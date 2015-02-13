Диета общения

Когда речь заходит о решениях относительно пищи, мы точно знаем, что рацион, изобилующий сахаром, жирными продуктами и ненужными углеводами, пагубно воздействует на наше тело. Все диеты подразумевают план питания и наличие силы воли, чтобы его придерживаться.

Межличностные взаимодействия тоже требуют планирования и организованного подхода. Тем не менее принять решение в этой сфере не всегда так же просто, как понять последствия ежедневного филе-миньона, завёрнутого в бекон

(с ангиопластикой на десерт), или яблочного пирога с ложкой мороженого пару раз в неделю. Возможно, вам приходилось мучительно размышлять над тем, стоит ли переводить дружбу на новый уровень. В глубине души вы колебались: «Если ничего не получится, я лишусь по-настоящему хорошего друга, который мне искренне симпатичен. Может, стоит оставить всё как есть, пусть даже этот человек меня очень привлекает и мы, я уверен, стали бы прекрасной парой».

Помните: любой человек присутствует в вашей жизни в результате сделанного вами выбора. Постарайтесь мысленно перечислить всех окружающих вас людей и вспомните, сознательно ли вы пригласили их на вечеринку под названием «ваша жизнь» или же они пришли туда незваными гостями. Нет никакой разницы между тем, чтобы открыть холодильник и выбрать продукты на обед, и тем, чтобы открыть записную книжку и выбрать человека, с которым вы планируете провести выходной день. В обоих случаях это решения, ведущие к тому или иному типу питания.

Энергетическая ценность эмоций

Эмоции и чувства — вот что приводит в действие человеческие отношения. Если отношения подпитываются позитивными эмоциями, они укрепляются и становятся источником силы на многие годы. С другой стороны, если их питают негативные чувства, это приводит к стрессу и неприятным чувствам, и человек ощущает каждый ухаб на дороге. Личность определяется эмоциональным складом, именно он привлекает окружающих людей или удерживает их от того, чтобы становиться частью нашей жизни.

Эмоции схожи с топливом, что мы заливаем в автомобили, или пищей, наполняющей энергией наши тела. Однако есть существенное различие между эмоциями, пищей и бензином. От дурного поведения не так-то легко избавиться, да это и не гарантирует немедленного разрешения проблемы.

Выбор ингредиентов

Главное правило — объективно оценить все сложившиеся отношения, понять, как распределяются роли, и правильно расставить приоритеты. Когда дело касается отношений с окружающими, залог успеха — окружать себя теми, кто вдохновляет нас становиться лучше, и сторониться деструктивных личностей.

Зная, что вы ищете (и что не приемлете) в окружающих людях, вы экономите массу времени и сил. Если вы не любите ходить в бары, зачем устраивать там встречу? Если вы спланировали меню на неделю, то точно знаете, какие продукты вам понадобятся. И точно так же вы знаете, кто заставляет вас улыбаться. Вы ищете таких людей и не соглашаетесь на их бледные подобия.

Если вы знаете, какие качества ищете в людях, вам будет проще отбирать тех, кто ими обладает. Заниматься этим следует, когда у вас в жизни полный порядок

(а не хаос и сумятица): в таком случае вы будете разумнее подходить к выбору друзей и значимых людей. Так какие же самые важные качества вы ищете в отношениях? В главе 3 мы выделили пять обязательных свойств окружающих, на которые стоит обращать внимание: уважение, сопереживание, отсутствие осуждения, позитивная энергия и надёжность.

Отказ от вредных отношений

Чтобы обуздать тягу к сладкому, в качестве одного из решений рекомендуется употреблять кислую пищу. Противоположный вид пищи снабжает организм порцией пробиотиков, ослабляя таким образом острую потребность в сахаре. Когда дело касается людей, мы помним хорошие моменты, связанные с дружбой или семейными отношениями, и забываем причины, по которым эти отношения прекратились. В таком случае вам очень пригодится дневник чувств: он послужит напоминанием о том, почему отношения не сложились.

Уловки по ослаблению тяги к сладкому применимы и в случае тяги к людям. Предположим, вы имеете привычку проводить время с персоной А, чьё поведение весьма для вас губительно, но вы жаждете её общества по той или иной причине. Постоянно напоминайте себе о том, что чувствуете рядом с этим человеком, и сконцентрируйтесь на совете, который бы дали своему лучшему другу, будь тот на вашем месте. И развивайте здоровые отношения с персоной Б, которая наполняет вашу жизнь радостью и счастьем. Будьте терпеливы. Тяга к персоне А не отпустит вас ещё некоторое время, однако постепенно поутихнет. Чем больше времени вы будете общаться с персоной Б, тем слабее вас будет тянуть к персоне А.

Наибольшую проблему для большинства людей представляют именно сердечные дела, но если двигаться шаг за шагом, день за днём, то возможно победить любую тягу, любую зависимость. Всяческие разумные обоснования приводят лишь к тому, что человек не меняет сложившуюся ситуацию, которая так же разрушительна, как визит диабетика-сладкоежки в кондитерскую.

Сбалансированный рацион общения

Чтобы отношения складывались ровно и гладко, друзьям важно руководствоваться общими целями. Если Мэри считает Лору своей лучшей подругой, а Лора относится к Мэри скорее как к приятельнице, рано или поздно чувства Мэри будут сильно задеты из-за колоссальной разницы в восприятии друг друга. Если Билл проводит с Салли всё свободное время и надеется на романтическое продолжение отношений, а Салли считает, что они только друзья, ни к чему хорошему это не приведёт. Самое неприятное начнётся, когда девушка станет рассказывать Биллу о других приятелях мужского пола.

Люди должны чётко представлять себе суть любых отношений, но по различным причинам те или иные действия могут неверно истолковываться, что влечёт за собой серьёзные трудности, а то и разрыв. Подобные разговоры вести непросто, но они помогут избежать недопонимания, недоразумений и напрасных усилий и позволят пощадить чувства.

Чтобы отношения складывались удачно, обе стороны должны видеть в них определённую ценность. Если один человек воспринимает их как важное партнёрство с огромным потенциалом, а второй — как случайное знакомство, толку из этих отношений никогда не выйдет.

Бережное отношение повышает ценность, и когда один человек дорожит чем-то, а второй — нет (либо же дорожит в гораздо меньшей степени), возникают напряжение и стресс. Как часто вам доводилось слышать жалобы от окружающих,

что они выкладываются в отношениях куда больше, чем вторая сторона?

Между пищевой диетой и рационом отношений существует одна гигантская разница: у пищи нет чувств. Пицца не станет ревновать, если по дороге домой вы предпочтёте китайскую кухню. Мясо в морозильнике не начнёт возмущаться, если вы разморозите на ужин стейк, а не цыплёнка. Расхождения в чувствах друзей, членов семьи и супругов бывает сложно сгладить, но самые здоровые отношения складываются между теми, кто понимает и принимает обоюдные ожидания и условия.

Книга предоставлена издательством «Альпина Паблишер»