханту, только сделанным уважаемым режиссером, с серьезным лицом и набором актеров из первой лиги Голливуда и авторского кино. Суперагентша Мэллори Кейн выполняет грязную и опасную работу: спасает заложников, нейтрализует заговорщиков и мечется между Дублином и Нью-Мехико. Неудивительно, что при всех ее навыках одна из миссий идет не так, и вот уже суперженщине приходится отбиваться от международного розыска, убийц и спасать семью. Тривиальный сюжет, по-видимому, задуман специально под исполнительницу главной роли — непрофессиональную актрису, зато чемпионку по смешанным боевым искусствам, самую красивую женщину с мускулами (№ 16 в списке FHM) Джину Карано. Со своей задачей — бегать, прыгать, махать кулаками и демонстрировать блестящую физподготовку — она справляется великолепно; скорее всего, в агенты вербуют именно таких людей, а не Тома Круза. Ну а за актерскую игру здесь отвечают совсем другие люди.
«Содерберг — специалист высокой квалификации, охотно лавирующий между жанрами. Это его первый фильм про боевые искусства, и он отчетливо понимает, что публика не ждет от него много слов. Режиссеры помельче использовали бы это как повод сконцентрироваться на чистом экшене и плюнуть на диалоги. Вместо этого Содерберг и его сценарист Лем Доббс подбирают очень точные реплики для широкого круга второстепенных персонажей и еще берут на эти роли больших актеров. В итоге фильм (хотя сюжет его — полная несуразица) выглядит убедительно и основательно».
«МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
Обладательница невероятной биографии Ева Ионеско всю жизнь боролась с незапланированной славой: в детстве свободомыслящая мать делала ее откровенные снимки, в одиннадцать лет Ева попала на страницы Playboy и Penthouse (и тогда же — в объектив Романа Поланского в его «Жильце»). Годом спустя снялась в софт-порно «Распутное детство», запрещенном спустя тридцать лет за пропаганду педофилии, и послужила прообразом для «Прелестного дитя» французского классика Луи Малля про эксплуатацию невинности. В том же году ее мать лишили родительских прав, Ионеско попала на воспитание в семью будущего дизайнера Кристиана Лубутена, трижды судилась с матерью за моральный ущерб и к 2010 году прорвалась в режиссуру со своим дебютом «Моя маленькая принцесса», наконец заговорив о своем прошлом на киноязыке. В этой автобиографической драме Изабель Юппер, как всегда, феноменально играет неоднозначную женщину — то ли мать-чудовище, то ли не признающую границ большую художницу, последовательно превращающую свою малолетнюю дочь в арт-объект.
«БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
Красотка Брук Бьюзи, прославившаяся под псевдонимом Диабло Коуди, в свое время устроилась стриптизершей ради записей в блоге, сочинила по мотивам работы ироничные мемуары, а потом — сценарии «Джуно» про беременного подростка, сериала «Объединенные штаты Тары» про женщину с размножением личности и «Тело Дженнифер» про дьявола в образе Меган Фокс. Очевидно, что Коуди отлично разбирается в девичьих неприятностях, а главное — высказывается на эту тему остроумнее всех в Голливуде и около. «Бедная богатая девочка» в оригинале называется «Молодая совершеннолетняя» — это термин, которым в психологии обозначают людей от двадцати до сорока. В данном случае героиня-писательница (Шарлиз Терон) приближается к верхней отметке, но ведет себя словно ей восемнадцать. Бывшая королева выпускного скрывает проблемы за благополучным фасадом, заливает их алкоголем, пытается вернуть школьные годы чудесные (точнее, бойфренда того времени) и от отчаяния проводит досуг с бывшим одноклассником-лузером.
«Любой выживший в провинциальном городке или пригородном колледже хорошо знаком с типажом Мэвис Гэри, тридцати-с-лишним адовой психопатки — ну, то есть той самой Девицы, с Которой Вы Вместе Учились, — разыгранной Шарлиз Терон с захватывающей дух бравадой в комедии, каких еще свет не видывал. <...> "Бедная богатая девочка" несется по кочкам, выделывая истерические виражи, гордо вздернув над головой средний палец, и по направлению к финалу, благополучно лишенному какой-либо легкости, радости и оптимизма. Вот это я понимаю, взрослое развлечение».
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