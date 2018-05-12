5 марта, суббота
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Книга недели12 мая 2018

«Вирусы»: Почему холодильник грязнее туалета Книга вирусолога о микроорганизмах, которые нам помогают

«Вирусы»: Почему холодильник грязнее туалета

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга немецкого вирусолога Карин Мёллинг. В ней она рассказывает об истории вирусов и о том, как они помогают людям. The Village публикует отрывок о том, почему туалеты в ресторанах быстрого питания оказываются чище подносов, что с этим делать и как вирусы помогают в дезинфекции продуктов.

Что грязнее — холодильник или туалет?

При встрече никогда не следует обмениваться рукопожатиями. Обмен рукопожатиями между пациентами и врачами или медперсоналом должен быть запрещен, по крайней мере, в лечебных учреждениях. «Но когда мы пожимаем руки пациентам, те чувствуют себя психологически комфортно. Поэтому мы не можем отказаться от практики рукопожатий», — ответили мне сотрудники медицинского факультета Цюрихского университета, когда я привела им свои доводы. Почему бы тогда не позаимствовать у японцев традицию кланяться и не начать раскланиваться с друзьями при встрече? Тереться носами в знак приветствия, как это делают эскимосы, пожалуй, еще хуже!

Практически во всех клиниках есть гигиенисты, которые обучают работающих в здравоохранении способам дезинфекции разного рода поверхностей, особенно рук. Они используют искусственно выведенные зеленые светящиеся бактерии и освещают их ультрафиолетовой лампой, чтобы продемонстрировать степень зараженности различных предметов: стетоскопов, дверных ручек, клавиатур банкоматов, компьютеров, телефонов, кнопок лифтов, телевизионных пультов. Тем не менее чаще всего мы не заболеваем.

Обычно иммунная система контролирует такие микроорганизмы и даже нуждается в них для постоянной тренировки. В доме самым зараженным микроорганизмами местом является не туалет, а холодильник. Нужно ли некоторое количество зеленых светящихся бактерий, чтобы определить, где именно нужно убирать?

Как следует из одного телерепортажа, в ресторанах быстрого питания McDonald’s туалеты чище подносов. Самое большое число микроорганизмов обнаружено на сиденьях нью-йоркского метро, где они сохраняются в течение недели. А что тогда насчет сидений в самолете? Мне трудно поверить в это и мне кажется, что в репортаже могла быть ошибка.

В повседневной жизни нам нечего опасаться. Нужно взять за правило по возвращении домой мыть руки и перед тем, как начать готовить, а в больницах существуют особые правила: нужно использовать мыло и мыть разные участки рук (главным образом кончики пальцев и большие пальцы) в общей сложности в течение 30 секунд. 15 октября — Международный день вымытых рук, цель учреждения которого — повышение информированности населения всех стран мира о важности гигиены.

Вирусы для дезинфекции

Бактерии могут быть инфицированы фагами, несущими ген зеленого флуоресцентного белка (GFP, ЗФБ), которые выявляют при помощи ультрафиолетовой лампы. Этот тест по своей эффективности превосходит ПЦР, поскольку в отличие от ПЦР позволяет дифференцировать живые и неживые бактерии. ЗФБ синтезируется только живыми бактериями и выявляется при помощи флуоресценции. Фаг, содержащий флуоресцентный белок, можно использовать для контроля качества продуктов питания, в частности швейцарского сыра вашрена, для проверки на заражение микробами.

В Швейцарском федеральном технологическом институте (Цюрих) даже открыт факультет, специализирующийся на этой технологии. С помощью данной технологии проверяют рыбу, креветки, куриное мясо, гамбургеры и сосиски и при необходимости запрещают их к реализации на рынке Швейцарии, что происходило неоднократно.

Фаги могут использоваться для уничтожения бактерий. Ими опрыскивают яйца, используемые для получения вакцины против вируса гриппа. Фаги применяют при работе с картофелем — картофельные клубни перед посадкой дезинфицируют, что, согласно данным датских ученых, обеспечивает повышение урожайности в пять раз. Душ из фагов применяется для опрыскивания винограда в целях повышения урожая. В Южной Корее фаги используют даже для стерилизации молока — в этом случае применение фагов заменяет процедуру пастеризации (которая предусматривает термическую обработку). Я не могу прочитать состав продукта на корейской упаковке молока, поэтому не знаю, информируют ли об этом покупателей.

Вероятно, многие потребители отказались бы покупать молоко, если бы знали, что его обработали вирусами! Полезна или вредна такая обработка? Показано использование фагов в животноводстве с целью замены антибиотиков, применение которых приводит к появлению слишком большого количества мультирезистентных бактерий. Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих) предлагает программу для стартап-компаний, которая называется «Создайте собственную компанию», и мне бы хотелось это сделать. Я обсуждала с несколькими коллегами вопрос о создании компании, специализирующейся на фагах. Однако все они высказались против, так как с фагами очень трудно работать и, кроме того, нет гарантий, что удастся получить патент, поскольку фаги уже хорошо известны — это «известный уровень техники». Тем не менее мне кажется, что можно зарабатывать даже на мыле!

Возможно, найдется читатель, который сможет воспользоваться этой бизнес-идеей. Мне представляется, что фаги можно использовать для уничтожения бактерий в палатах интенсивной терапии в клиниках. Для борьбы с бактериями нам нужно вступить в союз с фагами. Кроме того, есть серьезные перспективы их использования в пищевой промышленности. На фаги не распространяется законодательство, регулирующее ГМО (генно-модифицированные организмы), которое ограничивает использование других генно-модифицированных продуктов. Фаги находятся на поверхности продуктов. И если их съедают, обычно ничего страшного не происходит. А если все же вам не хочется этого делать — просто смойте их!

Обложка: «Альпина Паблишер»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

«О чём мечтать»: Как найти дело своей жизни
«О чём мечтать»: Как найти дело своей жизни Коуч Барбара Шер написала о том, как понять, чем вам действительно интересно заниматься в жизни, и начать двигаться в нужном направлении
«О чём мечтать»: Как найти дело своей жизни

«О чём мечтать»: Как найти дело своей жизни
Коуч Барбара Шер написала о том, как понять, чем вам действительно интересно заниматься в жизни, и начать двигаться в нужном направлении

«Будущее вещей»: Как новые технологии продлят нашу жизнь, помогут сбросить вес и всё контролировать
«Будущее вещей»: Как новые технологии продлят нашу жизнь, помогут сбросить вес и всё контролировать Разработчик Дэвид Роуз написал о сервисах и простых принципах, которые сделают нас здоровее
«Будущее вещей»: Как новые технологии продлят нашу жизнь, помогут сбросить вес и всё контролировать

«Будущее вещей»: Как новые технологии продлят нашу жизнь, помогут сбросить вес и всё контролировать
Разработчик Дэвид Роуз написал о сервисах и простых принципах, которые сделают нас здоровее

«На эмоциях»: Как разрешать конфликты дома и на работе
«На эмоциях»: Как разрешать конфликты дома и на работе Специалист по переговорам рассказывает о том, как унять жажду мести и найти общий язык с оппонентом
«На эмоциях»: Как разрешать конфликты дома и на работе

«На эмоциях»: Как разрешать конфликты дома и на работе
Специалист по переговорам рассказывает о том, как унять жажду мести и найти общий язык с оппонентом

«Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле» Эда Йонга
«Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле» Эда Йонга Почему алкоголь и йогурт влияют на течение депрессии и как работает ось «кишечник — мозг»
«Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле» Эда Йонга

«Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле» Эда Йонга
Почему алкоголь и йогурт влияют на течение депрессии и как работает ось «кишечник — мозг»

Тэги

Сюжет

Люди

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге
«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

«В Италии у меня нет ни работы, ни дома»: Иностранцы в Екатеринбурге

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Весенние концерты в Екатеринбурге

Весенние концерты в ЕкатеринбургеСписок будет обновляться

Весенние концерты в Екатеринбурге

Весенние концерты в Екатеринбурге Список будет обновляться

Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»
Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане» А еще про музей пиццы и роллов
Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»

Коктейли за 300 рублей в Momo и новинки завтраков в бистро «Горожане»
А еще про музей пиццы и роллов

Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге
Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге Итальянские креспелле, гурьевские с яблочным припеком и безглютеновые
Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге

Куда идти за блинами в Масленицу в Екатеринбурге
Итальянские креспелле, гурьевские с яблочным припеком и безглютеновые

Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Промо
Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете
Промо

Писать отзывы и искать промокоды в инстаграме: Как еще экономить на покупках в интернете

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге
Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге Где подают домашний борщ, бургер с фалафелем и мексиканский ананасовый квас
Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге

Куда идти на бизнес-ланч в Екатеринбурге
Где подают домашний борщ, бургер с фалафелем и мексиканский ананасовый квас

Подпишитесь на рассылку