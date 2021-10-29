Леший, альбом Radiohead, Ангела Меркель: редакция The Village мастерит костюмы для домашнего Хэллоуина
Многие считают День всех святых заграничным праздником и всю эту свистопляску с тыквами и костюмами презирают, мы же, как вы знаете, просто любим наряжаться (вспомните наши вечеринки!), поэтому в ковидные-локдаун-времена решили немного поэкспериментировать, а именно смастерить себе образы для домашней вечеринки из практически подручных средств. Получилось, кажется, очень круто.
Многие считают День всех святых заграничным праздником и всю эту свистопляску с тыквами и костюмами презирают, мы же, как вы знаете, просто любим наряжаться (вспомните наши вечеринки!), поэтому в ковидные-локдаун-времена решили немного поэкспериментировать, а именно смастерить себе образы для домашней вечеринки из практически подручных средств. Получилось, кажется, очень круто.
Маша Гончарова
главный редактор
Костюм — Ангела Меркель
Пока коллеги клеили-мастерили и придумывали что-то масштабное, я была в некоторой растерянности — времени в обрез, я только вернулась из мини-отпуска, что-то делать руками я не особенно умею, подумывала нарядиться принцессой Дианой, которую в очередной раз провозгласили иконой стиля, но не нашлось нужной одежды. Пока я сидела в аэропорту, моя хорошая знакомая Саша Соловьева в сторис выложила мем про стартер-пак Ангелы Меркель и я поняла, что вот оно! Нужен какой-то жакет, бусики, дурацкая челка (обойдемся без неё), флаг Евросоюза и, кажется, все.
Пиджак нашелся у мамы, чуть ли не в пакете, который она должна была отдать в секонд-хенд, шерсть села во время стирки и он потерял свой привлекательный оверсайз, бусы были у меня свои — винтажный жемчуг, проблемы возникли разве что только с флагом. Можно было его просто распечатать, но у нас же крафтовый эксперимент и было решено сделать его самостоятельно — я привлекла дочку и племянницу, они его стали разрисовывать фломастерами, причем разного цвета и получилась какая-то ерунда, тогда мудрая шестилетняя Уля предложила сделать все это из цветной бумаги, нарисовала звездочки, а мне осталось только вырезать их и приклеить на двусторонний скотч.
Утром, вместо того, чтобы редактировать статьи, я сидела и вырезала звездочки и это даже немного успокаивало, полезно, порой, поработать, знаете ли, руками. В костюм я еще добавила огромную сумку, в такие Меркель обычно ныряет с головой в поисках блокнота или ручки, есть куча мемов про это, ну и вообще, надо отдать должное — буквально 26 октября Меркель официально ушла с поста канцлера. Была бы настоящая вечеринка — я бы запросто пошла в таком костюме веселиться и прыгать под «Ду Хаст» знаменитой группы Раммштайн.
Илья Большаков
фотограф
Костюм — Леший
Так как с рукоделием у меня, мягко говоря, так себе, я попросил мою девушку Веру помочь мне что-нибудь придумать и сделать. Так как магазины и секонды сейчас закрыты, мы решили изготовить всё из подручных материалов. Вспомнили, что по дороге в Анкудиновский парк есть небольшая лесополоса и отправились туда собирать сухие травы, колосья, ветки, кору, мох и всё, что попадется под руку. Дома вырезали из листа картона каркас маски, Вера придумала композицию и закрепила всё с помощью клеевого пистолета.
Получился такой несколько скандинавский леший. Жуткий, но очаровательный.
Стася Карпова
дизайнер
Костюм — Фрэнк
О, как я рада, что мы решились на такой эксперимент — я эту голову хочу сделать уже много лет, но все откладывала, ведь дело муторное, а теперь вот появился повод! Если не смотрели «Фрэнка», то наверстывайте — это драматическая музыкальная комедия, вдохновленная реальным персонажем: действительно существовал такой британский музыкант и комик Крис Сивей, выступавший в образе Фрэнка Сайдботтома (обладателя огромной головы из папье-маше), но в остальном сюжет фильма, кстати, вымышленный. Отдельная прелесть ленты, это музицирующие исполнители главных ролей — Майкл Фассбендер, Донал Глисон и Мэгги Джилленхол, — треки, исполненные группой в фильме, были записаны актерами вживую во время съемок.
Итак, для выполнения задания мне понадобилось много терпения, надувной пляжный мячик (у меня не было, заказала за 150 рублей в «Спортмастере») стопка старых газет от мамы, картофельный крахмал для клейстера, ножницы, карандашики и прочие мелочи для создания черт лица Фрэнка, акриловые краски и, конечно же, вечно залезающая на стол кошка.
Клейстер я попыталась сделать по интернет-рекомендациям, но как будто перемудрила и он получился странный, густой и с комочками, но я его как-то кипяточком развела и вроде ок (оказалось, клейстер надо процеживать!). Пляжный мяч надула, обернула пленкой, нарвала газеты на полосы и обклеила ими форму. Все очень долго сохло, а я пока вырезала на будущее глаза, нос, губы и уши Фрэнка.
На другой день приступила к следующему этапу: сдувание мяча и разбор высохшей формы на два полушария, чтобы сделать голову овальной. Для этого мячик снова нужно надуть, приставить к нему с двух сторон разобранные части, и проклеить газеткой центр будущей формы. Тут уже можно приладить нос с глазами, уши просунула в вырезы по краям головы — ура, держатся! Ну и снова сушить.
Дедлайн приближался, так что я ничем не грунтовала и не уплотняла каркас, а просто покрасила голову акриловыми красками по еще влажной газете… но вроде обошлось и все получилось! Конечно, неидеально, но для домашнего Хэллоуина — то, что надо. Образ дополняем рубашкой, унылым кардиганом, музыкальными инструментами и вуаля.
Марк Григорьев
шеф-редактор
Костюм — бандит
Все мои дорогие коллеги — большие выдумщики и часто меня спасают в ситуациях, когда нужно творчески переодеться для какой-нибудь, например, костюмированной вечеринки, потому что я сам, хоть и люблю всяческий карнавал, всегда затрудняюсь при выборе образа, да и Хэллоуин, так уж получилось, никогда не отмечал.
Кроме того, помогают многочисленные нижегородские секонды, в которых можно найти всевозможную дичь под любого задуманного персонажа, да и просто так, для души — вот, например, образ «эксцентричного бандоса», назовем его так, состоит из малинового пиджака (взят рублей за 250 в «Планете секонд-хенд» на вокзале), странной черно-белой полосатой рубашки (рублей за сто там же) и копеечных китайских черных очков. А, ну и еще нужны любые черные брюки, лучше пошире, а также пацанские остроносые туфли, ведь обувь — важнейшая часть образа.
Правда, на район в таком лучше не выходить, не поймут!
Олеся Гудыма
редактор спецпроектов
Костюм — Канарейка
Когда редакция задумала этот челлендж, меня охватил настоящий панический страх — что-что, а мастерить что-то руками я хронически не могу, не умею. Все ломается, роняется, рвется, кривится, а я, соответственно, впадаю в истерику 10 из 10 раз, когда берусь что-то такое сделать (даже подарок кому-то запаковать для меня — истинный стресс). Но челлендж на то и челлендж. На ум изначально пришел только единственный посмотренный и нежно любимый ситком How I met your mother и «шлюшка-тыква» — это было бы просто в изготовлении, но уж очень для меня экстравагантно и смело. Когда я вслух рассуждала о своей задаче, одна из подруг просто в шутку вспомнила мем про сделанный папой костюм канарейки для девочки на утренник в детском саду. Я сразу подумала, что это мой вариант! Думаю, мы с тем «батей» одного поля ягоды в плане рукоделия. Захотелось дополнить свой челлендж и сделать костюм максимально не прибегая к каким-то сложным и дорогим средствам.
Как положено, я дотянула свой такой простой (как мне казалось) костюм до последнего вечера и все делала максимально второпях и из подручных средств. Мимоходом зацепила самую обычную небольшую коробку у девочек из «Вспышки», и начала импровизировать:
- Отрезала диагонально два угла на месте сгибов коробки.
- Соединила их изнутри (надо бы скотчем, но его поздно вечером не нашлось) и на помощь пришел пластырь.
- Вырезала из той же коробки пару глаз и вставила в прорези верхней части клюва веревочку.
- Проделала пару дырочек на углах клюва и продела в них веревочку (ну и веревку я, конечно, не купила, а просто оторвала резинки от нескольких защитных масок и связала в одну — по ощущениям, даже удобнее, чем просто веревка).
- Встал вопрос, чем все это красить, и, ясное дело, очень подошел бы черный акрил, в ночной «Ленте» нашлась только гуашь, что ж. Покраска была самым долгим и противным процессом, потому что краска совершенно не хотела ложиться на картон, да и руки меня по-прежнему слушались слабо.
- Все, что кроме клюва, в образе «канарейки» было найти несложно: белое наивное платьице и черную шаль дала подружка, белые колготки порекомендовали найти в магазине на Мытном рынке, но они там не нашлись и в итоге я заказала на Вайлдберриз, разве что детские сандалики на 40,5 не найдешь и пришлось заменить белыми кроссовками.
Вроде вышло то, чего и добивалась — очень странно и нелепо, но, надеюсь, для знающих — узнаваемо.
Алла Блисс
менеджер спецпроектов
Костюм — альбом Radiohead
Для Хэллоуина у меня уже давно были придуманы идеальные образы: вроде моей иконы Сьюзи Сью из Siouxsie and the Banshees, Лидии из «Битлджуса» или персонажей из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Но подобные костюмы надо «выгуливать» в свет, а вы сами понимаете, какая сейчас ситуация — ну совсем не тот настрой!
Хочется немного похандрить, а можно ли представить под эту обстановку более подходящий саундтрек, чем музыка Radiohead? Вот и я так подумала и решила буквально создать костюм их альбома. Вообще-то Pablo Honey — это далеко их не лучший, да и не мой любимый (это In Rainbows!) альбом, но мне нужно было решить практическую задачу: интегрировать себя в костюм, а из всех их альбомов Pablo Honey подходит лучше остальных. Да и он такой осенний по своей цветовой гамме, но выглядит довольно бодренько.
Был план сделать максимально демократичный по стоимости костюм: нужна была картонка из-под коробки, гофрированная и цветная бумага, клей и фломастеры, скотч. Единственное, что из этого мне пришлось купить — гофрированную бумагу: три рулона мне обошлись рублей в 150, а все остальное из списка у меня очень кстати было складировано дома.
Из коробки я вырезала квадрат, заклеила его белой бумагой — вот и основа для альбома. Дальше в картонке нужно было сделать дырку для лица, ну, циркуля у меня, конечно же, дома не оказалось, поэтому был использован лайфхак с обведением горшка (для аккуратного вырезания в ход пошли маникюрные ножницы — главный помощник в любом деле!).
Дальше нужно было создавать цветок: для него я вырезала полоски из желтой гофрированной бумаги, сложила их, а потом из оранжевой бумаги вырезала тычинки. Вот на приклеивание тычинок и ушло больше всего времени. Честно говоря, чем больше я создавала костюм, тем сильнее мне он напоминал не цветок, а еду. В какой-то момент посмотрела на него — ну чисто гавайская пицца, а потом пепперони!
Потом нужно было сделать центральные цветные элементы. Мне они всегда напоминали пончики (и до того, как я начала делать костюм, в голову даже пришла безумная идея действительно их использовать — но нельзя же так кощунственно расходовать еду!). В итоге для них я использовала самоклеющуюся бумагу.
Наконец нарисовала буквы с названием группы и альбома, тут пригодились маркеры и фломастеры — ничего сложного.
Да это, в общем, и все! Во время изготовления костюма частенько возникала мысль «What the hell am I doing here?» — ну да, ну да, как из небезызвестной песни с этого альбома, но в итоге, вроде, получилось симпатично, а главное, что этот костюм универсальный, потому что его любой может на себя примерить. А ещё, знаете, он такой немного заряженный на драму: вот приду я в нем куда-то, а там фанаты других групп обитают — и все, конфликта (или дружбы) не избежать!
P. S. И правда ведь похоже на пиццу.