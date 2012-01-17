 

ВЫСТАВКИ

 

«Росфото»
Большая Морская, 35
Событие на сайте «Росфото»

 

«АРКТИЧЕСКАЯ ИСТЕРИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ФИНЛЯНДИИ»
3 ФЕВРАЛЯ — 1 АПРЕЛЯ

«Арктическая истерия» — термин в психологии, описывающий влияние климатических особенностей на психику человека. В центре одноименной выставки — темы взаимодействия индивида и природы, экосознание и вера в технический прогресс. В «Росфото» собрали фотографии, аудио- и видеоинсталляции 15 финских авторов 1960–1970-х годов, которые выставлялись в нью-йоркском музее МoМА три года назад. 


 

Музей и галереи современного искусства «Эрарта»,
29-я линия В. О., 2а
Событие на сайте Look At Me

 

НИКОЛАЙ КОПЕЙКИН. «ВОЛШЕБНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ﻿»
16 ДЕКАБРЯ — 29 ЯНВАРЯ

На выставке собраны работы художника, написанные с 2005 по 2011 год. Копейкин известен как режиссер всех фильмов группы «НОМ» и создатель собственного направления в изобразительном искусстве — мультреализма. Традиционные для художника персонажи — снеговики, русалки, угрюмые работяги и спецназовцы — представлены жителями Волшебной Федерации, полной эпических батальных сцен и черного юмора.

 

 

Галерея «Фотодепартамент»
Невский проспект, 32﻿
Событие на сайте «Фотодепартамента»

 

АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ. SEE YOU LATER﻿
18 ДЕКАБРЯ — 27 ЯНВАРЯ

Демонстрация итогов трехлетней работы фотографа в Санкт-Петербурге и Челябинской области: портреты знакомых, интерьеры дружеских квартир, промышленные районы, случайно замеченные сцены на улицах. Реплика «Увидимся» («See you later») в этом контексте звучит скорее саркастично: на всех кадрах лежит отпечаток мимолетности происходящего. Серии черно-белых фотографий под саундтрек Эллиотта Смита в «Фотодепартаменте» называют высказыванием поколения о самом себе.

 

 

ЦВЗ «Манеж»
Исаакиевская площадь, 1
Стоимость билета: 60–200 рублей
Событие на сайте ЦВЗ «Манеж»

 

«ПЕТЕРБУРГ-2011﻿»
12–21 ЯНВАРЯ

ЦВЗ «Манеж» каждый год устраивает смотр современного городского искусства. Говорят, что этот год будет последним: на выставку раз за разом обрушивается шквал критики. Однако посмотреть экспозицию стоит хотя бы для того, чтобы узнать, откуда в Петербурге столько современных художников: в «Манеже» покажут работы 500 авторов. Живопись, графику, скульптуру, фотографии, декоративно-прикладное искусство и инсталляции дополняет параллельная программа — поэтические чтения, конференции, временные выставки.

 

 

КОНЦЕРТЫ

 

Креативное пространство «Тайга»
Дворцовая набережная, 20
Стоимость билета: 300–400 рублей
Событие на Look At Me 

 

MARIA MINERVA
27 ЯНВАРЯ

Певица эстонского происхождения, живущая в Лондоне, — одно из наиболее обсуждаемых имен музыкального андеграунда. Ее альбомы выходят на лейблах «100%» и Not Not Fun, известных симпатиями к самым перспективным экспериментальным жанрам. В бальных интерьерах «Тайги» Maria Minerva сыграет космическое электро, олдскульный хаус и романтичный поп. На разогреве выступит петербургская группа lfwe и московский музыкант Ggl Highs.

 

 

«ГлавClub»
Кременчугская ул.,  2
Стоимость билета: от 100 рублей
Событие на Look At Me

 

«ГлавBeat»: «СБПЧ», Chikiss, Sonic Death, «Лемондэй», «Пёс и группа»
25 ФЕВРАЛЯ

На ежегодном фестивале «ГлавBeat» обычно выступают музыканты, которых принято называть «надеждой электронной музыки». В этот раз хедлайнером станет группа «СБПЧ», которая от ироничных речитативов под синтетические ритмы постепенно переходит к гитарному року. Все участники, среди которых Галя Чикис, «Лемондэй», «Пес и группа» и гараж-бэнд Sonic Death от бывшего участника Padla Bear Outfit, сыграют и старые треки, и новую программу.

 

 

«ГлавClub»
Кременчугская улица, 2
Стоимость билета: 800–2 000 рублей
Событие на сайте клуба

 

STEREO MC’S
22 ФЕВРАЛЯ

Группа, которую безошибочно идентифицируют по хиту 1992 года Connected, в ноябре выпустила первый сингл с нового альбома под названием Sunny Day. Клип, в котором записи европейских беспорядков лета 2011 года перемежаются концертными выступлениями Stereo MC's, доказывает, что ветераны британской электронной сцены не потеряли хватки. Концерт пройдет в рамках тура в поддержку альбома Emperor’s Nightingale, выпущенного группой в августе 2011 года после трехлетнего перерыва. 

 

 

Fish Fabrique Nouvelle
Лиговский проспект, 53
Стоимость билета: 300–400 рублей
Страница French Films на Myspace 

 

FRENCH FILMS
25 ФЕВРАЛЯ

Финскую инди-рок группу без национального колорита и с редким налетом электронной меланхолии сравнивают с Joy Division и The Cure. Иногда музыканты ударяются в серф и панк, а для своего стиля придумали название Tropical Garage. Их концерт в Петербурге пройдет в рамках европейского тура в поддержку альбома Convict, выпущенного в мае 2011 года. 

 

 

ФЕСТИВАЛИ

 

Театральные площадки города﻿
Программа фестиваля

 

ВОСЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
6–11 ФЕВРАЛЯ

Фестиваль, изначально знакомивший публику с лучшими постановками пьес советского драматурга, со временем расширил репертуар: теперь на нем показывают спектакли, созвучные духу произведений Александра Володина. Известный многим лишь по высказыванию «Не могу напиться с неприятными людьми», писатель создал более 30 сценариев для постановок и фильмов о социальных и нравственных конфликтах современного ему общества: «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь» и другие. В феврале покажут его пьесы в постановке «Мастерской П. Фоменко» и МДТ.

 

 

Манеж кадетского корпуса
Университетская набережная, 13
Стоимость билета: 1 300 рублей
Сайт фестиваля

 

УСАДЬБА JAZZ.ZIMA
25 ФЕВРАЛЯ

Хедлайнером зимней версии фестиваля, традиционно проходящего летом в подмосковном Архангельском и Петербургском ЦПКиО, станет команда Pee Wee Ellis Assembly Fred Wesley, собранная саксофонистом Альфредом Эллисом, бывшим участником группы Джеймса Брауна. Музыканты играют джаз-фанк — самый подходящий саундтрек для будущей весны. Кроме них выступят украинский коллектив Jamala, Николай Моисеенко и Ксения Коламбацкая, петербургская фанк-группа Fun To Mass.

 

 

ОПЕРА И БАЛЕТ

 

Михайловский театр,
площадь Искусств, 1
Событие на сайте Михайловского театра 

 

«ЛАУРЕНСИЯ»
20, 22 ЯНВАРЯ

Перешедшие в Михайловский из труппы Большого театра Иван Васильев и Наталья Осипова солируют в балете по пьесе Лопе де Веги «Овечий источник». Впервые балет был поставлен на сцене Кировского театра Вахтангом Чабукиани в предвоенном 1939 году. В честь столетия великого хореографа экспрессивную постановку восстанавливают в репертуаре Михайловского. Спектакль 20 января будет предварять лекция Никиты Долгушина «Лауренсия. Героико-драматический балет».

 

 

Михайловский театр,
площадь Искусств, 1
Стоимость билета: 1 350–1 700 рублей
Событие на сайте Михайловского театра 

 

«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» и «ПАВАНА МАВРА»
9 И 10 ФЕВРАЛЯ

В Михайловском покажут две психологические драмы за один вечер: оперу «Сельская честь» и балет «Павана мавра». В «Сельской чести» приглашенной солисткой выступит звезда Королевских оперных театров Копенгагена и Стокгольма Ирен Теорин. Критики называют ее «самой яркой Брунгильдой современности». В одноактном балете-вариации «Отелло», созданном американским хореографом Хосе Лимоном в 1949 году в стиле «танца модерн», солирует Фарух Рузиматов.

 

 

КИНО

 

Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича
Михайловская ул, 2

 

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА А. СОКУРОВА «ФАУСТ»
26 ЯНВАРЯ

Самый дорогой фильм Сокурова, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля, покажут в большом зале Филармонии на немецком языке с субтитрами. «Фауст» завершает серию из 4 картин о власти, начатую Сокуровым с «Молоха» в 1999 году. Сценарий, в основу которого положена первая часть поэмы Гете в авторской переработке сценариста Юрия Арабова, был задуман еще в 1980 году. В России картина выйдет в ограниченный прокат.

 

 

Концертный клуб «Космонавт»
Бронницкая улица, 24
Билеты: 100–400 рублей
Событие на сайте клуба

 

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА-КОНЦЕРТА CHEMICAL BROTHERS «DON’T THINK»
26 ЯНВАРЯ

Выступление группы на фестивале Fuji Rock в Японии снято с 21 точки: это первое концертное выступление Chemical Brothers, которое записали на профессиональную камеру. Из отснятого материала режиссер Адам Смит, работающий с группой с 1991 года, смонтировал психоделический видеоряд в полтора часа, разбавленный марширующими роботами, лошадиными скачками и стробоскопами. В прокат фильм выходит 3 февраля. Премьера Don't Think состоится одновременно в 20 городах мира. 

 

 

ПЛАНЫ НА ЗИМУ:
ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ,
КОНЦЕРТЫ,  ОТКРЫТИЯ
(ЧАСТЬ 1)﻿

    
Фотография на обложке: РОСФОТО