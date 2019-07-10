Стихи и пьесы о событиях в сквере у Театра драмы в книге «Онтология сквера» Много лирики и минимум политики в новом сборнике уральца Романа Сечина
Уральское издательство «Кабинетный ученый» выпустило сборник «Онтология сквера» писателя и поэта Романа Сенчина с поэзией и прозой на тему протестов в сквере. В книге можно найти стихотворения создателя «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, драматургов Ярославы Пулинович и Евгения Касимова, поэтов Инны Домрачевой и Всеволода Емелина и еще 16 авторов.
На сайте издательства уже можно заказать сборник, «Кабинетный ученый» также планирует распространять его через офлайн-точки — сейчас идут переговоры с «Пиотровским». В издательстве не считают, что книжные магазины испугаются брать сборник — там почти нет политики и экстремизма, зато много лирики и духа Екатеринбурга. Цена сборника пока неизвестна.
The Village публикует один из стихов «Онтологии сквера», а также авторский комментарий о том, как создавалась книга.
Роман СеНчин
Автор книги
Стояние за сквер — событие очень важное. Вне зависимости от достигнутого результата. Лично я не уверен в окончательной победе сторонников сохранения сквера. С точки зрения строителей, это место очень вкусное. Тем более, что через дорогу недострой, на котором стоило бы что-то наконец построить. Все это, и храм, и жилые дома на месте недостроя, взялась возводить одна компания, но планы были нарушены несколькими тысячами активных горожан.
Я хотел бы смолчать, но я не могу молчать.
Я верую высшему - песне всезвучных лир,
Но вижу теперь, как срывают не сквер - печать,
Злость выпуская в многострадальный мир.
Видано ли, чтоб кресты вызывали гнев?
Это семя раздора, готовое дать плоды:
Если камень угрюмый вырастет средь дерев,
Камню такому останется ждать беды.
Камню тому поклоняются лжец и вор,
Неспособные боле прятать в шкафу скелет;
Где мракобесие ставит стальной забор,
Там чистых сердец проливается белый свет.
...Если бог есть любовь, обретаю его к весне
В пении птиц, в свечении дальних звезд;
Мне достаточно Бога - в траве, в молодой листве,
В цветении яблонь, в гудении майских гроз -
И каплей дождя да прольется его слеза!
Стены для тех, кто боится небесных мер.
Не способен молчать, и, значит, готов сказать -
Мне достаточно Бога
Так что оставьте сквер.
Арсений Соболев, поэт