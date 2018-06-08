На заднем дворе дизайн-завода «Флакон» 10 и 11 июня пройдет «Эскимо-Фест». В рамках фестиваля состоится Garage Sale: 100 участников распродадут одежду, обувь и аксессуары.

На мероприятии также представят одежду блогеров. В отдельном корнере можно будет приобрести вещи модели Марии Ключниковой, телеведущей Ирены Понарошку и фотографа Алины Валитовой.

Помимо гаражной распродажи, на «Эскимо-Фест» приедут московские и петербургские дизайнеры. Они представят авторские украшения, керамику, декор для дома и другие вещи. Для детей на празднике запустят творческие мастерские.

«Эскимо-Фест» продлится с 11:00 до 22:00. Вход свободный.

Источник: организаторы «Эскимо-Фест»