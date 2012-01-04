На каникулах в Москве пройдет больше 200 ёлок, новогодних спектаклей и других детских праздников. The Village выяснил, какими выставками, фильмами и мастер-классами можно развлечь детей в это время.

ЕЛКИ

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА



Когда: с 1 по 9 января, в 10:00, 14:00 и 18:00 Вход: 2 000–3 000 р. — дети, 4 000–6 000 р. — взрослый + ребенок

«Главная елка страны» — добротный советский бренд. Раньше билеты на нее могли добыть только самые везучие родители, имевшие хорошие отношения с профкомами, а теперь — все кому не лень. Сходить на мероприятие имперского масштаба стоит хотя бы для того, чтобы побывать в Кремлевском дворце и посмотреть, как выглядит Москва из его окон. А еще — вспомнить собственное детство: как приходилось засовывать номерок под носок в туфлю, чтобы не потерять, и какие большие подарки выдавали в пластмассовой упаковке в виде Спасской башни. Театральное представление Кремлевской елки традиционно держится в секрете и ежегодно меняется.

ЦСИ «Винзавод» и дизайн-завод Flacon

Детские мастерские «Винзавода» традиционно проводят «Елочки» и «Елки» для детей разного возраста. На «Елочках» — игры в бумажные снежки, разгадывание загадок, спрятанных в морковках, складывание пазлов, хороводы со снеговиками и поиски подарков в лабиринтах мастерской вместе с гномиками. На творческих «Елках» гости делают елочные игрушки, шапки, колпаки, возводят новогоднюю башню с часами, рисуют на стене город будущего и снимают ролики в технике лайт-граффити анимации. «Елочки»

для детей от 2 до 4 лет

Когда: 4, 5, 6, 8, 9 января, 11:00 и 17:00 на «Винзаводе», в 11:00 на «Флаконе» Вход: Семейный билет — 1 500 р.

«Елки, или Школа зимних волшебников и волшебниц»

для детей от 5 до 10 лет Когда: 4, 5, 6, 8, 9 января, 14:00 и 17:00 на «Винзаводе», в 14:00 на «Флаконе» Вход: Детский билет — 1 600 р. Взрослый — 200 р.

«Винзавод»

4-й Сыромятнический пер., дом 1, стр. 6

﻿Сайт кластера

Дизайн-завод Flacon

﻿Б. Новодмитровская, д. 36

﻿Сайт кластера



Дизайн-завод Flacon

Елка «Африканская сказка» для детей с 5 лет Когда: 3–5 января, 12:00, «Флакон» Вход: билет с подарком — 1 000 р. Билет без подарка — 700 р.

Во время снежной московской зимы дизайн-завод «Флакон» решил провести детскую елку «Путешествие в страну духов» — музыкальный спектакль по мотивам африканских сказок. Главный герой — «отец богов, всё на свете могущий» — перенесет зрителей в лес, населенный сотнями добрых и злых духов, огромных, как многоэтажный дом, и маленьких, как пылинка. В эти дни всё на «Флаконе» станет африканским: африканские обряды, африканская музыка в исполнении группы «Африканда», мастер-класс по африканским танцам и африканское меню в кафе «Молоко».

Дизайн-завод Flacon

﻿Б. Новодмитровская, д. 36

﻿Сайт кластера

МУЗЕИ

Музей космонавтики, Дарвиновский музей,

Музей им. Тимирязева и МАММ

Когда: 2–9 января Вход: бесплатно

Московские музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, в зимние каникулы будут работать бесплатно — список музеев есть на сайте правительства Москвы. Самые важные для детей из этого списка: Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Музей им. Тимирязева и МАММ (бывший Московский дом фотографии), который приготовил на Новый год специальную детскую программу. Мало того, что в Мультимедиа Арт Музее будут работать творческие студии, где можно будет сделать и забрать домой рождественские украшения, так еще и мультики будут показывать, пока родители приобщаются к творчеству Стенли Кубрика или рассматривают выставку Dance in Vogue.

ПАРКИ

Фестиваль спектаклей «Караван сказок»

в разных парках Москвы

Когда: 2–9 января в 12:00 в парках «Красная пресня», «Эрмитаж», Саду им. Баумана, «Таганский», «Фили» и др. 2–6, 8–9 января в 13:00 в парке Горького Вход: Семейный билет — 1 500 р.

1 января в московских парках стартовал «Караван сказок»: московские театральные труппы переезжают из парка в парк с перформансами, кукольными спектаклями, представлениями на льду. Участвуют театры «Огненные люди», «Домашний театр», «Поролоновое шоу», театральная лаборатория «Берег», «Будильник». В программе спектакли «Зимний карнавал», «Поролоновое шоу на льду», «Белоснежка и семь гномов», «Лунтик в кругу друзей» и другие.





ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Парк Сокольники

В парке будет проходить детская игровая новогодняя программа с клоунами, аниматорами и ростовыми куклами. Когда: с 3 по 9 января, 12:00–14:00 Вход: бесплатно ﻿ Рождество в Парке им. Горького

При поддержке журнала Seasons в Парке им. Горького широко встретят Рождество. На входе будут встречать ледяные ангелы со свечами в руках, зазвучит колокольный звон. В мастерских у Пионерского пруда в теплом шатре дети будут мастерить звезды из теста, фольги и дерева. У большой сцены соорудят рождественский вертеп, а на катке покажут зимний спектакль. Ко всему прочему в парке заработает рождественский базар.

Когда: 6–7 января, 12:00–21:00 Вход: бесплатно ﻿

КИНО

«Монстр в Париже» в 3D и в 2D

В прокате с 29 декабря

Устав от катаний на коньках и санках и от поисков отпрыска в дворовых сугробах, так приятно посидеть в тишине и тепле, пока ребенок увлечен мультфильмом про доброго Санту, смелого Ивана или трогательное парижское Чудовище.

Это одна из версий старого, как мир, сюжета про Красавицу и Чудовище. В роли Красавицы — певица Люсиль из парижского кабаре начала XX века (ее озвучивает Ванесса Паради), в роли Чудовища — поющая блоха, жившая у изобретателя Рауля и превращенная в жуткого монстра. Но всё заканчивается хорошо, ведь не так страшны блохи, как представители парижских силовых структур, которые с ними борются.





«Иван-царевич и Серый Волк»



В прокате с 29 декабря





Еще один сказочный 3D и 2D блокбастер от питерской анимационной студии «Мельница», плотно взявшейся за славянский эпос: «Три богатыря и Шамаханская царица», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змей» — их рук дело. Непритязательная анимация, попытки смешно шутить и угодить не только детям, но и родителям.

«Секретная служба Санта-Клауса»

В прокате с 8 декабря

На Северном полюсе прошла операция «Приемник», и теперь у власти не старый добрый Дед, а его старший сын, склонный к муштре и военной диктатуре. Но у Дедушки есть и второй, младший сын, хоть и дурак, но добрый. Так что борьба за власть и мировое рождественское господство продолжается.

«Смешарики. Начало»

В прокате с 22 декабря

Первый полнометражный фильм на основе главного российского мультсериала современности. Это вовсе не забавная история про Нюшу, Бараша, Кар-Карыча и других, как можно было подумать. Это остросюжетный триллер про конец света. Плюшевые зверята были вынуждены покинуть свою пластмассовую страну, чтобы встретиться с настоящей опасностью большого города и отразить угрозу, которая нависла над миром.

ТЕАТР

«Рыжий Ник и мастерская чудес» в «Олимпийском»

Для детей от 4 лет Когда: каждый день до 8 января, 11:00, 14:30 и 18:00 Вход: от 500 до 3 000 р. Подарок отдельно — 400 р.

«Рыжий Ник и мастерская чудес» — это самое масштабное российское шоу с использованием технологии 3D-маппинга — объемной визуализации объектов и иллюзии движения декораций. Команда создателей звездная: автор сценария — писательница Анна Старобинец (фильм «Книга мастеров»), художник-постановщик и конструктор игрушек-великанов — Теодор Тэжик, работавший с Вячеславом Полуниным, а музыку для шоу создавал джазмен Вячеслав Горский. Это история про мальчика, который идет в магазин за таким подарком, который заставит папу чаще бывать дома, а маму — быть веселой и счастливой. В магазине ему говорят, что поможет в этом деле только изобретатель Рыжий Ник, похожий то ли на Джонни Деппа в роли Вилли Вонки, то ли на Мистера Магориума из фильма «Лавки чудес».

СК «Олимпийский»

Олимпийский пр-т, д. 16

﻿Сайт спектакля

«Мне очень нужна звезда!» и «Настоящий слон»

в студии Seasons

Когда: «Мне очень нужна звезда!» — с 3 по 7 января в 12:00; «Настоящий слон» — с 8 по 10 января, в 12:00 и 16:00 Вход: на спектакль, мастер-класс, чаепитие + подарок — 1 200 р. Дети до трех лет — на коленях у родителей.

Журнал Seasons выписал из Лос-Анджелеса домашний театр-миниатюру microSCOPE, который придумала Юлия Духовная, композитор, художник и режиссер. Ее камерные спектакли созданы по законам японского Камишибай — бумажного театра, в котором повествование сопровождается движущимися иллюстрациями, размещенными на старом чемодане.

«Мне очень нужна звезда» — рассказ о девочке, которая разбивает стеклянную звезду, предназначенную для украшения елки, и не может найти ей замену. Она пишет письмо тому, у кого есть запасная звезда, и письмо попадает на другой конец Земли, в японскую деревню, где живет маленький мальчик.

«Настоящий слон» — сценическая интерпретация рассказа А. Куприна «Слон» про девочку Надю, заболевшую равнодушием к жизни, которую ничто не может вылечить, кроме встречи с настоящим слоном.

Студия Seasons

Дизайн-завод Flacon, Б. Новодмитровская, д. 36/4

﻿Сайт студии

ПРОГРАММЫ В ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ

«ШАРДАМ»

Открывшийся в 2011 году проект «Шардам» приготовил для своих посетителей целый новогодний фестиваль — это и спектакли, и мастер-классы, и познавательные представления, на которые билеты лучше покупать заранее, так как количество мест ограниченно.

Спектакль «Ёженька»



Когда: 6 января, 11 января, 18:00 Вход: Детский билет с подарком — 1 200 р. Взрослый билет — 300 р. От 5 лет.

Это интерактивный спектакль актеров театра «Около дома Станиславского» по мотивам сказки Александра Шарова «Приключения Ёженьки и других нарисованных человечков». Спектакль-квест будет интересен для тех ребят, которые уже немного знакомы с алфавитом и смогут превратить «черствую» букву «Ч» в «честную и человечную», а чудовище — в милого Чупа. Всё это для того, чтобы спасти маленького Еженьку и его друзей от проделок Злого Художника. В конце всех ждет хеппи-энд с танцами, играми и прочим весельем.

Спектакль «Рождество»



Когда: 3 и 5 января, 18:00 Вход: Детский билет — 1 200 р. Взрослый билет — 300 р. От 5 лет.

Хорошо известная история появления на свет младенца Иисуса создана для детей в технике театра теней, в сопровождении живой музыки. Авторы и исполнители — театр «Ученый медведь».

«Новогодняя кухня Деда Мороза»



Когда: 8, 11, 13 января, 12:00 Вход: Билет — 500 р. От 4 лет.

Физические и химические опыты со льдом, снегом и водой. Как поет лед, как одной снежинкой заморозить целую пробирку воды и может ли одна капля воды отогреть замершие руки, а стеклянная банка поймать огненную метель — именно такие эксперименты ставит Дед Мороз на своей кухне.

Новогодние мастерские

для самых маленьких



Когда: 7 и 12 января, 12:00 Вход: Билет — 500 р. От 2 лет.

Творческие мастер-классы для малышей на выбор: приготовление домашнего печенья, которое можно после выпечки тут же съесть, вырезание бумажных ангелов, постановка рождественской истории. Формат мастерских хорош тем, что можно переходить от одного занятия к другому и попробовать всё по очереди.

Теневой спектакль

«Щелкунчик»



Когда: 9 и 13 января, 18:00 Вход: Детский билет с подарком — 1 200 р. Взрослый билет — 300 р. От 5 лет.

Студия «Домашний театр», которая известна своими детскими постановками классических произведений, представляет теневой спектакль по пьесе Гофмана про девочку Мари и Щелкунчика. Все декорации города Конфетинсбурга сделаны из печенья, шоколада и зефира, и после представления их можно съесть.

«ОГО-ГОРОД»

Самый большой детский центр города подготовился к новогодним каникулам с размахом: тут и спектакли, и елки, и развивающие программы несколько раз в день.

«Бал монстров»

От 5 до 11 лет



Когда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января с 12:00 до 16:00 Вход: Детский билет с подарком — 2 000 р. (1 700 р. без подарка). Взрослый — 500 р.

Для непугливых «Ого-город» проведет волшебные балы с настоящими летающими привидениями и Дедом Морозом. На балу будут кидаться снежками, учить играть на волшебных трубах, танцевать, смотреть магический театр теней. Поговаривают, что на огонёк заглянет и легендарный котенок Финдус — тот самый, что из книжек Свена Нурдквиста про Петсона и Финдуса. Организаторы просят зрителей захватить с собой сменную обувь.

Новогодние спектакли

для маленьких

От 1 года до 3 лет

Для самых маленьких гостей в «Ого-городе» проходят 20-минутные новогодние спектакли по хорошо известным сказкам «Снегурочка» или «Зимовье зверей».

Когда: «Снегурочка»: 2–6 января, 10:30 (на Мичуринском); 2–6 января, 10:30 и 18:30 (в Кунцево) «Зимовье зверей»: 4–8 января, 10:30 и 16:30 (на Тульской); 2–6 января, 18:00 (на Мичуринском)

Вход: Билет взрослый + ребенок + подарок — 750 р.





Спектакли

От 3 до 8 лет



Когда: с 1 по 9 января, в 10:00, 14:00 и 18:00 Вход: Билет детский с подарком — 500–700 р. Взрослый — 450–650 р.

Если ваш ребенок не ходит в детский сад и жаждет традиционного новогоднего хождения вокруг елочки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком-затейником, то в «Ого-городе» и этот жанр представлен достойно. «В гости к Зимушке-зиме» — хождение в гости к настоящей зиме, которая живет за тридевять земель в ледяном дворце или снежном замке; «Новогоднее приключение снеговика» — история про курьера-неудачника Снеговика, потерявшего письмо Деду Морозу, и другие представления. Вдобавок маленьких зрителей ждут кукольные спектакли «Морозко», «Вифлеемская звезда» и «Новогодние игрушки» от театра «Каравай» и Московского театра кукол.





РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ

«В гости к Зимушке-зиме»

2, 3, 4, 7, 8 января в 11:30, 17:30 («Ого-город» на Тульской); с 2 по 8 января в 11:30 («Ого-город» на Мичуринском); с 2 по 8 января, 11:30 («Ого-город» в Кунцево) «Новогоднее приключение снеговика»﻿ с 2 по 8 января, 17:30 («Ого-город» на Мичуринском); с 2 по 8 января, 17:30 («Ого-город» в Кунцево). Кукольный спектакль «Морозко»: 7 января, 11:00, 12:30 («Ого-город» на Тульской)







Кукольный спектакль «Вифлеемская звезда» 7 января, 17:30 («Ого-город» на Тульской); 8 января, 17:30 («Ого-город» на Тульской) Кукольный спектакль «Новогодние игрушки»﻿ 8 января, 11:00 («Ого-город» на Тульской)

Сеть детских центров «Ого-Город»

Метро Тульская, Павловская, 18

Метро Кунцевская, Молодогвардейская, 9

www.ogogorod.ru

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Текст: Саша Шевелева