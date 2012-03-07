Адрес: Невский пр., 56

Метро: «Гостиный двор»

Открывает: предприниматель Евгений Пригожин

ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН﻿

8 МАРТА В начале марта для посетителей вновь откроется Елисеевский магазин — знаменитый гастроном, существующий в Петербурге с 1902 года. Здание почти 10 лет было закрыто для широкой публики: искали походящего арендатора, который бы восстановил облик здания начала века и формат магазина. Сейчас Дом товарищества «Братья Елисеевы» перешел в аренду к предпринимателю и ресторатору Евгению Пригожину на условиях, что в исторических интерьерах сохранится продуктовый магазин. Ремонтные работы длились год — обновление коснулось и фасада здания, и внутреннего убранства, которое было полностью реконструировано. На прилавках появятся редкие деликатесы, а также выпечка и кондитерские изделия, которые производят при магазине. В бывшем винном погребе и на месте бывшей конторы братьев Елисеевых на втором этаже откроется 2 ресторана. Фоторепортаж: Открытие отреставрированного «Елисеевского магазина»