События недели: ANBB, Nouvelle Vague, «Современное искусство Японии», открытие «Политеатра» В Москву приедут Alva Noto и Бликса Баргельд, французы Nouvelle Vague и работы Йоко Оно, стартует фестиваль ирландского кино, а «Политеатр» откроется постановкой по Сорокину с Вениамином Смеховым.
КОНЦЕРТЫ
ANBBОбъединение двух экспериментальных немецких музыкантов, электронщика Alva Noto и легендарного Бликсы Баргельда — лидера Einstürzende Neubauten и в прошлом гитариста The Bad Seeds Ника Кейва. Музыку ANBB сложно занести в одну категорию; музыкальные критики чаще аннотируют их как «смесь электроники, индастриала, нойза, глитча, минимализма, кликс-н-катс и spoken word».
NOUVELLE VAGUE
К нам опять едут Марк Коллен и Оливье Либо, придумавшие перепевать хиты культовых групп новой волны в расслабленном эстрадном духе и с помощью вокалисток, не знакомых с оригинальными песнями. На этот раз Nouvelle Vague покажут здесь программу Dawn of Innocence — своего рода мюзикл, сочиненный ими при участии модельера Жан-Шарля де Кастельбажака.
ВЫСТАВКИ
G.R.A.M. «ПАРЛАМЕНТ»
Объединение австрийских фотографов G.R.A.M. представляет свой последний проект, в котором дурные манеры политиков превращаются в искусство. Художники отобрали десяток самых известных потасовок в парламентах разных стран — от Украины до Южной Кореи, — инсценировали их с помощью актеров и сняли в духе многофигурных композиций барочной живописи.
ЛЮ БОЛИНЬ «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
В рамках Фотобиеннале в Москву везут работы одного из самых известных китайских художников, хамелеона и «человека-невидимки» Лю Болиня. Приближаясь к стене, забитой граффити, полкам супермаркета или знаменитой английской телефонной будке, он раскрашивает лицо и одежду в основные цвета окружающей среды, чтобы совершенно слиться с объектами на фоне.
БЕРНАР ПЛОССЮ «ИЗ КАЛИФОРНИИ В НЬЮ-МЕКСИКО. ЮГО-ЗАПАД АМЕРИКИ. 1966–1985»
Парижанин Бернар Плоссю всю юность был одержим Штатами — Элвисом, джазом и вестернами. В 1966-м, уехав студентом за океан, попал в Калифорнию и Сан-Франциско — эпицентр американской контркультуры. Плоссю тусовался с Джоан Баэз и Алленом Гинзбергом, колесил с фотокамерой по американскому западу и вернулся в Европу только в 1985 году с сотнями снимков — хроникой одного из самых ярких периодов США, увиденного глазами очарованного европейца.
ДВОЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ЯПОНИИ
Широкомасштабный проект, дающий исчерпывающее представление о состоянии и тенденциях современного искусства в Японии с 1970-х годов и до наших дней. Выставка стартует одновременно на двух площадках и в двух частях — «Реальный мир/Повседневность» и «Воображаемый мир/Фантазии». Экспозиция включает работы тридцати художников, в числе которых Йоко Оно, Такаси Мураками, Кохэй Кобаяси и Есинори Нива.
СПЕКТАКЛИ
«ВОЛНЫ» В ПОЛИТЕАТРЕ
Театр «Практика» открывает новую многообещающую площадку в Политехническом музее, собрав мощную творческую команду из современных драматургов, постановщиков и актеров. Первой покажут «Волны» — постановку арт-директора «Политеатра» Эдуарда Боякова по мотивам двух рассказов Владимира Сорокина и с музыкой Мартынова. В главных ролях — Алиса Хазанова и Вениамин Смехов.
AUTLAND НА «ПЛАТФОРМЕ»
Новый сезон «Платформы», где показывают самые передовые сценические проекты, открывает авангардная опера Сергея Невского Autland. Куратор музыкальной программы «Платформы» Невский, в свое время уехав в Германию, на этот раз приезжает сюда c нидерландской труппой, дирижером из Швейцарии и постановкой для шести солистов, камерного хора и электроники, написанной на стихи и тексты людей, страдающих аутизмом.
КИНОПОКАЗЫ
НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА
Ретроспектива одного из наших главных кинохудожников. Правда, его последний фильм «Фауст», взявший Гран-при в Венеции, здесь не увидеть — картина пока что идет на экранах российских кинотеатров. Зато показывают всю предшествующую серию Сокурова про власть («Молох», «Телец» и «Солнце») , документалку про Шостаковича и полнометражный дебют «Одинокий голос человека» 1978 года по мотивам Платонова.
ФЕСТИВАЛЬ ИРЛАНДСКОГО КИНО
В Москве в пятый раз пройдет фестиваль ирландского кино. Здесь стоит обратить внимание на фильм закрытия кинофестиваля в Белфасте «Се агнец», черную комедию про бухгалтера, который пытается спасти сына-джанки вместе с его девушкой. А также на «Смерть супергероя» — драму про умирающего подростка, живущего в мире фантазий. Этот фильм — еще и редкая возможность увидеть лицо Энди Серкиса, исполнителя роли Горлума, Кинг-Конга и орангутанга Цезаря в «Восстании обезьян».
ТЕАТР И ИНЖЕНЕРИЯ. «АМЕРИКАНСКАЯ ЛУНА» РОБЕРТА УИТМЕНА
В 1966 году Джон Кейдж, Стив Пэкстон, Роберт Раушенберг и еще семь ведущих американских художников вместе с инженерами телефонной компании Bell разработали проект на стыке современного искусства и новых технологий, а потом засняли это на пленку. В ГЦСИ покажут один из фильмов проекта «Американскую луну» Уитмена, который до сих пор работает с телекоммуникациями, только теперь использует мобильные телефоны.
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