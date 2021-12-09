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Интервью9 декабря 2021

Художники Саша Володина и Кит Кимов о совместной выставке «Среда обитания»

Художники Саша Володина и Кит Кимов о совместной выставке «Среда обитания»
ФотографИлья Большаков

До 19 декабря в музейно-выставочном центре «МИКУЛА» в Московском районе можно будет побывать на персональной выставке «Среда обитания», построенной на творческом диалоге двух художников Кита Кимова и Саши Володиной. Как говорят авторы, выставка приурочена к одновременным личным юбилеям и и творческим итогам.

The Village Нижний Новгород поговорил с художницей Сашей Володиной и инициатором выставки, художником Китом Кимовым о становлении, основных мотивах творчества и их симбиозе.

До 19 декабря в музейно-выставочном центре «МИКУЛА» в Московском районе можно будет побывать на персональной выставке «Среда обитания», построенной на творческом диалоге двух художников Кита Кимова и Саши Володиной. Как говорят авторы, выставка приурочена к одновременным личным юбилеям и и творческим итогам.

The Village Нижний Новгород поговорил с художницей Сашей Володиной и инициатором выставки, художником Китом Кимовым о становлении, основных мотивах творчества и их симбиозе.

Саша Володина

художница

Рисовать полноценно я начала очень поздно, в 25 лет. Хотя кажется, я всегда рисовала, все детство. Помню, на ИЗО в школе даже в выставках разных участвовала. Просто родители как-то не очень это замечали, да и я не просила отдать меня в художественную школу, никому это даже в голову не приходило.

Насколько я знаю, у меня и папа хорошо рисовал, но это было еще до моего рождения, я очень поздний ребенок. Потом случилась автомобильная авария, в которой папе отрезало большой палец руки и рисовать он больше не смог. У меня был альбом с его старыми рисунками, сейчас смотрю на них и понимаю, насколько они хороши.

Меня, как и многих, достаточно долго мучил вопрос, чем я вообще хочу заниматься по жизни. Доходило до каких-то совсем депрессивных состояний, мне почему-то нужно было четко знать и понимать «Кто я?».

 Я оказалась в сообществе совсем других художников, некоммерческих, и, смотря на них, поняла, что хочу развиваться как выставочный художник

Так, в 25 лет я просто взяла и начала рисовать. Сначала рисовала акварелью, ничего не знала, все было страшно и в первый раз. Потом у меня появилась сухая пастель, которая даже и на пастель не была похожа. С финансами в то время было достаточно туго — я нарисовала первый портрет, выложила услугу на «Авито» и у меня сразу пошли заказы. И, собственно, так на протяжении пяти лет я рисовала только портреты.

Шло время, я развивалась, захотела иметь свою мастерскую. Так я попала в «Желтый дом» — пространство, а точнее, отдельное здание на Ильинской, где несколько лет размещались мастерские художников, устраивались музыкальные творческие вечера, мастер классы и т.д. Там я оказалась в сообществе совсем других художников, некоммерческих, и, смотря на них, поняла, что хочу развиваться как выставочный художник. Написание портретов перестало приносить мне удовольствие, превратилось в механическую работу — рука набита и рисуешь, рисуешь.

Постепенно я перешла на масляную живопись, и сейчас понимаю, что это пожалуй, останется со мной на всю жизнь. Вслед за всеми этими переменами, конечно, сменились и сюжеты того, что я хочу рисовать.

Темы живописи

В то время я как раз переехала в старинный, дореволюционный дом, в район совсем не похожий на тот, где росла. Началась какая-то сильная тоска по стареньким панельным районам, местам детства и юности. Если раньше меня ужасно угнетали эти застрявшие в 90-х дворы, то теперь, когда я перестала видеть эту картинку каждый день, воспоминания остались только самые теплые.

Я начала рисовать панельные дома, видеть в них красоту, форма их очевидного однообразия стала для меня вполне художественной деталью. А еще постепенно в мое творчество плотно вошли автомобили. Сейчас я езжу на очень старой машине, это шестерка 1988 года, и я ее нежно люблю. Все говорят: «Пора менять, пора менять», но как, она же замечательная! Для меня старые, советские автомобили очень красивые, есть в них какая-то особая эстетика.

Постепенно начала выставляться в НГХМ на выставках союза художников, затем московская галерея «Шар и крест» запустили онлайн площадку, где можно было выставить свои работы. Меня там очень тепло приняла аудитория, почти сразу начали покупать мои панельки, просили рисовать буханки. Я поняла, что не одна я романтизирую и придаю особое значение этим сюжетам. У многих все это ассоциируется с конкретными временами, со сложностями 90-х, когда хоть было и страшно, но появилась долгожданная свобода.

Если раньше меня ужасно угнетали эти застрявшие в 90-х дворы, то теперь, когда я перестала видеть эту картинку каждый день, воспоминания остались только самые теплые

О выставке «Среда обитания»

Наша выставка в том числе о том, чтобы сформулировать диалог двух художников-союзников. Мы с Никитой (Кит Кимов) познакомились довольно давно. Помню, у нас планировалась выставка в Балахне, и наш «Желтый Дом» стал пунктом сбора для участвующих в ней художников. Никита приехал забирать картины, обратил внимание на мои работы на выставке, тогда они были другие, больше в стиле реализма, а он сам рисует так же. Получается, так мы и сошлись на общей технике.

Никита очень часто инициирует большие сборные выставки, ему нравится и сам процесс создания экспозиции — видно, что он получает от этого удовольствие. Он регулярно организовывал что-то и всегда приглашал меня к участию, так мы сдружились, начался наш творческий союз.

Причина для того, чтобы сделать такую, почти персональную выставку как «Среда обитания» в первую очередь личная — у Никиты день рождения 4 декабря, юбилей, 35 лет, а у меня совсем рядом — 2 декабря. Никита по всем понятиям выходит из статуса «молодой художник», и становится «зрелым художником». Так мы решили отметить наши праздники выставкой, тем более, что накопилось достаточное количество работ. У Никиты уже были персональные выставки, а у меня это впервые.

У нас с Никитой достаточно близкие темы. У Никиты это наш социум со своими сложностями, которые всегда были, есть и будут. У меня — сама жизнь, что нас окружает. Это и есть наша среда обитания. Отсюда название выставки.

Кит Кимов

художник, инициатор выставки

Все мое образование, по сути, было связано с изобразительным искусством. После окончания обучения, мой творческий порыв был безграничен. Стали появляться первые работы, и я сразу захотел выставляться. Но для персональной выставки необходимо иметь достаточное количество работ, на тот момент у меня их еще было мало.

Я постепенно начал знакомиться с художниками, с которыми мы рисовали в одном направлении. Мне больше импонирует умное и современное искусство, где зритель может не только наблюдать определенную картинку, но и иметь какие-то мысленные побуждения, призыв к чему-либо. Мне нравится, когда зритель получает обратную связь, обдумывает какую-то проблему, которую я хотел ему передать. Я рисую сюжеты на тему социальной нестабильности, она мне очень близка.

С друзьями-художниками, и просто близкими мне по духу авторами мы стали организовывать самостоятельные выставки, на разных площадках, например, в «Буфете» на Ошарской. В итоге лично для меня все это превратилось в ежегодную выставку современного искусства «Вертикаль», куда приглашаются не только профессиональные художники, но и те, кто только начинает, для кого эта выставка может стать стартовой площадкой. Будущим летом будет уже 13 лет, как я веду этот проект.

Я рисую сюжеты на тему социальной нестабильности, она мне очень близка

О выставке «Среда обитания»

Для меня эта выставка переломная, так как она приурочена к моему юбилею. Мне исполняется 35 лет, и я заканчиваю карьеру «молодого художника».

В предыдущие годы я работал над серией «Среда обитания», в которой я раскрывал различные остросоциальные темы мировой нестабильности. Сейчас я хочу представить всю коллекцию и в рамках нее же открыть и новую серию работ «Континуум» (continuum). Это ряд урбанистических пейзажей, где основными героями будут дети. Дети будут изображаться ахроматично, в черно-белых тонах. Сама среда остается неизменной, а образ детей — ускользающий момент, который больше не повторится. «Здесь и сейчас» — это история ускользающего времени.

Предыдущие работы писались в жанре реализма, в технике «алла прима», а в новой серии я усложняю технику, добавляю имприматуру и больше лессировок. Вообще, главной темой выставки и основным мотивом, объединяющим нас с Сашей, будут выступать пространство города, время и люди.

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