Пекин на майские праздники, летняя Европа и Шри-Ланка для нетерпеливых Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
The Village продолжает следить за распродажами и заметными снижениями цен на авиабилеты в разные точки мира. На этой неделе мы рассказываем о том, как без ущерба для кошелька сорваться в Прибалтику или Азию в ближайшие дни, а также предлагаем спланировать летний визит в Европу.
Санкт-Петербург — Дели от 13 669 рублей
Авиакомпания «Трансаэро» ещё в декабре отменила топливные сборы с пассажиров, поэтому самые доступные билеты по многим направлениям по-прежнему стоит искать у неё. Билеты в столицу Индии из Петербурга теперь продаются по цене от 13 669 рублей. Улететь можно хоть в следующем месяце, хоть осенью. Но нужно обратить внимание на специфическую пересадку в Москве: самолёт из Петербурга приземляется во Внукове, а в Индию вылетает уже из Домодедова.
Авиакомпания: «Трансаэро»
Акция: пока не закончатся билеты
Даты вылета: с апреля по октябрь
Пример брони
Санкт-Петербург — Дели
26 сентября — 9 октября, 13 669 рублей
Москва — Тель-Авив от 8 927 рублей
Израильские авиалинии El Al снижают цены на перелёты из Москвы в Тель-Авив. Купить билеты туда и обратно меньше чем за 9 тысяч рублей можно до конца марта, а отправиться по ним в столицу Израиля — до 30 июня. Хорошие предложения есть и в будни, и в выходные дни.
Авиакомпания: El Al
Акция: до 31 марта
Даты вылета: март-июнь
Пример брони
Москва — Тель-Авив
22–25 мая, 8 927 рублей
Москва — Пекин от 16 153 рублей
Ещё одно интересное предложение от «Трансаэро» — прямые рейсы из Москвы в Пекин. Увидеть Великую Китайскую стену получится, заплатив чуть больше 16 тысяч рублей. Билеты есть на апрель и май. Более того, ещё есть возможность улететь за нормальные деньги даже на майские праздники.
Авиакомпания: «Трансаэро»
Акция: пока не закончатся билеты
Даты вылета: апрель-май
Пример брони
Москва — Пекин
30 апреля — 9 мая, 16 153 рубля
Москва — Рига от 7 362 рублей
Третье предложение «Трансаэро» для тех, кто любит спонтанные поездки, — возможность посетить Прибалтику за 7 тысяч рублей уже в марте. Снижение цен продлится до конца мая; стоимость билетов меняется в зависимости от даты поездки, но максимум — на 2 тысячи вверх. Майские праздники — не исключение.
Авиакомпания: «Трансаэро»
Акция: до конца мая 2015 года
Даты вылета: март-май
Пример брони
Москва — Рига
27 марта — 30 марта, 7 362 рубля
Москва — Гамбург от 9 820 рублей
Компания AirBaltic предлагает приятный для кошелька ценник на путешествия в Гамбург. У этого перевозчика есть масса вариантов, как выгодно улететь в немецкий город в период с марта по июль. Например, поездка на неделю в июле обойдётся примерно в полторы сотни евро.
Авиакомпания: AirBaltic
Акция: пока не закончатся билеты
Даты вылета: март-июль
Пример брони
Москва — Гамбург
16 июня — 22 июня, 9 820 рублей
Москва — Коломбо от 20 767 рублей
Для тех, кто боится не дожить до майских праздников, есть вариант бросить всё и улететь на Шри-Ланку в ближайшие недели: билеты в Коломбо туда и обратно у Qatar Airways по акции обойдутся чуть больше, чем в 20 тысяч рублей, что неплохо для этого направления. Похожие предложения можно найти и у перевозчика-конкурента Etihad Airways, также объявившего распродажу: с ним улететь по вменяемой цене можно будет уже в следующий понедельник.
Авиакомпания: Qatar Airways
Акция: до 25 марта
Даты вылета: до конца года
Пример брони
Москва — Коломбо
13 апреля — 27 апреля, 20 767 рублей
Все предложения и цены актуальны на момент публикации и могут меняться в зависимости от колебаний валютных курсов
Текст: Дарья Булыгина, Настя Курганская