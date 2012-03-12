КОНЦЕРТЫ

 


Клуб Milk
Сергея Макеева, 9 
15 марта, 20:00
9001300 руб.

 

ANBB

Объединение двух экспериментальных немецких музыкантов, электронщика Alva Noto и легендарного Бликсы Баргельда — лидера Einstürzende Neubauten и в прошлом гитариста The Bad Seeds Ника Кейва. Музыку ANBB сложно занести в одну категорию; музыкальные критики чаще аннотируют их как «смесь электроники, индастриала, нойза, глитча, минимализма, кликс-н-катс и spoken word».

 


Клуб Arena Moscow
Ленинградский проспект, 31, стр. 4 
17 марта, 20:00
9003000 руб.

 

NOUVELLE VAGUE

К нам опять едут Марк Коллен и Оливье Либо, придумавшие перепевать хиты культовых групп новой волны в расслабленном эстрадном духе и с помощью вокалисток, не знакомых с оригинальными песнями. На этот раз Nouvelle Vague покажут здесь программу Dawn of Innocence — своего рода мюзикл, сочиненный ими при участии модельера Жан-Шарля де Кастельбажака.

ВЫСТАВКИ

 

     
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий мост, 21/5, подъезд 8
13 марта — 13 мая
Вход бесплатный

 

G.R.A.M. «ПАРЛАМЕНТ»

Объединение австрийских фотографов G.R.A.M. представляет свой последний проект, в котором дурные манеры политиков превращаются в искусство. Художники отобрали десяток самых известных потасовок в парламентах разных стран — от Украины до Южной Кореи, — инсценировали их с помощью актеров и сняли в духе многофигурных композиций барочной живописи.

 

     
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий мост, 21/5, подъезд 8
13 марта — 13 мая
Вход бесплатный

 

ЛЮ БОЛИНЬ «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

В рамках Фотобиеннале в Москву везут работы одного из самых известных китайских художников, хамелеона и «человека-невидимки» Лю Болиня. Приближаясь к стене, забитой граффити, полкам супермаркета или знаменитой английской телефонной будке, он раскрашивает лицо и одежду в основные цвета окружающей среды, чтобы совершенно слиться с объектами на фоне.

 

     
Фонд культуры «Екатерина»
Остоженка, 16
13 марта — 13 мая
Вход бесплатный

 

БЕРНАР ПЛОССЮ «ИЗ КАЛИФОРНИИ В НЬЮ-МЕКСИКО. ЮГО-ЗАПАД АМЕРИКИ. 19661985»

Парижанин Бернар Плоссю всю юность был одержим Штатами — Элвисом, джазом и вестернами. В 1966-м, уехав студентом за океан, попал в Калифорнию и Сан-Франциско — эпицентр американской контркультуры. Плоссю тусовался с Джоан Баэз и Алленом Гинзбергом, колесил с фотокамерой по американскому западу и вернулся в Европу только в 1985 году с сотнями снимков — хроникой одного из самых ярких периодов США, увиденного глазами очарованного европейца.

 

     
Московский музей современного искусства
Гоголевскй бульвар, 10
14 марта — 6 мая
20–150 руб.

 

ДВОЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ЯПОНИИ

Широкомасштабный проект, дающий исчерпывающее представление о состоянии и тенденциях современного искусства в Японии с 1970-х годов и до наших дней. Выставка стартует одновременно на двух площадках и в двух частях — «Реальный мир/Повседневность» и «Воображаемый мир/Фантазии». Экспозиция включает работы тридцати художников, в числе которых Йоко Оно, Такаси Мураками, Кохэй Кобаяси и Есинори Нива.

 

СПЕКТАКЛИ

 

   
Политеатр в Политехническом музее
Новая площадь, 3/4, подъезд 9
16, 17 марта, 20:00

 

«ВОЛНЫ» В ПОЛИТЕАТРЕ

Театр «Практика» открывает новую многообещающую площадку в Политехническом музее, собрав мощную творческую команду из современных драматургов, постановщиков и актеров. Первой покажут «Волны» — постановку арт-директора «Политеатра» Эдуарда Боякова по мотивам двух рассказов Владимира Сорокина и с музыкой Мартынова. В главных ролях — Алиса Хазанова и Вениамин Смехов.

 

   
ЦСИ «Винзавод»
4-й Сыромятнический переулок, 1 стр. 6 
17, 18 марта, 20:00
От 500 руб.

 

AUTLAND НА «ПЛАТФОРМЕ»

Новый сезон «Платформы», где показывают самые передовые сценические проекты, открывает авангардная опера Сергея Невского Autland. Куратор музыкальной программы «Платформы» Невский, в свое время уехав в Германию, на этот раз приезжает сюда c нидерландской труппой, дирижером из Швейцарии и постановкой для шести солистов, камерного хора и электроники, написанной на стихи и тексты людей, страдающих аутизмом.

 

КИНОПОКАЗЫ

 

   
«Мультимедиа Арт Музей»
Остоженка, 16
1218 марта﻿
50–250 руб.

 

НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

Ретроспектива одного из наших главных кинохудожников. Правда, его последний фильм «Фауст», взявший Гран-при в Венеции, здесь не увидеть — картина пока что идет на экранах российских кинотеатров. Зато показывают всю предшествующую серию Сокурова про власть («Молох», «Телец» и «Солнце») , документалку про Шостаковича и полнометражный дебют «Одинокий голос человека» 1978 года по мотивам Платонова.

 

   
Кинотеатр «Художественный»
Арбатская площадь, 14
1425 марта﻿
50–220 руб.

 

ФЕСТИВАЛЬ ИРЛАНДСКОГО КИНО

В Москве в пятый раз пройдет фестиваль ирландского кино. Здесь стоит обратить внимание на фильм закрытия кинофестиваля в Белфасте «Се агнец», черную комедию про бухгалтера, который пытается спасти сына-джанки вместе с его девушкой. А также на «Смерть супергероя» — драму про умирающего подростка, живущего в мире фантазий. Этот фильм — еще и редкая возможность увидеть лицо Энди Серкиса, исполнителя роли Горлума, Кинг-Конга и орангутанга Цезаря в «Восстании обезьян».

 

   
ГЦСИ
Зоологическая, 13, стр. 2
13 марта, 19:00
Вход бесплатный

 

ТЕАТР И ИНЖЕНЕРИЯ. «АМЕРИКАНСКАЯ ЛУНА» РОБЕРТА УИТМЕНА

В 1966 году Джон Кейдж, Стив Пэкстон, Роберт Раушенберг и еще семь ведущих американских художников вместе с инженерами телефонной компании Bell разработали проект на стыке современного искусства и новых технологий, а потом засняли это на пленку. В ГЦСИ покажут один из фильмов проекта «Американскую луну» Уитмена, который до сих пор работает с телекоммуникациями, только теперь использует мобильные телефоны.




ГИД ПО ФОТОБИЕННАЛЕ-2012:
ЧАСТЬ II

 


ГОСТИ СТОЛИЦЫ: ФОТОГРАФ
ТОМАС ДВОРЖАК