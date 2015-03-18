The Village продолжает следить за распродажами и заметными снижениями цен на авиабилеты в разные точки мира. На этой неделе мы рассказываем о том, как без ущерба для кошелька сорваться в Прибалтику или Азию в ближайшие дни, а также предлагаем спланировать летний визит в Европу.

Санкт-Петербург — Дели от 13 669 рублей Авиакомпания «Трансаэро» ещё в декабре отменила топливные сборы с пассажиров, поэтому самые доступные билеты по многим направлениям по-прежнему стоит искать у неё. Билеты в столицу Индии из Петербурга теперь продаются по цене от 13 669 рублей. Улететь можно хоть в следующем месяце, хоть осенью. Но нужно обратить внимание на специфическую пересадку в Москве: самолёт из Петербурга приземляется во Внукове, а в Индию вылетает уже из Домодедова. Авиакомпания: «Трансаэро» Акция: пока не закончатся билеты Даты вылета: с апреля по октябрь Пример брони Санкт-Петербург — Дели 26 сентября — 9 октября, 13 669 рублей

Москва — Тель-Авив от 8 927 рублей Израильские авиалинии El Al снижают цены на перелёты из Москвы в Тель-Авив. Купить билеты туда и обратно меньше чем за 9 тысяч рублей можно до конца марта, а отправиться по ним в столицу Израиля — до 30 июня. Хорошие предложения есть и в будни, и в выходные дни. Авиакомпания: El Al Акция: до 31 марта Даты вылета: март-июнь Пример брони Москва — Тель-Авив 22–25 мая, 8 927 рублей

Москва — Пекин от 16 153 рублей Ещё одно интересное предложение от «Трансаэро» — прямые рейсы из Москвы в Пекин. Увидеть Великую Китайскую стену получится, заплатив чуть больше 16 тысяч рублей. Билеты есть на апрель и май. Более того, ещё есть возможность улететь за нормальные деньги даже на майские праздники. Авиакомпания: «Трансаэро» Акция: пока не закончатся билеты Даты вылета: апрель-май Пример брони Москва — Пекин 30 апреля — 9 мая, 16 153 рубля

Москва — Рига от 7 362 рублей Третье предложение «Трансаэро» для тех, кто любит спонтанные поездки, — возможность посетить Прибалтику за 7 тысяч рублей уже в марте. Снижение цен продлится до конца мая; стоимость билетов меняется в зависимости от даты поездки, но максимум — на 2 тысячи вверх. Майские праздники — не исключение. Авиакомпания: «Трансаэро» Акция: до конца мая 2015 года Даты вылета: март-май Пример брони Москва — Рига 27 марта — 30 марта, 7 362 рубля

Москва — Гамбург от 9 820 рублей Компания AirBaltic предлагает приятный для кошелька ценник на путешествия в Гамбург. У этого перевозчика есть масса вариантов, как выгодно улететь в немецкий город в период с марта по июль. Например, поездка на неделю в июле обойдётся примерно в полторы сотни евро. Авиакомпания: AirBaltic Акция: пока не закончатся билеты Даты вылета: март-июль Пример брони Москва — Гамбург 16 июня — 22 июня, 9 820 рублей

Москва — Коломбо от 20 767 рублей Для тех, кто боится не дожить до майских праздников, есть вариант бросить всё и улететь на Шри-Ланку в ближайшие недели: билеты в Коломбо туда и обратно у Qatar Airways по акции обойдутся чуть больше, чем в 20 тысяч рублей, что неплохо для этого направления. Похожие предложения можно найти и у перевозчика-конкурента Etihad Airways, также объявившего распродажу: с ним улететь по вменяемой цене можно будет уже в следующий понедельник. Авиакомпания: Qatar Airways Акция: до 25 марта Даты вылета: до конца года Пример брони Москва — Коломбо 13 апреля — 27 апреля, 20 767 рублей

Все предложения и цены актуальны на момент публикации и могут меняться в зависимости от колебаний валютных курсов

Текст: Дарья Булыгина, Настя Курганская