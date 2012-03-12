

ГЦСИ

Зоологическая, 13, стр. 2

13 марта, 19:00

Вход бесплатный



ТЕАТР И ИНЖЕНЕРИЯ. «АМЕРИКАНСКАЯ ЛУНА» РОБЕРТА УИТМЕНА В 1966 году Джон Кейдж, Стив Пэкстон, Роберт Раушенберг и еще семь ведущих американских художников вместе с инженерами телефонной компании Bell разработали проект на стыке современного искусства и новых технологий, а потом засняли это на пленку. В ГЦСИ покажут один из фильмов проекта «Американскую луну» Уитмена, который до сих пор работает с телекоммуникациями, только теперь использует мобильные телефоны.