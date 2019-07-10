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Книга недели10 июля 2019

Стихи и пьесы о событиях в сквере у Театра драмы в книге «Онтология сквера» Много лирики и минимум политики в новом сборнике уральца Романа Сечина

Стихи и пьесы о событиях в сквере у Театра драмы в книге «Онтология сквера»
РедакторАлексей Шахов

Уральское издательство «Кабинетный ученый» выпустило сборник «Онтология сквера» писателя и поэта Романа Сенчина с поэзией и прозой на тему протестов в сквере. В книге можно найти стихотворения создателя «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, драматургов Ярославы Пулинович и Евгения Касимова, поэтов Инны Домрачевой и Всеволода Емелина и еще 16 авторов.

На сайте издательства уже можно заказать сборник, «Кабинетный ученый» также планирует распространять его через офлайн-точки — сейчас идут переговоры с «Пиотровским». В издательстве не считают, что книжные магазины испугаются брать сборник — там почти нет политики и экстремизма, зато много лирики и духа Екатеринбурга. Цена сборника пока неизвестна.

The Village публикует один из стихов «Онтологии сквера», а также авторский комментарий о том, как создавалась книга.

Роман СеНчин

Автор книги

Стояние за сквер — событие очень важное. Вне зависимости от достигнутого результата. Лично я не уверен в окончательной победе сторонников сохранения сквера. С точки зрения строителей, это место очень вкусное. Тем более, что через дорогу недострой, на котором стоило бы что-то наконец построить. Все это, и храм, и жилые дома на месте недостроя, взялась возводить одна компания, но планы были нарушены несколькими тысячами активных горожан. Я ходил к скверу, к пресловутому забору, сначала прозрачному, потом капитальному, глухому, и увидел, что вместе с протестом у людей буквально клокочет творческая энергия. Сочинялись песни, кричалки, лозунги, стихотворения. Мне захотелось этот всплеск творческой энергии запечатлеть. Издатель Федор Еремеев дал принципиальное согласие выпустить сборник. Я стал собирать материалы.

С треть присланных стихотворений, миниатюр и текстов песен в него не вошли. Не попало то, что очень ярко воспринимается на слух, например, песни — на бумаге они теряют свою силу. Не стал я включать в книгу и протестный креатив: кричалки, каламбуры, лозунги. Сборник получился, в общем-то, поэтическим, с добавлением драматургических картинок и очерка Руслана Комадея, который завершает книжку. Кстати, хочу извиниться перед Русланом и Арсением Соболевым — в содержании их фамилии переиначены. Мне за это очень стыдно. В самом сборнике фамилии написаны правильно.

Составление сборника я производил, исходя из своих личных, конечно, субъективных оценок. В двух-трех случаях советовался с издателем.

Я хотел бы смолчать, но я не могу молчать.

Я верую высшему - песне всезвучных лир,

Но вижу теперь, как срывают не сквер - печать,

Злость выпуская в многострадальный мир.

Видано ли, чтоб кресты вызывали гнев?

Это семя раздора, готовое дать плоды:

Если камень угрюмый вырастет средь дерев,

Камню такому останется ждать беды.

Камню тому поклоняются лжец и вор,

Неспособные боле прятать в шкафу скелет;

Где мракобесие ставит стальной забор,

Там чистых сердец проливается белый свет.

...Если бог есть любовь, обретаю его к весне

В пении птиц, в свечении дальних звезд;

Мне достаточно Бога - в траве, в молодой листве,

В цветении яблонь, в гудении майских гроз -

И каплей дождя да прольется его слеза!

Стены для тех, кто боится небесных мер.

Не способен молчать, и, значит, готов сказать -

Мне достаточно Бога

Так что оставьте сквер.

Арсений Соболев, поэт

обложка: издательство «Кабинетный ученый»

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