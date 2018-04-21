«Хитмейкеры»: Как Facebook выбирает вам новости

В издательстве «Азбука» вышла книга «Хитмейкеры. Наука популярности в эпоху развлечений». Ее автор, старший редактор The Atlantic Дерек Томпсон, исследовал скрытые механизмы развития культуры и создания мегауспешных проектов. The Village публикует отрывки из главы о том, чего хотят читатели, во многом посвященной новостям в Facebook.

Чего хотят люди от новостей, которые вовсе не новости

Сочинительство в XXI веке, возможно, стало самой конкурентной отраслью в истории человечества. Низкие барьеры вхождения, огромное предложение, глобальная конкуренция и бессчетное число издателей создают контент для мировой аудитории. Каждый день авторы сочиняют несколько миллионов новостных статей и постов для блогов, не считая сотен миллионов сообщений для Twitter и Facebook. Но какую часть из этих триллионов гигабайт кто-то действительно захочет прочитать? Казалось бы, выяснить, что нравится аудитории, совсем не сложно. Но понять, чего люди действительно хотят, — задача непростая. Аудитории бывают настолько причудливы и многообразны, что самые успешные методы их изучения часто близки к антропологическому исследованию. Поэтому давайте вернемся к первому такому исследованию, состоявшемуся почти сто лет тому назад, когда казалось, что мир беспомощно барахтается в океане слов.

Метод Гэллапа