Когда, где и во сколько Little Big дадут бесплатный концерт в Екатеринбурге Рэйв-группа выступит в сквере у Театра драмы
Рэйв-группа Little Big выступит в сквере у Театра драмы 28 июня в 18:00 в рамках Ural Music Night. Эту информацию подтвердила пресс-служба фестиваля.
Российские электронщики поделят сцену с латвийской группой Brainstorm. Ранее предполагалось, что Little Big выступят на стадионе «Екатеринбург Арена».
Напомним, что в Ночи Музыки примут участие группы Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Ивана Бессонова, «Эпидемия» и Litlle Big. Также недавно стало известно про концерт ЛСП и еще шести хэдлайнеров, концерт группы Brainstorm в сквере у Театра драмы, а также визит лондонских андерграундных электронщиков из Ninja Tune. После были анонсированы еще девять музыкантов из разных стран мира и Хаски и группой «Грот».
Источник: Ural Music Night
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