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Глядим оба1 ноября 2021

«Многие известные ужастики строятся на разделении и автономии мира родителей и детей» Смотрим «Кошмар на улице Вязов» вместе с детским психологом

«Многие известные ужастики строятся на разделении и автономии мира родителей и детей»

В конце октября, в преддверии Хэллоуина, в ограниченный повторный прокат должен был выйти хит 80-х — фильм, который подпортил психику многим детям того поколения, «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена. Пока кинотеатры нам недоступны, мы посмотрели этот классический ужастик вместе с детским психологом Верой Кадыровой и обсудили детские ночные кошмары, альтруистичных подростков в фильмах ужасов и старину Фредди Крюгера.

Мария Гончарова

главный редактор The Village Нижний Новгород

Кадырова Вера

детский психолог, РЭПТ-консультант, Член Федерации психологов консультантов России

 Вот мы с вами посмотрели «Кошмар на улице Вязов», как вы считаете, можно вообще такие фильмы смотреть детям? Раньше вот не было возрастного ценза и мы все смотрели такие фильмы ужасов во вполне раннем возрасте, как вы вообще к этому относитесь?

— Говоря о фильмах ужасов, надо помнить, что подобная категория кино рассчитана на взрослых людей со здоровой психикой и крепкими нервами. «Кошмар на улице Вязов» — явно не семейное кино для просмотра субботним вечером. В фильме помимо обаятельного и еще молодого Джонни Деппа присутствуют сексуальные сцены (а также шутки с подтекстом), сцены насилия, обилие крови — словом, возрастной ценз приходится весьма кстати. Здесь будет показательно вспомнить, что во времена моего детства (привет, 90-е) фильмы подобного рода свободно транслировались по телевидению, вперемешку с новостями криминальной хроники и прочим трэш-контентом. Сейчас, в эпоху детоцентризма и философии защиты детства, это, к счастью, сложно себе представить. Возрастная маркировка фильмов необходима. Далеко не каждый взрослый умеет отфильтровывать негативную и вредную для себя информацию, а дети не умеют этого в принципе.

 Как вы считаете, просмотренное подобное кино может повлиять на психику ребенка и как? Я смотрела этот фильм, наверное, лет в 7-8 и не уверена, что на меня как-то это уж слишком повлияло, но помню, что было дико страшно.

— Дети воспринимают ужастики по-разному: у одних может слегка повыситься тревожность, у других будут самые настоящие страхи (страх темноты, страх кошмаров), у третьих может появиться жестокое поведение по отношению к окружающим в целом или отдельные его признаки (например, ребенок начинает кусаться) — так или иначе это маркеры того, что психика не справляется с переработкой подобных сюжетов. Если родители допускают просмотр подобных фильмов, то при обнаружении какого-то несвойственного ребенку поведения им стоит обратиться за консультацией к специалисту.

 Кстати, а часто ли к вам, в принципе, обращаются родители, дети которых страдают от ночных кошмаров? И что с этим делать?

— С проблемой кошмаров и страхов обращаются, но я бы не сказала, что слишком часто и этому есть объяснение. Например, с низкой учебной мотивацией и безразличием к учебе обращаются гораздо чаще, потому что это тот параметр, который можно легко отследить и оценить внешне (вот ребенок получал пятерки, а вот уже в дневнике одни тройки). Или с агрессивным поведением: в школе начались жалобы на ребенка — родитель обращается к психологу. С кошмарами и страхами дело обстоит сложнее. Ребенок может их испытывать, но не ставить родителя в известность о своих переживаниях, или родитель может не придать должного значения этой проблеме. В этом ситуация схожа с сюжетом «Кошмара на улице Вязов», где родители и дети живут параллельно друг другу и принимают мало участия в решении общих проблем. Тут мне бы хотелось вспомнить об одном случае из практики, где у ребенка — младшего школьника появился страх темноты, вплоть до отказа ходить ночью в туалет. Когда я попросила его нарисовать этот страх и рассказать о нем, ребенок нарисовал Слендермена — героя фильма ужасов. Родители сказали, что подобные фильмы они не смотрят и были очень удивлены. При этом забыв, что у ребенка есть свой собственный телефон с интернетом и одноклассники, с которыми они несколько раз успели пересмотреть этот фильм. Мальчик об этом побоялся рассказывать родителям, и родители приняли меры, уже когда проблема стала слишком очевидной. При работе с ним мы использовали методы арт-терапии (рисование, лепка) и сказкотерапию, которые совместно очень эффективны в работе с детскими страхами.

 Как вы можете описать Фредди Крюгера? Это же, кажется, не совсем традиционный злодей?

— Фредди Крюгер в 2021 году, конечно, воспринимается уже не совсем как типичный злодей. Он, скорее, винтажный тролль с извращенным чувством юмора. Солидный возраст (первый фильм вышел в 1984 году) роднит его со своими повзрослевшими зрителями. Например, сейчас он воспринимается многими ровесниками как некий атрибут детства и о нем говорят с ностальгией, добавляя «Старина Фредди». Думаю, в год выхода фильма у зрителей было к нему совсем иное, куда менее душевное, отношение.

 Вот еще важный момент: очень часто родители не верят детям насчет их фантазий, это мы и в фильме видим, как вы думаете нужно ли все принимать на веру, ну и как успокоить ребенка? 

— В любой ситуации, которая происходит в школе, в сфере межличностных отношений, ребенку (или уже взрослому ребенку) важно знать, что родитель (а лучше оба) на его стороне. Это не значит, что речь идет о баловании и слепом потакании капризам. В основе любых доверительных отношений лежат принятие и поддержка. Особенно это касается связки «родитель-ребенок». Многие известные ужастики строятся именно на разделении и автономии мира родителей и детей: взрослые, погруженные в свои проблемы; дети, предоставленные сами себе, и зло в той или иной форме, которое очень хорошо знает внутренний мир детей: их надежды, мысли, страхи — это и «Кошмар на улице Вязов» и «Оно» и «Факультет» и многие другие. Примечательно, что подростки в них показаны куда более альтруистичными, человечными и живыми, нежели взрослые, которые подозревают их во лжи, не доверяют и своим недоверием только усугубляют положение юных героев. В этих фильмах родители одних героев отсутствуют (отъезд из страны, новая семья, смерть), родители других — сажают детей под замок, устанавливают на окнах решетки, помещают в больницу для обследований и душат их холодной отстраненной гиперопекой, вместо попыток поговорить по душам и разобраться — что же всё-таки происходит. Модель адекватного взаимодействия родитель-ребенок отсутствует. Применительно к реальной жизни, ребенок из описанных выше семей имеет все шансы встретиться если не с киномонстром, то с дурной компанией, абьюзивным партнером, алкогольными, химическими и игровыми зависимостями.

Ну и еще я бы хотела провести параллели с детскими сказками, в основе которых не только волшебный сюжет, но и моральное наставление или предостережение. О чем, к примеру, сказка «Колобок»? О том, что окружающий мир может быть опасен: лучше не уходить далеко от дома и не общаться с незнакомцами. Так же и ужастики, про которые мы говорим, несут в себе рациональное зерно — наставление родителям: важно разговаривать со своими детьми не только о его успехах в школе и (не)выполненном домашнем задании, но и быть в курсе того, чем ребенок живет, чем он интересуется, о чем думает, чего хочет, к чему стремится и чего боится? Это те вопросы, ответы на которые гораздо важнее любой школьной успеваемости.

Чем выше уровень доверия, поддержки и эмоциональной теплоты в отношениях между родителями и детьми, тем менее опасны становятся любые злодеи кино и соблазны реальной жизни.

Изображения: «Иноекино»

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