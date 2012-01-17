Планы на зиму: Выставки, фестивали, концерты, кино (Часть 2) Выставки, фестивали, концерты, театральные премьеры — The Village составил гид по главным событиям зимы.
ВЫСТАВКИ
«Росфото»
«АРКТИЧЕСКАЯ ИСТЕРИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ФИНЛЯНДИИ»
Музей и галереи современного искусства «Эрарта»,
НИКОЛАЙ КОПЕЙКИН. «ВОЛШЕБНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
Галерея «Фотодепартамент»
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ. SEE YOU LATER
ЦВЗ «Манеж»
«ПЕТЕРБУРГ-2011»
КОНЦЕРТЫ
Креативное пространство «Тайга»
MARIA MINERVA
«ГлавClub»
«ГлавBeat»: «СБПЧ», Chikiss, Sonic Death, «Лемондэй», «Пёс и группа»
«ГлавClub»
STEREO MC’S
Fish Fabrique Nouvelle
FRENCH FILMS
ФЕСТИВАЛИ
Театральные площадки города
Программа фестиваля
ВОСЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
Манеж кадетского корпуса
УСАДЬБА JAZZ.ZIMA
ОПЕРА И БАЛЕТ
Михайловский театр,
«ЛАУРЕНСИЯ»
Михайловский театр,
«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» и «ПАВАНА МАВРА»
КИНО
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА А. СОКУРОВА «ФАУСТ»
Концертный клуб «Космонавт»
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА-КОНЦЕРТА CHEMICAL BROTHERS «DON’T THINK»
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