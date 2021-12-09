Художники Саша Володина и Кит Кимов о совместной выставке «Среда обитания»

До 19 декабря в музейно-выставочном центре «МИКУЛА» в Московском районе можно будет побывать на персональной выставке «Среда обитания», построенной на творческом диалоге двух художников Кита Кимова и Саши Володиной. Как говорят авторы, выставка приурочена к одновременным личным юбилеям и и творческим итогам.

The Village Нижний Новгород поговорил с художницей Сашей Володиной и инициатором выставки, художником Китом Кимовым о становлении, основных мотивах творчества и их симбиозе.

До 19 декабря в музейно-выставочном центре «МИКУЛА» в Московском районе можно будет побывать на персональной выставке «Среда обитания», построенной на творческом диалоге двух художников Кита Кимова и Саши Володиной. Как говорят авторы, выставка приурочена к одновременным личным юбилеям и и творческим итогам.

The Village Нижний Новгород поговорил с художницей Сашей Володиной и инициатором выставки, художником Китом Кимовым о становлении, основных мотивах творчества и их симбиозе.