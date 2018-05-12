«Вирусы»: Почему холодильник грязнее туалета

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга немецкого вирусолога Карин Мёллинг. В ней она рассказывает об истории вирусов и о том, как они помогают людям. The Village публикует отрывок о том, почему туалеты в ресторанах быстрого питания оказываются чище подносов, что с этим делать и как вирусы помогают в дезинфекции продуктов.

Что грязнее — холодильник или туалет?

При встрече никогда не следует обмениваться рукопожатиями. Обмен рукопожатиями между пациентами и врачами или медперсоналом должен быть запрещен, по крайней мере, в лечебных учреждениях. «Но когда мы пожимаем руки пациентам, те чувствуют себя психологически комфортно. Поэтому мы не можем отказаться от практики рукопожатий», — ответили мне сотрудники медицинского факультета Цюрихского университета, когда я привела им свои доводы. Почему бы тогда не позаимствовать у японцев традицию кланяться и не начать раскланиваться с друзьями при встрече? Тереться носами в знак приветствия, как это делают эскимосы, пожалуй, еще хуже!