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Новый сезон «Родины», возвращение Gorillaz и сериал о королеве Виктории Новые сериалы, музыка, книги и игры для тех, кто не собирается покидать диван

Новый сезон «Родины», возвращение Gorillaz и сериал о королеве Виктории
РедакторАнтон Хитров

Что смотреть

«Родина»

Homeland

C 15 января, SHO, 6-й сезон

Создатели: Ховард Гордон, Алекс Ганза

В ролях: Клэр Дэйнс, Мэнди Патинкин, Руперт Френд

Спецагент ЦРУ Кэрри Мэтисон больше не спецагент и живет в Бруклине, помогая мусульманам освоиться в США. Примерно с такой заявкой на шестой сезон шпионского триллера возвращается «Родина». Старые персонажи давно канули в Лету, и только героиня Клэр Дэйнс на месте. В прошлом сезоне намеки на простую жизнь Кэрри уже были — может быть, хоть в этот раз она обретет покой? (Конечно, нет.)

«Виктория»

Victoria

С 15 января, BBC, 2-й сезон

Создатели: Дэйзи Гудвин, Гай Эндрюс

В ролях: Дженна Коулмен, Руфус Сьюэлл, Том Хьюз

Если вам мало исторических драм на телевидении, то вот вам еще один заменитель «Даунтона». Дженна Коулмен из «Доктора Кто» и Руфус Сьюэлл из «Человека в высоком замке» разыгрывают начальный период правления 18-летней королевы Виктории, которая правила Великобританией 63 года (второе место после Елизаветы II). Это, конечно, не такая масштабная постановка, как «Корона», но все равно праздник для любителей истории и не только.

Что слушать

Уильям Басински
«A Shadow In Time» 

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11 сентября 2001 года композитор Уильям Басински выглянул в окно и обнаружил, что старый мир кончился: башни Всемирного торгового центра (точнее, то, что от них осталось) стояли в дыму. Это напомнило ему об осыпавшихся старых пленках, которые он не так давно закончил оцифровывать, — самую печальную музыку в мире, под которую вечером Басински и его друзья смотрели на главную американскую трагедию нового века. Изданные чуть позже под названием «Disintegration Loops» пленки стали одной из самых впечатляющих записей в жанре эмбиент, а Басински выпустил огромное количество музыки, в основном посвященной природе (а точнее, воде). 

«A Shadow In Time», свежая работа композитора, вновь посвящена, с одной стороны (буквально — стороны пластинки) трагедии, с другой — памяти. Заглавная песня напрямую цитирует предыдущие пьесы композитора, но при этом в ней не создается ощущения коллажа, она воспринимается как что-то текучее, постоянное, непрекращающееся. Второе произведение, «For David Robert Jones», посвящено ушедшему в прошлом году Дэвиду Боуи — и в нем Басински оплакивает не только великого музыканта, но будто бы и рок-музыку в целом: небрежно звучит саксофон, где-то вдалеке слышна гитара, вот практически и все. Музыку Басински довольно сложно описывать, но очень легко прочувствовать: горше, пронзительнее и живее в этом году записей пока не было.

Новые песни Gorillaz и Arcade Fire

Сегодня Дональд Трамп официально станет президентом США — по такому случаю одни из главных людей в независимой музыке нулевых, Gorillaz и Arcade Fire, выпустили по синглу-возвращению. На деле нет никаких признаков того, что обе песни попадут на альбомы групп, однако они недвусмысленно намекают на то, что их выход за день до инаугурации неслучаен. Тут-то и начинаются проблемы. Если у Gorillaz вышло написать текст, который можно трактовать и вне политической обстановки, то у Arcade Fire получилась скорее кричалка для митинга. Тем не менее направление мысли и Уина Батлера, и Деймона Албарна — это все еще вопрос интересный.

Еще одна песня Dirty Projectors

В начале года Дэвид Лонгстрет из Dirty Projectors выпустил сингл «Little Bubble», предвещающий выход альбома, — и вот опубликован третий сингл с пластинки, которая так и будет называться — «Dirty Projectors». «Up In Hudson», семиминутная песня, в которой упоминаются Канье и Тупак, напоминает и Брюса Спрингстина, и Фила Коллинза, и Пола Саймона, и других великих музыкантов. Опубликованная треть альбома намекает на то, что, избавившись от всех остальных участников и заручившись помощью друзей, Лонгстрет записал мощный альбом о расставании — интереса добавляет то, что тексты песен на альбоме лейбл назвал «либретто».

Дебютный EP Джесси Канды

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Кто такой Джесси Канда? Человек, занимающийся всем визуальным сопровождением (то есть обложками, клипами и видео к лайвам) к музыке Арки, венесуэльского продюсера, работавшего с Канье, Бьорк, FKA Twigs и Дином Блантом. Музыка Канды схожа с тем, что делает его товарищ, однако в ней появляются и совсем неожиданные источники вдохновения: мелькает тут и что-то вроде саундтрека к аниме Сатоси Кона, и хаус, и многое другое. Отдельное удовольствие доставляет оформление ЕР: вместо обычного шрифта все будто написано маленьким ребенком, криво и с перевернутыми буквами. Отличная метафора для дебютного релиза.

Возвращение Spoon

Spoon — одна из главных независимых рок-групп Америки, незаслуженно малоизвестная среди российских слушателей. Не то чтобы что-то должно измениться с выходом их нового альбома, однако первый их сингл с нового альбома, «Hot Thoughts», очень даже заслуживает внимания: не самое стандартное использование металлофона, замороченная структура песни, в которой при этом нет ничего сложного, хоть меняется здесь все раз в 15 секунд. При этом как будет звучать альбом, пока неясно: оперативно удаляемую отовсюду песню «I Ain't the One» отличает более меланхоличное настроение.

Что читать

Тони Моррисон. «Боже, храни мое дитя»

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Последний роман лауреата Нобелевской премии Тони Моррисон на английском вышел в 2015 году, почти 30 лет после ее самой известной вещи «Возлюбленная». Моррисон не часто радует нас новыми книгами и почти во всех так или иначе продолжает свою главную тему: расовая сегрегация, рабство, отношения родителей и детей (прежде всего матерей и дочерей). Так, главная героиня последнего романа косвенно оказывается причиной разрушенного брака ее родителей: у светлокожей пары рождается ребенок с иссиня-черной кожей. Отец, не научившись его любить, сбегает из семьи, а мать всю жизнь наказывает дочь.

Идея Моррисон понятна, и даже слишком — американские рецензенты ругали роман за излишнюю дидактичность. Но полюбили мы ее все-таки не за умение вести разговор о расе, а за рассказы о любви и ненависти — испепеляющей ненависти и спасающей любви. И вполне можно представить, что и последний роман в конце концов будет о том же.

Михаил Шишкин. «Пальто с хлястиком»

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Сборник рассказов Михаила Шишкина — одного из самых важных ныне живущих русскоязычных писателей — призван компенсировать читателям очередной роман: последняя большая книга неторопливого автора «Письмовника» вышла в 2011 году. Многие тексты из «Пальто с хлястиком» уже публиковались, самый ранний из них — литературный дебют Шишкина «Уроки каллиграфии» (1991). Рассказы весьма разнообразны по форме и содержанию: здесь и мемуары о детстве, и наблюдения о русском языке, и эссе о швейцарском писателе Роберте Вальзере, и даже пересказ документального фильма.

Боб Дилан. «Тарантул»

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Очень странная книга музыканта, поэта, а с недавних пор и лауреата Нобелевской премии по литературе выходит в новом переводе Максима Немцова. Опубликованный в 1971 году «Тарантул» представляет собой не столько роман, сколько экспериментальную поэму в прозе, которую специалисты сравнивают с поэзией Уолта Уитмена.

Йохан Идема. «Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся»

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Издательство музея «Гараж» выпустило труд голландского арт-менеджера, призванный освежить закостенелые правила этикета в музейных зданиях. Чтобы лучше понять выставку и посмотреть на поход в картинную галерею с другой стороны, Идема предлагает разговаривать с музейными смотрителями, трогать экспонаты, когда это допустимо, а также почаще брать с собой на променад ребенка.

Во что играть

Gravity Rush 2

PlayStation 4

Основная игровая механика в Gravity Rush — управление гравитацией. Девушка Кэт выключает ее, чтобы летать над городом, бегать по стенам, падать на недругов и кидаться стульями уличного кафе. Но сражения в Gravity Rush — не главное. У игрока есть множество побочных заданий с особенными механиками и занятными персонажами (в какой-то момент Кэт помогает школьницам провести оккультный ритуал). Его постоянно мотивируют исследовать город, построенный на летающих островах и поделенный на бедные и богатые кварталы. Поскольку Gravity Rush 2 выглядит потрясающе — это касается и полетов, и архитектуры, и костюмов, — побочные миссии и изучение города не надоедают. Для любителей боя добавили два новых стиля: в легком героиня парит над землей, в тяжелом — камнем сваливается на врагов. Чтобы лучше понимать отношения между героями, возможно, стоит поиграть в переиздание первой части для PlayStation 4.

Демо-версия Watch Dogs 2

PlayStation 4, Xbox One

Продолжение Watch Dogs удалось. Ubisoft поправила свои промахи из первой серии, поэтому открытый мир стал живым, миссии — комплексными, персонажи — яркими, а скрытное прохождение — намного интереснее. Если дурная слава первой части не дает поверить в хороший сиквел, то попробуйте бесплатную версию. Демо — это полноценная игра с кампанией и мультиплеером, но ограниченная тремя часами. Для PlayStation 4 демо уже вышло, для Xbox One выйдет 24 января.

Последнее демо Nioh

PlayStation 4

Последний шанс оценить самурайский фэнтезийный боевик Nioh до его выхода в феврале. Игра, действие которой происходит в Японии XVII века, по механике похожа на серию Dark Souls, а в истории, скорее всего, будет ссылаться на японскую мифологию. Это третье и самое большое демо — с новыми миссиями и дополнительным контентом. Игрокам, прошедшим тестовую версию и купившим игру, дадут предметы, которые больше нигде не получить. Демо доступно для загрузки, поиграть в него дадут 21 и 22 января.

Бета-версия Halo Wars 2

Xbox One, Windows 10

Также на этих выходных дают бесплатно попробовать стратегию Halo Wars 2, единственную большую игру в жанре, анонсированную на ближайшее время.
В бета-версии доступна не вся игра, а только один режим — «Блиц». Вместо уничтожения чужой базы в нем захватывают и удерживают точки — чем эффективнее команда это делает, тем ближе победа. В режиме есть дуэли, сражения два на два и три на три. Демо-версия бесплатна и работает с 20 до 30 января. Карточки и прогресс, накопленный за время тестирования, не перейдут в игру после ее выхода.

Текст: Антон Хитров, Илья Иноземцев, Артем Макарский, Лиза Биргер, Николай Удинцев, Настя Курганская

фотографии: обложка, 1 – SHO, 2 – Musex International / BMI, 3 – Эксмо, 4 – SIE Japan Studio/Project Siren

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5 комментариев
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DADina Abramenko

Родина - очень интересный сериал, советую!

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