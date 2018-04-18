В конце апреля в ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади откроется выставка «Другие берега». Проект подготовлен в рамках серии «#Притяжение», которую выставочный зал реализует в сотрудничестве с ведущими российскими музеями и культурными институциями.

Она будет представлять собой подборку работ ключевых художников московской галереи «Триумф». В экспозиции участвуют более 30 авторов, в том числе арт-группы AES+F, CrocodilePOWER, Recycle Group, архитектор Александр Бродский, художники Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Дмитрий Гутов и многие другие.

Как поясняют создатели выставки, ее название отсылает сразу к нескольким культурным сюжетам: это и автобиография Владимира Набокова, в которой писатель обращается к эпизодам своего детства и взросления, и противопоставление Москвы и Петербурга в культурном, политическом и социальном контекстах, а кроме того, «взгляд с „другого берега“ на привычную нам социальную реальность».

Выставка пройдет с 26 апреля по 13 мая.