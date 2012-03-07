Планы на весну: 8 открытий сезона в Петербурге The Village узнал, что откроется этой весной в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.
Адрес: Гороховая ул. (либо: угол Б. Морской и Гороховой ул.)
ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК
Адрес: ул. Одоевского, 33
«ОКИ ДОКИ»
Адрес: угол Невского и Лиговского пр.
КЛУБ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ)
Адрес: наб. кан. Грибоедова, 3
РЕСТОРАН MEAT HEAD
Адрес: наб. Обводного канала
КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ТКАЧИ»
Адрес: Невский пр., 56
ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН
Адрес: Конюшенная пл., 2
ДЛТ
Метро: «Невский проспект»
ЛЕТНИЙ САД
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