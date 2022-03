Леший, альбом Radiohead, Ангела Меркель: редакция The Village мастерит костюмы для домашнего Хэллоуина

Алла Блисс

менеджер спецпроектов

Костюм — альбом Radiohead

Для Хэллоуина у меня уже давно были придуманы идеальные образы: вроде моей иконы Сьюзи Сью из Siouxsie and the Banshees, Лидии из «Битлджуса» или персонажей из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Но подобные костюмы надо «выгуливать» в свет, а вы сами понимаете, какая сейчас ситуация — ну совсем не тот настрой!

Хочется немного похандрить, а можно ли представить под эту обстановку более подходящий саундтрек, чем музыка Radiohead? Вот и я так подумала и решила буквально создать костюм их альбома. Вообще-то Pablo Honey — это далеко их не лучший, да и не мой любимый (это In Rainbows!) альбом, но мне нужно было решить практическую задачу: интегрировать себя в костюм, а из всех их альбомов Pablo Honey подходит лучше остальных. Да и он такой осенний по своей цветовой гамме, но выглядит довольно бодренько.

Был план сделать максимально демократичный по стоимости костюм: нужна была картонка из-под коробки, гофрированная и цветная бумага, клей и фломастеры, скотч. Единственное, что из этого мне пришлось купить — гофрированную бумагу: три рулона мне обошлись рублей в 150, а все остальное из списка у меня очень кстати было складировано дома.

Из коробки я вырезала квадрат, заклеила его белой бумагой — вот и основа для альбома. Дальше в картонке нужно было сделать дырку для лица, ну, циркуля у меня, конечно же, дома не оказалось, поэтому был использован лайфхак с обведением горшка (для аккуратного вырезания в ход пошли маникюрные ножницы — главный помощник в любом деле!).

Дальше нужно было создавать цветок: для него я вырезала полоски из желтой гофрированной бумаги, сложила их, а потом из оранжевой бумаги вырезала тычинки. Вот на приклеивание тычинок и ушло больше всего времени. Честно говоря, чем больше я создавала костюм, тем сильнее мне он напоминал не цветок, а еду. В какой-то момент посмотрела на него — ну чисто гавайская пицца, а потом пепперони!

Потом нужно было сделать центральные цветные элементы. Мне они всегда напоминали пончики (и до того, как я начала делать костюм, в голову даже пришла безумная идея действительно их использовать — но нельзя же так кощунственно расходовать еду!). В итоге для них я использовала самоклеющуюся бумагу.

Наконец нарисовала буквы с названием группы и альбома, тут пригодились маркеры и фломастеры — ничего сложного.

Да это, в общем, и все! Во время изготовления костюма частенько возникала мысль «What the hell am I doing here?» — ну да, ну да, как из небезызвестной песни с этого альбома, но в итоге, вроде, получилось симпатично, а главное, что этот костюм универсальный, потому что его любой может на себя примерить. А ещё, знаете, он такой немного заряженный на драму: вот приду я в нем куда-то, а там фанаты других групп обитают — и все, конфликта (или дружбы) не избежать!

P. S. И правда ведь похоже на пиццу.