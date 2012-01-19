«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN Режиссер: Линн Рэмсей

В главных ролях: Джон Си Райли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шаван Фэллон, Джозеф Мелендес, Эшли Герасимович,

Экранизация популярного американского романа-триллера про несчастную женщину, неожиданно оказавшуюся в роли плохой матери — после того, как ее сын устроил кровавую бойню в колледже. «Что-то не так с Кевином» успешно прошел на всех европейских фестивалях, но больше всего призов собрал у себя на родине, в Великобритании.

Шотландская режиссер Линн Рэмси, всегда интересовавшаяся фрустрированными подростками и историями с плохим концом, вроде бы обещает рассказать «что не так с Кевином», но с первых же кадров смещает фокус на мать. Красивая и до поры преуспевающая Ева (Тильда Суинтон) после рождения ребенка сразу сталкивается с его необъяснимой агрессией и отторжением: младенец изводит ее криком, а начав говорить, чуть что норовит сообщить маме гадость и до школьного возраста игнорирует унитаз. Впрочем, окружающие до последнего считают мать мнительной истеричкой, а в маленьком Кевине упорно не замечают будущего психопата. Фильм застает Еву в момент, когда о Кевине говорить уже бессмысленно, и вся предыстория разворачивается во флешбэках — это, очевидно, исследование материнского всепрощения и терпения, сделанное на грани хоррора и независимой фестивальной драмы.



ВЛАДИМИР ЛЯЩЕНКО

Кинокритик

Gazeta.ru

«Вероятно, фильм следует смотреть как медитацию о природе отношений матери и ребенка на примере случая с радикально невыгодными исходными данными. И тогда история с Кевином окажется психодрамой. Но единожды увидев в мальчике того самого Дэмиена, изгнать его сложно. Убить маленького паршивца хочется с первого же момента, когда он раскрывает свою истинную сущность. И вопреки педагогическим нормам, подавляющим подобные желания, фильм волей-неволей намекает на то, что именно так и следовало поступить».

«НОКАУТ»

HAYWIRE Режиссер: Стивен Содерберг

В главных ролях: Джина Карано, Ченнинг Татум, Эван МакГрегор, Майкл Дуглас, Майкл Фассбендер, Антонио Бандерас, Майкл Ангарано, Матье Кассовиц, Билл Пэкстон



Около года назад Стивен Содерберг обещал завязать с режиссурой и уйти на пенсию — но вместо этого, наоборот, увеличил производство. «Нокаут» — его второй фильм за год: формально картина выходит в 2012-м, но снималась стык в стык с «Заражением»; более того, на лето назначен релиз еще одной его картины.

«Нокаут», выходящий на экраны почти что следом за «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», неизбежно кажется женским ответом агенту Ханту, только сделанным уважаемым режиссером, с серьезным лицом и набором актеров из первой лиги Голливуда и авторского кино. Суперагентша Мэллори Кейн выполняет грязную и опасную работу: спасает заложников, нейтрализует заговорщиков и мечется между Дублином и Нью-Мехико. Неудивительно, что при всех ее навыках одна из миссий идет не так, и вот уже суперженщине приходится отбиваться от международного розыска, убийц и спасать семью. Тривиальный сюжет, по-видимому, задуман специально под исполнительницу главной роли — непрофессиональную актрису, зато чемпионку по смешанным боевым искусствам, самую красивую женщину с мускулами (№ 16 в списке FHM) Джину Карано. Со своей задачей — бегать, прыгать, махать кулаками и демонстрировать блестящую физподготовку — она справляется великолепно; скорее всего, в агенты вербуют именно таких людей, а не Тома Круза. Ну а за актерскую игру здесь отвечают совсем другие люди.



РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times «Содерберг — специалист высокой квалификации, охотно лавирующий между жанрами. Это его первый фильм про боевые искусства, и он отчетливо понимает, что публика не ждет от него много слов. Режиссеры помельче использовали бы это как повод сконцентрироваться на чистом экшене и плюнуть на диалоги. Вместо этого Содерберг и его сценарист Лем Доббс подбирают очень точные реплики для широкого круга второстепенных персонажей и еще берут на эти роли больших актеров. В итоге фильм (хотя сюжет его — полная несуразица) выглядит убедительно и основательно».

«МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

MY LITTLE PRINCESS Режиссер: Эва Ионеско

В главных ролях: Изабель Юппер, Анамария Вартоломеи, Жоржетта Ляху, Дени Лаван, Джетро Кейв, Луи-До де Ланкесэ, Паскаль Бонгард, Анна Бенуа, Дебора Реви



Исповедальная драма актрисы Евы Ионеско, дебютирующей в режиссуре, — о травматичных отношениях с матерью-художницей, которая все детство снимала ее голой и разрешала делать это фотографам Playboy и Penthhouse.

Обладательница невероятной биографии Ева Ионеско всю жизнь боролась с незапланированной славой: в детстве свободомыслящая мать делала ее откровенные снимки, в одиннадцать лет Ева попала на страницы Playboy и Penthouse (и тогда же — в объектив Романа Поланского в его «Жильце»). Годом спустя снялась в софт-порно «Распутное детство», запрещенном спустя тридцать лет за пропаганду педофилии, и послужила прообразом для «Прелестного дитя» французского классика Луи Малля про эксплуатацию невинности. В том же году ее мать лишили родительских прав, Ионеско попала на воспитание в семью будущего дизайнера Кристиана Лубутена, трижды судилась с матерью за моральный ущерб и к 2010 году прорвалась в режиссуру со своим дебютом «Моя маленькая принцесса», наконец заговорив о своем прошлом на киноязыке. В этой автобиографической драме Изабель Юппер, как всегда, феноменально играет неоднозначную женщину — то ли мать-чудовище, то ли не признающую границ большую художницу, последовательно превращающую свою малолетнюю дочь в арт-объект.



АНДРЕЙ ПЛАХОВ Кинокритик

«Коммерсантъ»

«Для Евы Ионеско фильм стал сеансом психоанализа; в этом смысле не так уже важно, оказался ли он успешным с точки зрения других. Градус монументальных амбиций повышает присутствие Изабель Юппер, привыкшей играть "на века", но бросающей слишком много дров в костер наивного тщеславия и неосознанной порочности своей героини. <...> Новый импульс ей дает семья Ионеско, а рифмой к ней звучит подспудный мотив плохого отцовства — Апдайка, английского партнера Виолетты, играет модельный юноша Джетро Кейв, не вполне признанный и, похоже, тоже фрустрированный сын Ника Кейва».

«БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»

YOUNG ADULT Режиссер: Джейсон Райтман

В главных ролях: Патрик Уилсон, Шарлиз Терон, Дж.-К.Симмонс, Элизабет Ризер, Пэттон Освальт, Эмили Мид, Коллетт Вулф, Брейди Смит

Циничная и не слишком жизнеутверждающая комедия про отказ от взросления, сделанная авторами инди-хита «Джуно». Автор сценария — инфант-террибль современного американского кинематографа, остроумная бывшая блогерша Диабло Коуди; режиссер Джейсон Райтман в свои тридцать четыре уже трижды номинировался на «Оскар».

Красотка Брук Бьюзи, прославившаяся под псевдонимом Диабло Коуди, в свое время устроилась стриптизершей ради записей в блоге, сочинила по мотивам работы ироничные мемуары, а потом — сценарии «Джуно» про беременного подростка, сериала «Объединенные штаты Тары» про женщину с размножением личности и «Тело Дженнифер» про дьявола в образе Меган Фокс. Очевидно, что Коуди отлично разбирается в девичьих неприятностях, а главное — высказывается на эту тему остроумнее всех в Голливуде и около. «Бедная богатая девочка» в оригинале называется «Молодая совершеннолетняя» — это термин, которым в психологии обозначают людей от двадцати до сорока. В данном случае героиня-писательница (Шарлиз Терон) приближается к верхней отметке, но ведет себя словно ей восемнадцать. Бывшая королева выпускного скрывает проблемы за благополучным фасадом, заливает их алкоголем, пытается вернуть школьные годы чудесные (точнее, бойфренда того времени) и от отчаяния проводит досуг с бывшим одноклассником-лузером.