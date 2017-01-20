Новый сезон «Родины», возвращение Gorillaz и сериал о королеве Виктории

11 сентября 2001 года композитор Уильям Басински выглянул в окно и обнаружил, что старый мир кончился: башни Всемирного торгового центра (точнее, то, что от них осталось) стояли в дыму. Это напомнило ему об осыпавшихся старых пленках, которые он не так давно закончил оцифровывать, — самую печальную музыку в мире, под которую вечером Басински и его друзья смотрели на главную американскую трагедию нового века. Изданные чуть позже под названием «Disintegration Loops» пленки стали одной из самых впечатляющих записей в жанре эмбиент, а Басински выпустил огромное количество музыки, в основном посвященной природе (а точнее, воде).

«A Shadow In Time», свежая работа композитора, вновь посвящена, с одной стороны (буквально — стороны пластинки) трагедии, с другой — памяти. Заглавная песня напрямую цитирует предыдущие пьесы композитора, но при этом в ней не создается ощущения коллажа, она воспринимается как что-то текучее, постоянное, непрекращающееся. Второе произведение, «For David Robert Jones», посвящено ушедшему в прошлом году Дэвиду Боуи — и в нем Басински оплакивает не только великого музыканта, но будто бы и рок-музыку в целом: небрежно звучит саксофон, где-то вдалеке слышна гитара, вот практически и все. Музыку Басински довольно сложно описывать, но очень легко прочувствовать: горше, пронзительнее и живее в этом году записей пока не было.