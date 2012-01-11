Фотовыставка Джады Риппа о глобализации и культурной идентичности в ММСИ Великий шелковый путь, который стал нефтяным, тотальная глобализация и беглый обзор бывших советских республик — в Москве проходит персональная фотовыставка итальянки Джады Риппа.
До конца января в Московском музее современного искусства проходит выставка «Перемещение» магистра политологии и выпускницы нью-йоркского Международного центра фотографии Джады Риппа. Итальянка по происхождению, Риппа родилась в Бельгии, училась в Голландии и США, а потом долго путешествовала по Азии, рассматривая нефтепроводы с художественной точки зрения и размышляя о глобализации и чужом образе жизни. Выставка включает три серии фотографий, сделанных за последние семь лет: «По ту сторону нефтяного пути», «Падающие символы» и собственно «Перемещение».
«По ту сторону нефтяного пути» — документальный проект, с которого Джада Риппа начала свое исследование нынешнего нефтяного, а прежде — Великого шелкового пути. Это актуальный репортаж о жизни коренных народов Кавказа и Средней Азии глазами европейца. Объектом внимания фотографа стали поселения местных национальных меньшинств, расположенные вдоль исторического Великого шелкового пути.
«Падающие символы» и «Перемещение» — тот же Восток, но уже в философском контексте взаимодействия пространства и человека. Это экспериментальный рассказ о том, что европеец не может противостоять культурной мощи Востока, его традициям и символам. В «Падающих символах» пространство Востока размывает и стирает человека, несущего в себе другие обычаи. Способ решения этой проблемы предложен в «Перемещении» — чтобы не исчезнуть, человеку необходимо принять иную культуру. «Перемещение начинается тогда, когда любопытство становится настолько безграничным, насколько огромен выбор, который предлагает нам мир», — заключает Риппа.
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БОГДАН МАМОНОВ
Куратор выставки
«Выставка Джады Риппа — это чрезвычайно важное свидетельство, сделанное современным европейским художником о том мире, в котором мы сегодня живем. И надо сказать, что это в высшей степени эффектное и визуально мощное высказывание. Свое послание художница осуществляет в форме больших зрелищных фотографий, транслирующих то энергию, то тишину и покой природы. Но за этой внешне эффектной формой Джада не утрачивает то главное, ради чего она затевает свое визуальное странничество, то есть геополитический месседж. И говоря о мире, причем о мире азиатском, до сих пор пугающем и манящим одновременно, Джада рассказывает не только о собственной судьбе, но и о европейском человеке, о Европе в целом»
Комментарии
нет ВОСТОКА! это всё совершенно разные страны.
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