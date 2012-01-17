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ВОСЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

6–11 ФЕВРАЛЯ Фестиваль, изначально знакомивший публику с лучшими постановками пьес советского драматурга, со временем расширил репертуар: теперь на нем показывают спектакли, созвучные духу произведений Александра Володина. Известный многим лишь по высказыванию «Не могу напиться с неприятными людьми», писатель создал более 30 сценариев для постановок и фильмов о социальных и нравственных конфликтах современного ему общества: «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь» и другие. В феврале покажут его пьесы в постановке «Мастерской П. Фоменко» и МДТ.