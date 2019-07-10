Стихи и пьесы о событиях в сквере у Театра драмы в книге «Онтология сквера»

Уральское издательство «Кабинетный ученый» выпустило сборник «Онтология сквера» писателя и поэта Романа Сенчина с поэзией и прозой на тему протестов в сквере. В книге можно найти стихотворения создателя «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, драматургов Ярославы Пулинович и Евгения Касимова, поэтов Инны Домрачевой и Всеволода Емелина и еще 16 авторов.

На сайте издательства уже можно заказать сборник, «Кабинетный ученый» также планирует распространять его через офлайн-точки — сейчас идут переговоры с «Пиотровским». В издательстве не считают, что книжные магазины испугаются брать сборник — там почти нет политики и экстремизма, зато много лирики и духа Екатеринбурга. Цена сборника пока неизвестна.

The Village публикует один из стихов «Онтологии сквера», а также авторский комментарий о том, как создавалась книга.