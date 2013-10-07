Кроссовки на проводах висят и в Москве, и в Петербурге, и в других городах по всему миру: в Испании, США и Новой Зеландии, задрав голову, вы можете увидеть кроссовки. Существует множество версий, откуда взялась традиция закидывать обувь на провода, но самая правдоподобная связана с американскими торговцами наркотиками и гетто. Редакция The Village обратилась к знатоку уличной культуры, куратору и соорганизатору Faces & Laces Дмитрию Оскесу, чтобы он объяснил, что значат висящие кроссовки для уличной культуры.

Почему на проводах

висят кроссовки?





Дмитрий Оскес куратор Faces & Laces Феномен висящих на электропроводах кроссовок в разных странах и регионах интерпретируют по-разному. Никто точно не может сказать, откуда это появилось, когда и с какой целью — версий, которые порой основаны на городских легендах и мифах, очень много: от того, что обувь забрасывают на провода студенты в честь посвящения или окончания учёбы, до того, что делают это в память о погибшем в этом месте человеке. Самая распространённая версия — кроссовки на проводах обозначали место, где продаются наркотики.

Так или иначе, сейчас кроссовки на проводах — часть городской культуры, и если я вижу подобное на Западе, то воспринимаю это явление как очень близкое к граффити-тегу: это еще одна возможность очень индивидуально маркировать и изменить визуально место, в котором побывал человек. Причем на Западе это выглядит даже более вызывающе по отношению к обществу, нарушен привычный визуальный ряд для горожанина, соответственно, он не чувствует себя в безопасности.

И действительно, кроссовки на проводах чаще всего там можно встретить либо в очень неблагополучных районах, местах скопления наркодилеров, ярко выраженных гетто по национальному признаку, либо просто в субкультурных местах — граффити-спотах, арт-кластерах, где по интересам собирается разная молодая аудитория. Хотя, естественно, кроссовки могут встречаться где угодно, без привязки к вышеперечисленному.

Но если в США и большинстве западных стран этот феномен может иметь социокультурную базу, то в России это всего лишь дань эстетике. Тут смысл не особо глубок и близок к тому, чтобы в первую очередь сымитировать доступным способом западную гетто-картинку — с помощью такого решения какое-то определённое место становится более маргинальным.

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Иллюстрация: Саша Похвалин