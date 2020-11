«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN Режиссер: Линн Рэмсей

В главных ролях: Джон Си Райли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шаван Фэллон, Джозеф Мелендес, Эшли Герасимович,

Экранизация популярного американского романа-триллера про несчастную женщину, неожиданно оказавшуюся в роли плохой матери — после того, как ее сын устроил кровавую бойню в колледже. «Что-то не так с Кевином» успешно прошел на всех европейских фестивалях, но больше всего призов собрал у себя на родине, в Великобритании.