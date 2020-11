«ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ»

ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA Режиссер: Нури Бильге Джейлан

В главных ролях: Муххамет Узунер, Йилмаз Эрдоган, Танер Бирсел, Ахмет Мумтаз Тайлан, Фират Таниш, Эрсан Кесал

Медитативная история одного убийства, снятая главным турецким режиссером современности и регулярным призером Каннского фестиваля Нури Бильге Джейланом. За «Анатолию» Джейлан в этом году взял уже второй Гран-при, разделив его с «Мальчиком на велосипеде» братьев Дарденн.