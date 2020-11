Музей и галереи современного искусства «Эрарта»,

29-я линия В. О., 2а Событие на сайте Look At Me

НИКОЛАЙ КОПЕЙКИН. «ВОЛШЕБНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

16 ДЕКАБРЯ — 29 ЯНВАРЯ На выставке собраны работы художника, написанные с 2005 по 2011 год. Копейкин известен как режиссер всех фильмов группы «НОМ» и создатель собственного направления в изобразительном искусстве — мультреализма. Традиционные для художника персонажи — снеговики, русалки, угрюмые работяги и спецназовцы — представлены жителями Волшебной Федерации, полной эпических батальных сцен и черного юмора.