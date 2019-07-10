Перекрыть улицу Ленина и показывать там спектакли «Урал Опера Балет» Идею предложил на Иннопроме худрук театра Вячеслав Самодуров
Театр «Урал Опера Балет» предложил на день перекрыть улицу Ленина и показывать там спектакли на проекторе. Как сообщает корреспондент The Village, идею озвучил худрук театра Вячеслав Самодуров на презентации в рамках выставки «Иннопром».
Есть практика, когда Ковент Гарден транслирует свои спектакли на Трафальгарской площади. Это масштабное событие, оно привлекает много людей. Мне было бы интересно, например, в один теплый летний день перекрыть проспект Ленина, поставить большой экран и показать там наш спектакль. Мне кажется, что будет очень много народа
Вячеслав Самодуров, художественный руководитель «Урал Опера Балет»
Самодуров выдвинул идею в ответ на комментарий главы управления культуры Татьяны Ярошевской о том, что выступления артистов оперного театра с балкона на «Ночи музыки» регулярно собирают большое число горожан и нужно как-то развивать эту идею. Конкретного проекта у «Урал Оперы» нет.
Источник: The Village
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