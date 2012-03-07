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Метро: «Садовая», «Невский проспект»
Открывают: владельцы бара Mishka

 

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК
КОНЕЦ АПРЕЛЯ

В конце апреля в районе Гороховой улицы команда бара Mishka открывает новое заведение, которое будет совмещать кафе и клуб. По будням здесь сделают упор на еду, в выходные — на вечеринки и активную культурную программу. Название пока что держится в тайне. Работать клубное кафе будет каждый день до самого утра. Музыкальная составляющая и сетка мероприятий целиком лежат на Кирилле Иванове из группы СПБЧ. За меню отвечает Александр Берковский, совладелец Mishka. Здесь будут готовить бургеры, крем-супы и вегетарианские блюда. Интерьером  занимается молодой дизайнер Ася Иконникова. 

Новое место: бар Mishka (Петербург)

 

Адрес: ул. Одоевского, 33
Метро: «Приморская»
Открывает: Ginza Project

 

«ОКИ ДОКИ»﻿
АПРЕЛЬ

Ginza Project запускает в Петербурге уже известную в столице сеть демократичных ресторанов «Оки Доки» с русской, европейской, японской и тайской кухней. Новые заведения сетевого проекта будут появляться на месте «Япош». Владельцы объясняют это тем, что в России постепенно начала проходить мода на японскую кухню. В меню, которое оформят как периодический журнал, будут регулярно обновляться новости и появляться интервью с известными людьми. Средний счёт в заведении составит около 600 рублей. 

 

Адрес: угол Невского и Лиговского пр. 
Метро: «Площадь Восстания»
Открывает: Dj Strong и ПАРъ.spb sound system

 

КЛУБ﻿ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ)
АПРЕЛЬ

Ди-джей Стронг, известный по заведению ПАРъ.spb, открывает клубный проект, слухи о котором ходят уже больше года. В помещении клуба последние сто лет была котельная. Теперь здесь будут проходить вечеринки и дневные мероприятия, а в интерьере появятся инсталляции на тему прошлого легендарного места, монументальное панно и театральная сцена. Посреди зала собираются установить капсулу диаметром 10 метров с диджейским пультом, видеопроектором и диско-шаром. Дизайн внутри нее будут менять под каждое событие. Акцента на конкретный музыкальный стиль не делают: сюда будут приглашать петербургских диджеев разного формата и иностранных артистов. Помимо ночной программы предполагаются дневные мероприятия: выставки, семинары, занятия танцами. Днем помещение будет превращаться в Международный культурный центр.


Адрес: наб. кан. Грибоедова, 3
Метро: «Невский проспект»
Открывают: владельцы ресторана VinoGrad

 

РЕСТОРАН MEAT HEAD﻿
НАЧАЛО АПРЕЛЯ

На углу Конюшенной площади и канала Грибоедова откроется ресторан с говорящим названием Meat Head. Главный акцент в меню делают на мясные блюда, а также на специально составленную винную карту. В интерьере помещения оставили старые кирпичные своды, а в оформлении использовали деревянные поверхности и винную атрибутику. Помимо гастрономического направления будут развивать и музыкальное. В планах постоянные привозы известных иностранных исполнителей.

 

Адрес: наб. Обводного канала
Метро: «Балтийская»
Открывает: группа компаний «ОВЕНТАЛ»

 

КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ТКАЧИ»﻿
АПРЕЛЬ

В начале апреля состоится официальное открытие креативно-делового пространства «ТКАЧИ». Теперь здание бывшей прядильно-ткацкой фабрики будет иметь четкую структуру: 4 000 кв. метров выделили арендаторам, остальное отдают под выставки и мероприятия. Первый этаж будет занят коммерческими проектами. Например, сюда переедет шоу-рум Banya, секонд-хенд Off, магазин велосипедов Electra. На последнем этаже расположатся офисные помещения и студии фотографии, искусств, танцев. Остальное пространство будет отдано под различные инициативы в сфере современного искусства. 

Пространство «ТКАЧИ» станет креативно-деловым кластером

 

Адрес:  Невский пр., 56
Метро: «Гостиный двор»
Открывает: предприниматель Евгений Пригожин

 

ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН﻿
8 МАРТА

В начале марта для посетителей вновь откроется Елисеевский магазин — знаменитый гастроном, существующий в Петербурге с 1902 года. Здание почти 10 лет было закрыто для широкой публики: искали походящего арендатора, который бы восстановил облик здания начала века и формат магазина. Сейчас Дом товарищества «Братья Елисеевы» перешел в аренду к предпринимателю и ресторатору Евгению Пригожину на условиях, что в исторических интерьерах сохранится продуктовый магазин. Ремонтные работы длились год — обновление коснулось и фасада здания, и внутреннего убранства, которое было полностью реконструировано. На прилавках появятся редкие деликатесы, а также выпечка и кондитерские изделия, которые производят при магазине. В бывшем винном погребе и на месте бывшей конторы братьев Елисеевых на втором этаже откроется 2 ресторана. 

Фоторепортаж: Открытие отреставрированного «Елисеевского магазина»

 

Адрес: Конюшенная пл., 2
Метро: «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова)
Открывает: Группа «Mercury»

 

ДЛТ﻿﻿
АПРЕЛЬ

После шестилетней масштабной реконструкции откроется Дом Ленинградской Торговли (ДЛТ). Универмаг станет флагманским петербургским филиалом московского ЦУМа. Шесть этажей общей площадью 32 000 м отданы таким брендам, как  Tom Ford, Lanvin, Alexander McQueen, YSL, Versace, Alexander Wang, Marc Jacobs и другим. Каждый этаж займет определенная категория товаров. На первом будут продавать украшения, косметику, парфюмерию. На втором и третьем — мужскую и женскую одежду. Четвертый и пятый этажи займут молодежные и детские товары. На последнем этаже устроят ресторанную зону с разными форматами заведений и направлениями кухни.

 

Метро: «Невский проспект»
Открывает: Русский музей

 

ЛЕТНИЙ САД
27 МАЯ

Торжественное открытие Летнего сада запланировано на конец мая, ко Дню города. Реставрация «памятника садово-паркового искусства XVIII века» заняла три года. За время ремонтных работ восстановили знаменитую Невскую ограду, а также создали копии итальянских скульптур, оригиналы которых теперь можно будет увидеть в корпусах Русского музея. Воссоздана система фонтанов, которая будет включать в себя восемь новых, а также два восстановленных —  «Фаворитка» и «Лакоста», которые разместят под стеклянным куполом. Многие засохшие и больные деревья и кустарники удалили, а взамен высадили новые. К открытию Летнего сада флористы оформят многочисленные клумбы.



Фотография на обложке: www.artsstudio.ru