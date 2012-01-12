«ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ»

ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA Режиссер: Нури Бильге Джейлан

В главных ролях: Муххамет Узунер, Йилмаз Эрдоган, Танер Бирсел, Ахмет Мумтаз Тайлан, Фират Таниш, Эрсан Кесал

Медитативная история одного убийства, снятая главным турецким режиссером современности и регулярным призером Каннского фестиваля Нури Бильге Джейланом. За «Анатолию» Джейлан в этом году взял уже второй Гран-при, разделив его с «Мальчиком на велосипеде» братьев Дарденн.

К Джейлану, постоянно увозящему из Канн и других фестивальных площадок важные премии, прочно приклеилось звание «турецкого Антониони». Новую работу режиссера многие в этом контексте сравнивают с «Приключением», а заглавие фильма при этом отсылает к вестернам другого итальянца, Серджо Леоне. Но это, конечно, не то и не другое. Формально «Однажды в Анатолии» — растянутая и феноменально красивая криминальная драма о том, как десяток суровых и побитых жизнью мужчин в течение суток расследуют дело о бытовом убийстве (по-видимому, на почве ревности). Стражи закона и двое подозреваемых целую ночь колесят по пустынным холмам и долинам центральной Турции, пытаясь найти место, где обвиняемые зарыли труп. Но это лишь первая часть фильма. По пути всплывает много подробностей, вроде бы не имеющих отношения к делу, но именно из них постепенно проступает фигура главного героя, у которого в прошлом тоже спрятана нераскрытая тайна.

ДЖ. ХОБЕРМАН

Кинокритик

Village Voice

«2012-й только начался, а у нас уже есть претендент на звание лучшего фильма года. Заголовок картины намекает на сказку, но лучше назвать это гносеологическим детективом: как ряд недавних румынских картин вроде "Полицейский, прилагательное" или "Аврора", "Однажды в Анатолии" — формально жанровый фильм. Но способ, которым здесь развивается повествование, предлагает зрителю помедитировать о природе истины и основах познания».

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

NEW YEAR'S EVE Режиссер: Гэрри Маршалл

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Эштон Катчер, Джессика Бил, Зак Эфрон, София Вергара, Леа Мишель, Хилари Суонк, Мишель Пфайффер, Холли Берри, Сара Джессика Паркер, Сиенна Миллер



Ромком со звездным составом, все события которого разворачиваются в новогоднюю ночь в районе Таймс-сквер. По капризу наших прокатчиков, фильм выходит с двухнедельным опозданием и с заголовком, который пытается неловко замаскировать эту задержку.

Два десятка знаменитых лиц на обложке и заголовок прямолинейно сообщают — авторы «Старого Нового года» попытались дать американский ответ главному британскому рождественскому фильму последних десяти лет «Реальная любовь».﻿ Впрочем, из сходства здесь — несколько устаревшая сценарная идея про переплетение человеческих судеб; все остальное сильно уступает британцам в легкости, искренности и иронии. Хилари Суонк пытается запустить на Таймс-сквер знаменитый хрустальный шар, Эштон Катчер застревает в лифте с девушкой, Сара Джессика Паркер не пускает дочку встречать Новый год с кавалером, пара беременных соревнуется, кто родит первой с боем курантов, а Де Ниро в инвалидной коляске мечтает под них умереть. В итоге «Старый Новый год» больше похож на коммерческий рождественский сингл, когда в одной студии собирают россыпь больших звезд и выдают им текст с умильными, но не слишком связными банальностями — каждый отчаянно старается сохранить в этой ситуации лицо и видимость благопристойности.



СТИВЕН ХОЛДЕН Кинокритик

The New York Times

«"Старый Новый год" — угнетающий двухчасовой инфоролик, позиционирующий Таймс-сквер как единственное место на свете, где вы должны захотеть оказаться в момент, когда часы пробьют полночь 31 декабря (поверьте, это не так). В этой цинично приукрашенной подделке самой стрессовой ночи года нет ни явственно пьяных, ни коченеющих от холода, а присутствие полиции ограничивается парой дружелюбных копов».

«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

HODAJEGERNE Режиссер: Мортен Тильдум

В главных ролях: Николай Костер-Вальдау, Аксель Хенни, Джули Р. Эльгорд, Синневе Макоди Лунд, Эйвинд Сандер, Дэниел Браттеруд



Скандинавская экранизация одноименного бестселлера Ю Несбе — самого популярного норвежского писателя, автора детективной серии про Харри Холе, пары детских книжек и фронтмена довольно ужасной поп-фолк-группы Di Derre.

Сделав первую кинотрилогию по Стигу Ларссону, продюсеры быстро нашли материал на смену — в ход пошел недавний криминальный роман плодовитого норвежского писателя Ю Несбе, за который он взял на родине «Книгу года». «Охотники за головами» стоят в стороне от объемной серии Несбе про детектива Харри Холе, но остросюжетная интрига здесь сплетена так же ловко. Высокооплачиваемый хедхантер — вовсе не наемный убийца, как можно подумать из постера, а специалист по подбору кадров для богатых корпораций, который изо всех сил пытается обеспечить жену-галеристку. Как выясняется, не только деньгами, но и кражей произведений искусства. Но очередная махинация грозит провалом, и уже не совсем понятно, кто здесь охотник, а кто — жертва. Режиссер Тильдум адаптировал материал максимально точно и брутально, сняв историю про человека в дорогом костюме, способного идти на преступление ради сохранения социального статуса.



АНТОН БАЙТЕЛ Кинокритик

Eye For Film «"Охотники за головами" заняли пустую нишу нордических триллеров, оставленную за собой "Миллениум трилогией" Стига Ларссона (и даже позаимствовав несколько общих планов из оригинальной, шведской экранизации "Девушки с татуировкой дракона"). Фильм может похвастаться столь же достойным происхождением — это адаптация мирового бестселлера Ю Несбе 2008 года, права на американский ремейк которой приобрели еще до выхода фильма в Норвегии. И действительно, за исключением языка, здесь едва найдется пара специфических культурных особенностей, да и те легко перевести на английский. Это абсолютно мейнстримовый фильм, просто так вышло, что он снят на норвежском».

«КОНТРАБАНДА»

CONTRABAND Режиссер: Бальтазар Кормакур

В главных ролях: Марк Уолберг, Кейт Бекинсейл, Бен Фостер, Джованни Рибизи, Калеб Ландри Джонс, Диего Луна



Популярный исландский актер и режиссер Бальтазар Кормакур, прославившийся инди-дебютом десятилетней давности «101 Рейкьявик», в очередной раз пробует покорить Штаты — в этом случае играя на поле коронного голливудского жанра криминального экшена.

Исландец Кормакур вот уже в третий раз упорно пытается пробиться в американскую высшую лигу, но пока не слишком успешно — хотя, к его чести, продюсеры выдают ему все большие бюджеты и все более крупных звезд. Теперь режиссер выходит на американское поле с проверенным у себя на родине материалом, подключив к нему Марка Уолберга, Кейт Бекинсейл и ряд актеров более авторского кино вроде Диего Луны. «Контрабанда» — условный ремейк исландской картины «Рейкьявик — Роттердам» почти пятилетней давности, где Кормакур был не автором, а играл главную роль. Бывший контрабандист, отошедший от криминальных дел и ведущий благообразную жизнь, вынужден вернуться в строй ради последней задачи — надо выручать непутевого брата, задолжавшего наркомафии. Счет идет на минуты. Главная интрига здесь в том, как сюжет, срисованный в свое время исландцами с потокового американского кино, в несколько переработанном виде возвращается на родину.