«По ту сторону нефтяного пути» — документальный проект, с которого Джада Риппа начала свое исследование нынешнего нефтяного, а прежде — Великого шелкового пути. Это актуальный репортаж о жизни коренных народов Кавказа и Средней Азии глазами европейца. Объектом внимания фотографа стали поселения местных национальных меньшинств, расположенные вдоль исторического Великого шелкового пути.

«Падающие символы» и «Перемещение» — тот же Восток, но уже в философском контексте взаимодействия пространства и человека. Это экспериментальный рассказ о том, что европеец не может противостоять культурной мощи Востока, его традициям и символам. В «Падающих символах» пространство Востока размывает и стирает человека, несущего в себе другие обычаи. Способ решения этой проблемы предложен в «Перемещении» — чтобы не исчезнуть, человеку необходимо принять иную культуру. «Перемещение начинается тогда, когда любопытство становится настолько безграничным, насколько огромен выбор, который предлагает нам мир», — заключает Риппа.

