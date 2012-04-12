Инициативная группа москвичей решила основать новую городскую традицию — второй год подряд они проводят арт-шествие в День космонавтики 12 апреля. Сегодня на набережной Тараса Шевченко собрались примерно 50 человек в костюмах Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Икара и инопланетян. Людей в костюмах полиции, правда, было еще больше. Но если в прошлом году на Цветном бульваре полицейские повязали космонавтов — в протоколах так и было написано: «Группа граждан незаконно развернула плакаты с содержанием: „Мы победили! Слава великой стране!“», — то теперь организаторы заранее подали заявку и получили разрешение от земных властей.



Елена, организатор акции﻿: «Мы хотели пройтись в своих костюмах по центру города, чтобы на нас смотрели, чтобы все вспоминали о том, какой великий сегодня день. Мы подали заявку на шествие от Новокузнецкой до начала Старого Арбата. Но власти, к сожалению, не пошли нам навстречу и выделили эту безлюдную набережную. Впрочем, спасибо и на этом. Наша акция не имеет никакого отношения к политике, мы просто хотели устроить что-то радостное, веселое, чтобы была альтернатива тусовкам по интересам, чтобы москвичи объединились вокруг великого для всей страны события — первого полета человека в космос».

Первый полет человека в космос, напомним на всякий случай, состоялся 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур. Сын крестьянина из села Клушино, Юрий Гагарин, пролетел вокруг Земли один раз и благополучно вернулся. Сегодня, спустя 51 год, The Village узнал у участников арт-шествия, кого бы они отправили в космос и что бы сказали инопланетянам, случайно повстречавшись с ними. Выяснилось, что внеземным цивилизациям ничто не угрожает, зато на орбите могли бы пересечься Михаил Прохоров, продажные чиновники, кошки и все добрые люди.

ОКСАНА, ЛЮДМИЛА И КИРИЛЛ

Что сказали бы инопланетянину: «Научите нас своим

добрым и хорошим песням»

«Мы бы отправили в космос наших кошек, потому что собаки в космосе уже были, а кошки еще нет. Еще туда можно отправить Михаила Прохорова, но только чтобы он обязательно вернулся. В космос должны летать самые достойные люди».

АНЯ

Что сказали бы инопланетянину: «Космос — наш!»

«Мой костюм, в общем-то, не несет в себе какой-то глубокой мысли, он просто нарядный и красивый и напоминает об одном из самых хороший событий в истории нашей страны. Думаю, что сегодня в космос должен полететь любой достойный человек. Я не знаю ни одного настолько плохого человека, чтобы хотелось, чтобы он улетел в космос и не вернулся. В моей Вселенной все люди хорошие».









ДАВ

Что сказали бы инопланетянину: «Ну наконец-то!»

«Я инопланетянин, и со мной мои друзья. Создание костюма заняло у меня примерно неделю, только час назад добавил последние штрихи. А в космос должны лететь все, кому хочется. А те, кто плохо себя ведет на Земле, наоборот, пусть остаются тут, нечего им в космосе делать».

ИРА

Что сказали бы инопланетянину: «Привет!»

«Я пытаюсь изображать Терешкову — первую женщину в космосе. Костюм сделан из подручных материалов, я его очень быстро соорудила. Сегодня буду возглавлять колонну вместе с Юрием Гагариным. Так что в космос я бы отправила себя и своих друзей, потому что это воплощение мечты о полетах и о научных открытиях».

СЕРГЕЙ

Что сказали бы инопланетянину: «Спасите нас!»

«Я изображаю Икара, и пусть Икар не имеет прямого отношения к космосу, зато он имеет отношение к полету. Вообще я бы хотел, чтобы не было вопросов, кто полетит в космос, чтобы на орбите Земли была постоянная станция, на которую все бы ездили хоть каждые выходные, хоть по вечерам».





ТАТЬЯНА, АНДРЕЙ

Что сказали бы инопланетянину: «Привет, ты такой красивый,

ты добрый, я знаю! Давай дружить!»

«Я бы никого не отправила в космос: мы еще на Земле не научились жить, не всё посмотрели, не всё изучили, не научились вести себя правильно и бережно относиться к окружающему. Я бы хотела запустить подальше продажных чиновников, но сейчас космос такой девственный, неправильно было бы его так загрязнять».

АНАСТАСИЯ

Что сказали бы инопланетянину: «Философская традиция, которой я придерживаюсь, стоит на позициях уникальности Земли. Человек — единственное разумное существо во Вселенной,

я не допускаю существования инопланетян».

«Я придерживаюсь философии учителя Циолковского, Николая Федорова, поэтому знаю, что скоро мы все будем в космосе, мы преодолеем новые границы. Еще великий русский писатель задавался вопросом о Руси: зачем нам такие пространства? И Федоров дал ответ: наш простор служит переходом к простору небесному».