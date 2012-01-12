Фильмы недели: «Однажды в Анатолии», «Старый Новый год», «Охотники за головами», «Контрабанда» Сегодня в российский прокат выходит турецкая драма, взявшая каннский Гран-при, норвежский триллер по бестселлеру Ю Несбе, запоздалый новогодний ромком и криминальная история с Марком Уолбергом.
«ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ»
К Джейлану, постоянно увозящему из Канн и других фестивальных площадок важные премии, прочно приклеилось звание «турецкого Антониони». Новую работу режиссера многие в этом контексте сравнивают с «Приключением», а заглавие фильма при этом отсылает к вестернам другого итальянца, Серджо Леоне. Но это, конечно, не то и не другое. Формально «Однажды в Анатолии» — растянутая и феноменально красивая криминальная драма о том, как десяток суровых и побитых жизнью мужчин в течение суток расследуют дело о бытовом убийстве (по-видимому, на почве ревности). Стражи закона и двое подозреваемых целую ночь колесят по пустынным холмам и долинам центральной Турции, пытаясь найти место, где обвиняемые зарыли труп. Но это лишь первая часть фильма. По пути всплывает много подробностей, вроде бы не имеющих отношения к делу, но именно из них постепенно проступает фигура главного героя, у которого в прошлом тоже спрятана нераскрытая тайна.
ДЖ. ХОБЕРМАН
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Два десятка знаменитых лиц на обложке и заголовок прямолинейно сообщают — авторы «Старого Нового года» попытались дать американский ответ главному британскому рождественскому фильму последних десяти лет «Реальная любовь». Впрочем, из сходства здесь — несколько устаревшая сценарная идея про переплетение человеческих судеб; все остальное сильно уступает британцам в легкости, искренности и иронии. Хилари Суонк пытается запустить на Таймс-сквер знаменитый хрустальный шар, Эштон Катчер застревает в лифте с девушкой, Сара Джессика Паркер не пускает дочку встречать Новый год с кавалером, пара беременных соревнуется, кто родит первой с боем курантов, а Де Ниро в инвалидной коляске мечтает под них умереть. В итоге «Старый Новый год» больше похож на коммерческий рождественский сингл, когда в одной студии собирают россыпь больших звезд и выдают им текст с умильными, но не слишком связными банальностями — каждый отчаянно старается сохранить в этой ситуации лицо и видимость благопристойности.
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
Сделав первую кинотрилогию по Стигу Ларссону, продюсеры быстро нашли материал на смену — в ход пошел недавний криминальный роман плодовитого норвежского писателя Ю Несбе, за который он взял на родине «Книгу года». «Охотники за головами» стоят в стороне от объемной серии Несбе про детектива Харри Холе, но остросюжетная интрига здесь сплетена так же ловко. Высокооплачиваемый хедхантер — вовсе не наемный убийца, как можно подумать из постера, а специалист по подбору кадров для богатых корпораций, который изо всех сил пытается обеспечить жену-галеристку. Как выясняется, не только деньгами, но и кражей произведений искусства. Но очередная махинация грозит провалом, и уже не совсем понятно, кто здесь охотник, а кто — жертва. Режиссер Тильдум адаптировал материал максимально точно и брутально, сняв историю про человека в дорогом костюме, способного идти на преступление ради сохранения социального статуса.
«"Охотники за головами" заняли пустую нишу нордических триллеров, оставленную за собой "Миллениум трилогией" Стига Ларссона (и даже позаимствовав несколько общих планов из оригинальной, шведской экранизации "Девушки с татуировкой дракона"). Фильм может похвастаться столь же достойным происхождением — это адаптация мирового бестселлера Ю Несбе 2008 года, права на американский ремейк которой приобрели еще до выхода фильма в Норвегии. И действительно, за исключением языка, здесь едва найдется пара специфических культурных особенностей, да и те легко перевести на английский. Это абсолютно мейнстримовый фильм, просто так вышло, что он снят на норвежском».
«КОНТРАБАНДА»
Исландец Кормакур вот уже в третий раз упорно пытается пробиться в американскую высшую лигу, но пока не слишком успешно — хотя, к его чести, продюсеры выдают ему все большие бюджеты и все более крупных звезд. Теперь режиссер выходит на американское поле с проверенным у себя на родине материалом, подключив к нему Марка Уолберга, Кейт Бекинсейл и ряд актеров более авторского кино вроде Диего Луны. «Контрабанда» — условный ремейк исландской картины «Рейкьявик — Роттердам» почти пятилетней давности, где Кормакур был не автором, а играл главную роль. Бывший контрабандист, отошедший от криминальных дел и ведущий благообразную жизнь, вынужден вернуться в строй ради последней задачи — надо выручать непутевого брата, задолжавшего наркомафии. Счет идет на минуты. Главная интрига здесь в том, как сюжет, срисованный в свое время исландцами с потокового американского кино, в несколько переработанном виде возвращается на родину.
«Да, "Контрабанда" использует старую добрую формулу «последнего дела». И все равно это добротное жанровое кино, которое прекрасно отдает себе в этом отчет, не претендует ни на что большее и выполняет свою миссию в развлекательном и порой вполне напряженном духе. Возможно, это звучит как аккуратно преподнесенная мысль "Да здравствует посредственность!", но на дворе январь, и давайте радоваться тому что есть».
Комментарии
Перевести название New Year Eve как "Старый Новый Год", которого у американцев не может быть по определению - верх идиотизма местных прокатчиков, давно считающих зрителей за быдло.
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